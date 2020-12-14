‫جزيرة ياس أبوظبي تكرم أبطال خط الدفاع الأول في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2020

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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 ديسمبر / كانون أول 2020 /PRNewswire/ — احتفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، بالعاملين في خط الدفاع الأول في دولة الإمارات خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2020، تكريماً لهم على جهودهم في مكافحة وباء فيروس كورونا.

حيث استضافت حلبة مرسى ياس 600 من أبطال خط الدفاع الأول وعائلاتهم لحضور الحدث على مدار ثلاثة أيام مباشرة من جزيرة ياس. وكذلك، قدمت الاتحاد للطيران عرض الطائرات المميز فوق الحلبة كجزء من الاحتفال العام.

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https://www.multivu.com/ players/uk/8827051-yas-island- abu-dhabi-honours-frontline- workers/

وبالتزامن مع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2020 أبوظبي، تم تغيير اسم تلة أبوظبي في حلبة مرسى ياس لتحمل اسم “تلة خط الدفاع الأول”، تقديراً لجهود هؤلاء الأبطال وتفانيهم بالعمل في سبيل حماية الوطن.كما قدمت الوجهة تذاكر دخول حصرية للاستمتاع بزيارة إحدى المدن الترفيهية في جزيرة ياس بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي لأبطال خط الدفاع الأول وعائلاتهم.

وقالت ريسيل تانات، ممرضة في مستشفى “إن إم سي رويال” من الفلبين، والمسؤولة عن إدارة 118 ممرضاً في 26 عيادة مختلفة: “كنت وعائلتي متشوقون جداً لزيارة جزيرة ياس ومشاهدة سباق الفورمولا 1 والاستمتاع بالتجارب التي يقدمها عالم فيراري أبوظبي، ونحن ممتنون لإتاحة هذه الفرصة لنا للاستمتاع بقضاء هذا الوقت سوياً”.

وكان من بين الحضور أيضاً كيران كومار كاري، مدير عمليات مرافق مستشفى”إن إم سي رويال” من الهند، ومدير العمليات في ثلاث مستشفيات، حيث قال: “لقد كان عاماً صعباً بالنسبة للجميع، ولم نكن نتوقع أنا وعائلتي أن نحظى بهذه الفرصة، ونحن ممتنون جداً لجزيرة ياس على إتاحة الفرصة لنا لمشاهدة السباقات المشوقة والممتعة والاستمتاع بزيارة واحدة من المدن الترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس والحائزة على جوائز مرموقة، إذ أن هذه الفرصة جعلتنا نشعر وكأننا مشاهير”.

وأضاءت جزيرة ياس معالمها باللون الأزرق طوال أيام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، في خطوة تأتي في إطار مساعيها الرامية إلى تقدير الجهود التي بذلها هؤلاء الأبطال، حيث أضاءت الوجهة باللون الأزرق مدنها الترفيهية الحائزة على جوائز بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و”كلايم أبوظبي”، إلى جانب حلبة مرسى ياس، وياس مول، وفندق راديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس، وكراون بلازا أبوظبي – جزيرة ياس، وفندق روتانا جزيرة ياس، وفندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس.

لمحة حول جزيرة ياس :

تعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، وتقع على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة و50 دقيقة فقط من دبي.

وتقدم جزيرة ياس، البالغ مساحتها 25 كيلومتر مربع، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز، بدءاً من المدن الترفيهية الفريدة وتجارب التسوق العالمية والمطاعم والمقاهي المميزة، ووصولاً للجولف والرياضات المائية ورياضات السيارات، والعروض الموسيقية والفعاليات العائلية المليئة بالمرح.

واليوم، تحتضن جزيرة ياس ثلاث مدن ترفيهية فريدة هي عالم وارنر براذرز أبوظبي، وعالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي، وكذلك “كلايم أبوظبي” المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي الفريد على جزيرة ياس، وحلبة مرسى ياس (التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1)، وياس مارينا، وملعب “ياس لينكس” للجولف، وياس مول، مركز التسوق الأكبر في أبوظبي. وتضم الجزيرة أكثر من 160 مطعماً ومقهى، وسبعة فنادق، وكذلك قاعات ومسارح داخلية وخارجية، جميعها مزودة بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض.

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