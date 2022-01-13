‫تومي تقدم الجيل القادم من ألفا برافو وتومي كرو

تماشيًا مع قدرة ألفا برافو على الذهاب إلى أي مكان وفعل أي شيء، يتوافق كل نمط مع ملحقات السفر “تومي بلاس” الجديدة – وهو نظام بيئي معياري يمكن استخدامه لتخصيص حقيبتك بناءً على احتياجاتك الشخصية ويكمل نمط الحياة دون توقف. لا تضم تومي بلاس بمجموعة ألفا برافو فحسب، بل مجموعات أكثر بكثير ضمن ملف تومي من خلال استخدام سلاسل ممتازة وشماعات على شكل حرف جي وأقفال حلقية الشكل.

ولكن تومي سلطت الضوء هذا الربيع على مجموعة ألفا برافو في سلسلة من أربعة أفلام قصيرة بطولة فريق دولي يُعرف باسم “تومي كرو”. تم تصوير الحملة ثنائية القارات في مدينة نيويورك ولندن وتم سردها بعناية من خلال عدسة المخرجين البارزين أوتوبان وآندي مادلين. تصور الحملة بشكل مطلق هذه المواهب متعددة الأوجه وهم ينقلون حياتهم إلى الأمام بدعم من ألفا برافو.

عُرض الفصل الأول بطولة لاندو نوريس سائق ولاعب الفورمولا 1 لأول مرة في 11 يناير 2022 وسيُظهر حقيبة ظهر للانتقالات وحقيبة من نسيج الصوف الغليظ وحقيبة خصر مصنفة. بدأ البطل الناشئ وصاحب المنصة النهائية في 5x الفورمولا 1 السباق في سن 7 سنوات وأصبح أصغر بطل كارتينج عالمي في سن 14. وانضم إلى الفورمولا 1 بصفته أصغر سائق بريطاني في الفورمولا 1 حيث يبلغ من العمر 19 عام، وهو الآن حاصل على منصات تتويج متعددة وأسرع لفات ومركز أول بسهولة ويمهد طريقه ليصبح بطل عالم الفورمولا 1 في المستقبل.

وعُرض الفصل الثاني بطولة لاعب كرة القدم المحترف والقدوة سون هيونغ مين لأول مرة في 27 يناير 2022 وسيُظهر حقيبة الظهر اللوجستية وحقيبة الظهر للتنقلات والوصلة. يعد سون عنصر أساسي من عناصر نادي توتنهام هوتسبير لكرة القدم وقائد فريق كرة القدم الوطني في كوريا الجنوبية. في عام 2019، أصبح سون اللاعب الآسيوي الأكثر تسجيلًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا بعدها أصبح أول لاعب آسيوي يسجل أكثر من 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020. وتم اختيار سون كأفضل لاعب كرة قدم في آسيا ست مرات. وبفضل سلوكه المتواضع والمبتهج، تجاوزت شعبيته كل الأشخاص وحصد إعجاب الجماهير بالإجماع.

وعُرض الفصل الثالث لأول مرة في 7 فبراير 2022 بطولة الممثل والمؤدي والموسيقي الحائز على جائزة الجرامي وجولدن غلوب أنتوني راموس وأظهر حقيبة صدر المجندين الموسمية وحزمة الحلفاء وحقيبة النقل. أصدر راوى القصص وصاحب الرؤية والمبدع راموس مؤخرًا ألبومه للعام الثاني بعنوان “حب وأكاذيب” الذي يجسد المشاعر الصاخبة. تم إدراج راموس على أغلفة مجلتي هوليوود ريبورتر وتايم في قائمة التايم 100 المرموقة “التالي” حيث سلط الضوء على القادة الناشئين الذين يشكلون المستقبل.

وعُرض الفصل الرابع بطولة المغنية وكاتبة الأغاني المشهورة جرايسي أبرامز لأول مرة في 8 مارس 2022 وأظهر حمالات الفصائل والحقيبة المتقاطعة وحقيبة الظهر متعددة الخانات. ووقع الاختيار عليها بصفتها فنانة تشاهدها منافذ صناعة الأذواق مثل “Pigeons & Planes” و”Fader” و”i-D”، وبالإضافة إلى كونها واحدة من سبعة موسيقيين رائعين بشهادة مجلة فو البريطانية، حشدت أبرامز متابعين مكرسين أجمعوا على قوة كلماتها الحميمية عاطفياً وحساسيات DIY. من خلال أحدث مشاريعها “This Is What It Feels Like”، جلبت أبرامز تأملها الصريح إلى أكثر التجارب العاطفية حميمية. من المقرر أن تنطلق أبرامز في جولة في أمريكا الشمالية وأوروبا في أوائل عام 2022.

تشمل الأحداث المقرر أن تصاحب الإطلاق النوافذ المنبثقة التجريبية في جميع أنحاء العالم التي تعرض عناصر فريدة من نوعها من تومي كرو وإلقاء نظرة غامرة على مجموعة ألفا برافو. تطلق تومي هذه التجربة لأول مرة في دبي مول في الإمارات العربية المتحدة بدءًا من 8 فبراير حتى 14 فبراير 2022.

قالت جيل كريزلمان، نائب الرئيس الأول للتجارة الإلكترونية والتسويق في تومي: “كان يهمنا أن نظهر الركائز والقيم الأساسية للعلامة التجارية تومي في هذه الحملة من خلال عرض قصتنا بطريقة مثيرة للشغب وذات صلة. وتشارك حملة “Life In Forward Motion” من تومي قصة علامتنا التجارية من خلال عدسة حياة أربعة أشخاص فريدة متعددة الأوجه وتلتقط تطلعاتهم وطموحاتهم والصعوبات التي يواجهونها. كما تسعى “تومي كرو” دائمًا إلى تحقيق التميز مثل ألفا برافو”.

ويضيف فيكتور سانز، المدير الإبداعي لتومي ما يلي: “لقد حدث للطريقة التي نتفاعل بها في الطريقة التي نسافر بها تحولًا كبيرًا في العامين الماضيين حيث رأينا هذا بمثابة فرصة لإعادة التركيز على مجموعة ألفا برافو لعملائنا المعاصرين الجدد. لقد درسنا ما يهم عملاؤنا حقًا وقمنا بتقييم كيف يمكننا دمجه في إطلاق هذه المجموعة. التعمق حقًا في تلبية احتياجاتهم ليس فقط من الجانب التجاري ولكن أيضًا من جانب نمط الحياة مع العلم أنهم يسعون أيضًا وراء تحقيق اهتماماتهم”.

نبذة عن تومي

منذ عام 1975، ابتكرت تومي ضروريات أساسية فاخرة للأعمال والسفر والأداء من الطراز العالمي صممت للارتقاء بجميع جوانب الحياة التي تسير للأمام وتبسيطها وتجميلها. وبالمزج بين العملانية الخالية من العيوب وروح البراعة، نلتزم بتمكين الرحلات كشريك مدى الحياة للمحركين والصناع سعيًا وراء اهتماماتهم. وتُباع منتجات العلامة التجارية عالميًا في أكثر من 75 دولة بما يقرب من 2000 نقطة بيع.

لمزيد من المعلومات حول تومي، تفضلوا بزيارة www.TUMI.com

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