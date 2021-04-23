‫توكن العملة المشفرة الجديد ELONGATE يتعهد بمنح إجمالي 1000000 دولار أمريكي للجمعيات الخيرية المختلفة

بيرن، سويسرا، 23 أبريل 2021 /PRNewswire/ — تعهد ELONGATE، وهو توكن للعملات المشفرة سريع الارتفاع تم إطلاقه منذ 3 أسابيع، بمنح أكثر من 1000000 دولار أمريكي في المجمل كتبرعات نقدية لمختلف المؤسسات الخيرية. تم إنشاء Elongate على سلسلة باينانس الذكية، وهو توكن عملات مشفرة نشأ من تغريدة إيلون ماسك، ومنذ ذلك الحين تم تصميمه على استخدام قوة ورأس مال الميمات وثقافة الإنترنت لتغيير وجه العطاء الخيري.

حيث تبرعت Elongate للمنظمات الخيرية بما في ذلك منظمة الأطفال الدولية والعمل ضد الجوع وتنظيف المحيط، وذلك في سلسلة من فعاليات البث المباشر الأسبوعية التي تسمى الحفلات الخيرية مع مجتمعها المترابط من المستثمرين. وفي 4 أبريل، قبلت منظمة الأطفال الدولية التبرع الأول بمبلغ 75000 دولار، وهو مبلغ تمت زيادته إلى 325000 دولار في أحدث حفل خيري لـ Elongate يوم 18 أبريل الماضي. كذلك تلقت كلٌ من منظمة العمل ضد الجوع ومنظمة تنظيف المحيط ما مجموعه 250000 دولار من مجتمع Elongate. تم حجز تعهد آخر لمنظمة Big Green، التي ستنضم إلى Elongate في حدث بث مباشر تماشيًا مع احتفالات يوم الأرض لهذا العام. Big Green هي منظمة غير ربحية أسسها كيمبال ماسك وهوغو ماثيسون، وتتمثل مهمتها في إنشاء أماكن صحية حيث يمكن للأطفال التعلم والنمو.

Elongate هو توكن لعملة مشفرة نشأ من تغريدة بتاريخ 25 مارس من قبل أيقونة التكنولوجيا الملياردير وفاعل الخير “إيلون ماسك”. من هناك، أنشأ أحد مطوري بلوكتشين توكن Elongate، وهو توكن يحركه المجتمع يدمج الطبيعة العامة لتداول العملات المشفرة مع المبادرات الخيرية. بعد أيام قليلة من بدايته، قام أعضاء المجتمع بالتنظيم الذاتي للمحافظة على المشروع وإدارته وتوسيع نطاقه. يرأس Elongate حاليًا رئيسها التنفيذي لورينزو أندري، وهو خبير في المعلومات التجارية مقيم في سويسرا. يتوسع الفريق باستمرار ويلتزم بمواصلة تطوير عملياته. في الوقت الحالي، ليس لدى Elongate أي انتماءات مع إيلون ماسك.

وفي ضوء مبادرات Elongate العديدة المتداخلة والمثيرة، يوضح جين رود فوينساليدا بانتيج، كبير مسؤولي التسويق في Elongate: “تمتلك Elongate هدفًا ملموسًا يتمثل في أن تكون بمثابة” بوابة “للمبادرات الرقمية للتوسع في العالم الحقيقي. ويُعد مجال العملات المشفرة قوة غير مستغلة حيث أن مؤيديها – القادمين من جميع مناحي الحياة – على استعداد للمساعدة في تغيير العالم. إن الأعمال الخيرية جزء لا يتجزأ من النظام البيئي Elongate، ونحن نهدف إلى إثبات ذلك في المستقبل من خلال توسيع عروضنا. وإلى جانب المبادرات الخيرية، نحن أيضًا بصدد طرح منصة إطلاق للتوكنات غير القابلة للاستبدال وابتكارات أخرى متعلقة بالعملات المشفرة. توجد Elongate في وضع يمكنها من تنويع هويتها ليس فقط في المجال الرقمي والعملات المشفرة ولكن أيضًا في العالم الحقيقي”.

