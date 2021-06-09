‫جرينستون تحصد جائزة “أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والامتثال” لعام 2021 من مجلة MEA Finance

وتمنح جوائز مجلة MEA Finance للتكنولوجيا المصرفية تقديرًا دوليًا، كما تحتفي بإنجازات البنوك والمؤسسات المالية الرائدة في المنطقة ومقدمي التكنولوجيا وذلك لتسليط الضوء على الشركات التي تقدم حلولًا أكثر ذكاءً وفعالية وكفاءة لعملائها. ويُعقد الحدث الذي يتم التحكيم فيه بشكل مستقل سنويًا بواسطة مجلة MEA Finance، ناشر مجلة MEA Finance و MEA Business، والتي تعتبر الصوت الرسمي للقطاعات المصرفية والمالية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأعلن عن الفائزين في حفلٍ أقيم في فندق أرماني ببرج خليفة بدبي وذلك بحضور أكثر من 100 من رواد الصناعة من منظومة الخدمات المصرفية والمالية.

إن اختيار شركة جرينستون ايكويتي بارتنرز كفائز في “أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والامتثال” لهذا العام من بين مئات الترشيحات المقدمة إلى مجلة MEA Finance عبر فئات الجوائز المختلفة يدل على مزيد من المصادقة على برنامج الامتثال التنظيمي المتنامي بشكل سريع لدى شركة جرينستون.

عقب الفوز بهذه الجائزة المرموقة، صرح اليكس جيميسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جرينستون ايكويتي بارتنرز قائلًا “بعد أن قمنا باستثمارات ضخمة في بناء برنامج الترخيص والامتثال لشركتنا، نحن ممتنون للاعتراف بتفانينا في قيادة الامتثال التنظيمي في مجالنا. يتيح لنا هذا التفاني والتركيز خدمة المجتمع الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال شراكاتنا الحالية مع كبار مديري الصناديق العالمية الذين يمتلكون مجتمعين أصول خاضعة للإدارة (AUMs) تزيد عن 1.4 تريليون دولار.”

أضاف جيف إيفانز، المدير المنتدب لشركة جرينستون ايكويتي بارتنرز، الذي قبل الجائزة نيابة عن الشركة، “لقد سد برنامج الامتثال التنظيمي الخاص بشركة جرينستون فجوة مهمة مديري الصناديق الرائدة الذين يرغبون في جمع رأس المال من المنطقة لكنهم يفتقرون إلى الترخيص المطلوب للقيام بذلك. يعمل برنامجنا على السماح لمديري الصناديق بإقامة شراكة مع جرينستون للبقاء ممتثلين تمامًا للقوانين المحلية بدون الحاجة إلى الحصول على ترخيص خاص بهم. اتسمت عملية التنظيم والإعداد البسيطة الخاصة بنا ونهجنا التعاوني بالمثالية لمديري الصناديق المؤسسية العالمية القادرين على الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على علاقاتهم مع المستثمرين المحليين مع الاستفادة من التنمية المالية الممتثلة.”

نبذة عن جرينستون ايكويتي بارتنرز

يقع المقر الرئيسي للشركة في دبي، وتعمل المكاتب على تغطية دول مجلس التعاون الخليجي، كما تتميز بفريق عمل يضم أكثر من 50 مهنيًا، وتعتبر شركة جرينستون ايكويتي بارتنرز أكبر شركة لاستثمار الأموال في الشرق الأوسط والمزود الرائد لخدمات تسويق وتسجيل الصناديق الممتثلة من الناحية التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي. تأسست شركة جرينستون عام 2011، وهي شركة مرخصة محليًا في كل دولة تعمل بها، طورت علاقات دائمة، وقدرات تنفيذية، وخبرة رائدة في مجال الصناعة، للربط بين مديري الصناديق العالمية الرائدة والمستثمرين التابعين للمؤسسات الاستثمارية الكبرى والمستثمرين غير التابعين للمؤسسات الاستثمارية في المنطقة.

تتخصص خدمات استثمار الأموال التابعة لشركة جرينستون في جمع رأس المال لتأمين التزامات تبدأ من 2 مليون دولار وحتى 250 مليون دولار فأكثر لكل مستثمر لمديري الصناديق الذين يمتلكون أصول خاضعة للإدارة (AUMs) بقيمة 1 مليار دولار وحتي ما يزيد عن 100 مليار دولار. تحافظ شركة جرينستون على علاقات راسخة ومثمرة مع أكثر من 200 مستثمر من المستثمرين التابعين لمؤسسات استثمارية و1500 مستثمر من المستثمرين غير التابعين لمؤسسات استثمارية، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، وصناديق المعاشات، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية، والمؤسسات العائلية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. أتاح الفريق المعني بعلاقات المستثمرين الخاص بالشركة أكثر من 11000 اجتماعًا ترويجيًا محدد الأهداف بين مجموعة المستثمرين الشاملة التابعة لها الموجودة في مجلس التعاون الخليجي (GCC) ومديري الصناديق المنتشرة عالميًا لتسريع الاستثمارات لأكثر من 200 صندوق بديل عبر المجموعة الكاملة لاستراتيجيات الاستثمار التي جمعت أكثر من 100 مليار دولار.

وبغض النظر عن استثمار الأموال، فإن خدمات الامتثال الوظيفي الخاصة بشركة جرينستون تمكن مديري الصناديق العالمية الرائدة من تسويق صناديقهم وعرضها للمستثمرين الموجودين في مجلس التعاون الخليجي بشكل متوافق من خلال تكوين شراكة مع شركة جرينستون للعمل بمثابة الشريك المرخص المحلي الخاص بهم لتسجيل صناديقهم وتيسير عملية جمع الأموال الممتثلة التنظيمية الخاصة بهم.

بالإضافة إلى تلقي العديد من الجوائز، احتلت شركة جرينستون المرتبة الثالثة عالميًا في مجال الصناديق محددة رأس المال والمرتبة السابعة عالميًا في مجال جمع رأس المال في جدول تصنيف Preqin لعام 2018- 2020 بالرغم من أن شركة جرينستون جمعت رأس المال في خمس دول فقط.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1527375/Greenstone_ Equity_Partners.jpg