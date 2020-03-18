‫جارمن® تعلن عن أول سفير إماراتي للعلامة التجارية

محمد البلوشي سفيراً لـ “جارمن” في الشرق الأوسط

الأربعاء18 مارس 2020، دبي، الإمارات العربية المتحدة ـ أعلنت جارمن، وهي شركة متعددة التخصصات في مجال التكنولوجيا،عن شراكتها مع بطل رياضة الدراجات النارية الموتوكروس، الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي ليكون أول سفير إماراتي للعلامة التجارية.

سيقوم البلوشي، الحاصل على خمس ألقاب في بطولة العرب للموتوكروس والفائز بكأس باهاس العالمي عام 2018، بتمثيل العلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط. ومع خبرة أكثر من 15 عاماً في مجال الرياضة وكأول إماراتي يحمل لقب عالمي من الإتحاد الدولي للدراجات النارية FIM، يلعب محمد دوراً هاماً في زيادة حضور مجتمع الشرق الأوسط الرياضي على الساحة العالمية.

وخلال هذه الشراكة، ستعمل جارمن بشكل وثيق مع بطل الموتوكروس وتجهيزه بأفضل منتجات العلامة التجارية سواء المحمولة أوالتي يمكن ارتداؤها. وتشمل أول شاحن يعمل بالطاقة الشمسية Garmin fenix® 6 Solar والذي أطلقته الشركة مؤخراً، بالإضافة إلى ساعةmulti-sport GPS ، التي تم تصميمها للأداء وبمميزات منسقة بعناية لتلبية جميع احتياجات الرياضيين في مختلف الرياضات.

هذه الشراكة تتماشى مع خطط العلامة التجارية المستمرة للنمو في المنطقة. كما قامت مجموعة أميت، وهي الموزع الرسمي لشركة جارمن في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1993، بالتوسّع مؤخراً في دولة المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز وجود علامة جارمن في المملكة.

وقالت كاساندرا سوالي، مديرة التسويق والإتصالات لمجموعة أميت العالمية: “يعبر محمد عن روح ماركة جارمن من خلال شغفه والقدرة التي يتمتع بها في مجاله. إن نجاحه في رياضة الدراجات النارية الموتوكروس يعد مصدر إلهام وتحفيز للمثابرة لأن تكون الأفضل، وهي سمات تكمن في صميم روح العلامة التجارية لجارمن”.

إن عام 2020 هو عام مثير لكل من العلامة التجارية والبطل الرياضي محمد البلوشي، حيث شارك في عدد كبير من المسابقات الدولية الإقليمية والعالمية.

حول مجموعة أميت العالمية: تأسّست مجموعة أميت العالمية، المعروفة سابقاً باسم مؤسسة أميت للتجارة عام1981 لتلبية الطلب المتزايد على التكنولوجيا الحديثة في القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبمرور السنوات، قادت مجموعة أميت العالمية المجال من خلال استراتيجية دقيقة خلال فترة النمو المطرد وقامت بحماية التوزيع الإقليمي في المنطقة للعلامات التجارية العالمية الرائدة عبر قطاعات متعددة، بدءاً من قطاعات الملاحة البحرية والجوية وحتى الرياضات المائية، واللياقة البدنية والأنشطة الترفيهية التي تمارس في الهواء الطلق.

أصبحت أميت الآن شركة رائدة في مجال التكنولوجيا للقطاعين البري والبحري في المنطقة. وذلك من خلال تواجدها في المعارض في دبي والشارقة وأبوظبي، وشبكة متزايدة من المكاتب في المملكة العربية السعودية وبنغلاديش. وانطلاقاً من ثقافة الإبتكار وصنع القرارات الإستراتيجية والدقة التي يقدمها فريق مؤهل بشكل عالٍ من ذوي الخبرة، فإن خدماتنا هي الأفضل.

حول شركة جارمن العالمية: هي شركة تابعة لجارمن المحدودة (ناسداك: جرمن). تم تأسيس شركة جارمن في سويسرا، وتقع فروعها الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان والمملكة المتحدة. تُعد شركتي جارمن وإيدج علامات تجارية مسجلة، وفاريا واندكس علامات تجارية لجارمن والشركات التابعة لها.

جميع العلامات التجارية الأخرى وأسماء المنتجات وأسماء الشركات والعلامات التجارية وعلامات الخدمة مملوكة لأصحابها. جميع الحقوق محفوظة.

Photo: https://mma.prnewswire.com/ media/1134786/Mohammed_Al_ Balooshi___Motocross.jpg