في الوقت الحالي، تتكون Elongate من مجتمع يضم أكثر من 250000 مالك، بإجمالي متابعين يزيد عن 140000 متابع عبر جميع منصاتها وقنواتها. لمزيد من المعلومات حول Elongate، تفضل بزيارة https://www.elongate.cc/

التواصل الإعلامي:

جين رود فوينساليدا بانتيج

gene.rhode@elongate.cc

مدير التسويق

ELONGATE

نبذة عن ELONGATE

في مارس 2021، بدأت ELONGATE في شكل ميم مستوحى من الملياردير المفضل لديها، إيلون ماسك. ويعد أن تسببت المعركة ضد الجائحة العالمية في إجبار العالم على تبني المبادرات الرقمية في مسار مكافئ. تهدف Elongate إلى الاستفادة من فرصتنا للتأمل الذاتي وتوجيه ذلك إلى أعمال خيرية يمكن أن تساعد في جعل هذا العالم مكانًا أفضل. لمزيد من المعلومات حول Elongate، تفضل بزيارة موقعها الإلكتروني الرسمي على https://www.elongate.cc/ ، وقم بزيارتها على فيسبوك على https://www.facebook.com/ elongate.cc وتابعها على إنستغرام من خلال@elongate.cc.

نبذة عن منظمة الأطفال الدولية ( Children International )

منظمة الأطفال الدولية، ومقرها مدينة كانساس سيتي، ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية، هي منظمة إنسانية عالمية غير ربحية تعمل على المساعدة في إنهاء دورة الفقر بين الأجيال. ومن خلال نهج طويل الأجل ومخصص، تدعم منظمة الأطفال الدولية الأطفال والشباب على مدار العقدين الأولين من حياتهم، وتوفر الوصول إلى المعلومات والإلهام في مجالات الصحة والتعليم والتمكين من خلال المهارات الحياتية والتوظيف. فعندما يكون الشباب مجهزين لتغيير حياتهم، فإنهم يغيرون أيضًا عائلاتهم ومجتمعاتهم، ونتيجة لذلك، يضاعفون الخير في العالم. لمعرفة المزيد حول كيفية دعم مهمتها، بما في ذلك من خلال التبرعات بالعملة المشفرة ، انتقل إلى https://www.children.org/

نبذة عن منظمة العمل ضد الجوع ( Action Against Hunger )

العمل ضد الجوع هي منظمة متخصصة في مكافحة الجوع في العالم ورائدة في حركة عالمية تهدف إلى إنهاء الجوع الذي يهدد الحياة من أجل الخير في حياتنا. لأكثر من 40 عامًا، كانت المنظمة الإنسانية والإنمائية في الخطوط الأمامية، حيث تعالج الجوع وتمنعه في ما يقرب من 50 دولة. وقد قدمت خدماتها لأكثر من 17 مليون شخص في عام 2019 وحده.

نبذة عن منظمة تنظيف المحيط ( The Ocean Cleanup )

تطور منظمة تنظيف المحيط تكنولوجيات متقدمة لتخليص محيطات العالم من البلاستيك. تأسست منظمة تنظيف المحيط في عام 2013 من قبل بويان سلات، ويعمل بها الآن ما يقرب من 95 مهندسًا وباحثًا. يقع المقر الرئيسي للمؤسسة في روتردام بهولندا.

نبذة عن Big Green

Big Green هي مؤسسة وطنية غير ربحية مكرسة لإنشاء أماكن صحية حيث يمكن للأطفال التعلم والنمو. من خلال بيئات التعلم الخارجية والحدائق والبرمجة، تقيم Big Green روابط بين التعليم والصحة وتقدم الخبرات التي تشرك الطفل بأكمله. تأسست Big Green في عام 2011 من قبل كيمبال ماسك وهوغو ماثيسون لمعالجة التفاوتات الصحية المتعلقة بالنظام الغذائي، ومنذ ذلك الحين نمت للعمل في ما يقرب من 650 مدرسة في لوس أنجلوس ودنفر وشيكاغو وممفيس وديترويت وإنديانابوليس وبيتسبرغ، وتدعم الطلاب والمعلمين والعائلات من خلال البرامج المدرسية وعبر الإنترنت وفي المنازل. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://biggreen. org/ أو متابعتهم على تويتر وإنستغرام على @BigGreen.

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