‫تي سي أل “TCL” أصبحت الآن واحدة من الشركات التلفزيونية العالمية السبّاقة إلى توفير خدمات بث “شاهد” الحصرية على الإنترنت

شنجن، الصين، 21 أيار/مايو، 2020م / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة تي سي أل ، وهي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة التلفزيونات والأجهزة الإلكترونية اليوم عن شراكة رسمية مع مجموعة قنوات أم بي سي لدمج خدمات “شاهد” للبث المباشر عبر الإنترنت على شاشات TCL. والجدير بالذكر أن إطلاق خدمات “شاهد” ترجع إلى سنة 2010م، حيث يعتبر “شاهد” أول من أطلق منصة فيديو حسب الطلب “VOD” واشتراك فيديو حسب الطلب “SVOD” في منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا ، وهو الآن متاح بكل يسر وسهولة في جميع شاشات تليفزيون TCL الأندرويد عبر تطبيق “شاهد” في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

سيتمكن المستخدمون الحاليون من العثور على التطبيق إما من خلال شريط التشغيل على الشاشة الرئيسية أو من خلال موقع غوغل بلاي.

وقال كيفن وانغ، الرئيس التنفيذي لتي سي أل للصناعات القابضة وتي سي أل للإلكترونيات: “مع مجموعة أم بي سي، يسعدنا أن نرى أثر التجربة التي استفاد منها الجمهور من المسرح المنزلي ذو الدرجة الأولى. نأمل في تعميم إثارة المحتوى الحصري لشاهد بلا حدود والذي يساهم في رفع قيمة شاشات TCL أندرويد. نحن واثقون من أن هذا التوجه القوي الذي يأتي مع المحتوى المتميز سيعزز مكانة تي سي أل“TCL” كرائدة في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية.”

وقال يوهانس لارشر، المدير الإداري للخدمات الرقمية والفيديو حسب الطلب في مجموعة أم بي سي: ” يعتبر شاهد الخيار الأفضل في المنطقة وخارجها لما يتضمنه من تنوع واسع وحصري للمحتوى . يسعدنا أن نبرم اتفاقية شراكة مع تي سي أل “TCL” للإلكترونيات لمنح عملائنا الأوفياء أفضل تجربة مشاهدة ممكنة.”

تعتبر شركة TCL أول شركة في صناعة التليفيونات إتخذت خطوة عملاقة في دمج خدمة “شاهد” ليصبح برنامجا ثابتا في شاشات الأندرويد الذكية. من خلال هذه الشراكة، أصبحت منصة شاهد الآن جزءا من منصات الترفيه التي تحتويها شاشات TCL ليستفيد عملاؤها عند شرائهم شاشات TCL أندرويد الجديدة لموديلات مختارة وفي أسواق معينة من اشتراك مجاني في “شاهد” المميز VIP ، ومكتبة “شاهد” الإستثنائية Premium والتي تتضمن مجموعة كاملة من برامج حصرية المحتوى باللغة العربية ولغات أجنبية متعددة، ومحطات مباشرة.

تعريف عن شركة TCL

تي سي أل “TCL” هي شركة عملاقة ورائدة في الصناعات الإلكترونية . تشهد نموا سريعا واستثنائيا ، وتلعب دورا هاما على المستوى العالمي. تأسست سنة 1981 في الصين وتعمل الآن في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وحسب “سيغمنتيل”، أصبحت تي سي أل اليوم تحتل المرتبة الثانية من بين شركات صناعة التلفزيون العالمية على مستوى حجم المبيعات لسنة 2019. شركة TCL متخصصة في مجال الأبحاث و التطوير، وصناعة المنتجات الإلكترونية الإستهلاكية مثل أجهزة التليفزيون ، والأجهزة الصوتية، والمنتجات المنزلية الذكية.

لمزيد من المعلومات عن تي سي أل، يرجى زيارة: tcl.com

الصورة: https://mma. prnewswire.com/media/1168761/ TCL_Shahid_Exclusive_ streaming.jpg