‫توقع Viatris مذكرة تفاهم مع شراكة Defeat NCD في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)

الكشف عن النتائج الأولية للتقرير الذي ترعاه شركة Viatris في حلقة نقاش رفيعة المستوى

جنيف ودبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 مايو 2021 /PRNewswire/ –Viatris Inc قامت كل من (في بورصة ناسداك: VTRS) وشراكة (Defeat-NCD (DNCD اليوم في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) بتوقيع مذكرة تفاهم (MoU)، تركز على التعاون المستمر والاستخدام المشترك والاستفادة من مواردها الحالية والتسهيلات للبرامج والمبادرات الهادفة لمعالجة الأمراض غير المعدية وتأثيرها على مرضاها كنتيجة لمرض كوفيد-19. وهذا من خلال التركيز على تعزيز سياسات الرعاية للوقاية والعلاج، لا سيما في مساعدة البلدان المنخفضة -والمتوسطة- الدخل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG 3.4)، لخفض معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث بحلول عام 2030.

قال موكول بهولا، المدير التنفيذي لشراكة Defeat-NCD في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث: “يشكل التعاون مع شركات الرعاية الصحية طيبة السمعة بالقطاع الخاص جزءً لا يتجزأ من الحل المطروح لمواجهة التحديات التي يعانيها مرضى الأمراض غير المعدية، خاصة في الأماكن منخفضة الموارد. ونحن نرحب بانضمام Viatris إلى جهود الشراكة ودعم مهمتنا على الصعيد العالمي”.

تم الإعلان عن هذا التعاون كجزء من حلقة نقاش رفيعة المستوى نظمتها شراكة Defeat-NCD حول “الخدمات الصحية المستمرة للأمراض غير المعدية في ظل جائحة كوفيد-19”. على هامشدورة جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين، ودعت الحكومات إلى إتخاذ إجراءات بشأن ضمان الرعاية المستمرة للأمراض غير المعدية خلال الأوقات الصعبة، حيث تزداد الحاجة إلى الالتزام السياسي.

يظهر آخر تقرير بحثي بقيادة وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) والذي شاركت في تأليفه شراكة DNCD، حول تأثيرات سياسات رعاية الأمراض غير المعدية على إدارة مرض كوفيد-19، وجمع البيانات العالمية، وجود صلة طردية بين معدلات الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية ووفيات حالات كوفيد-19 كانت هذه دراسة تعتز Viatris بدعمها، بينما تمنح المؤلفين في نفس الوقت الاستقلالية التي يحتاجون إليها.

شارك ميناسي تاديسي، رئيس قطاع الأسواق الناشئة في Viatris، والذي انضم إلى الحدث وسلط الضوء على البحث وما يعنيه بالنسبة لشركة Viatris وقال:”في ظل حدوث 85% من وفيات الأمراض غير المعدية في 125 دولة داخل منطقة الأسواق الناشئة لدينا، يعمل علماؤنا، والخبراء الطبيون، والخبراء التنظيميون بجد للوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا حتى يتمكنوا من الوصول إلى الرعاية الصحية المهمة. وViatris إحدى شركات الرعاية الصحية الرائدة التي يتطلع إليها المواطنون لعلاج الأمراض غير المعدية، وسنواصل الاستثمار ودفع السياسة نحو رعاية الأمراض غير المعدية وفيروس كورونا.”

تشمل الرؤى الأخرى من التقرير ما يلي:

على الرغم من الإتجاه العالمي لاستقطاب الموارد من رعاية الأمراض غير المعدية لصالح التخفيف من حدة جائحة كوفيد-19، فإن الوفيات الناتجة عن الأمراض غير المعدية هي السبب الرئيسي وراء معدل الوفيات من جراء الإصابة بكوفيد-19. تشير التقييمات إلى مساهمة الأمراض غير المعدية في وفيات كوفيد-19 بنسبة تتراوح بين 60 إلى 90 بالمئة.

أدى مرض كوفيد-19 إلى تفاقم تطور الأمراض غير المعدية الموجودة مسبا لدى الناجين، بل إنه تسبب في حالات جديدة ومعقدة من الأمراض غير المعدية لدى مرضى كوفيد-19 الذين كانوا أصحاء قبل الإصابة به في مختلف أنحاء العالم.

وبتحليل العبء المتزايد على النظم الصحية المنهكة بالفعل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وجد أنه مقابل كل حالة وفاة إضافية بسبب الأمراض غير المعدية، هناك زيادة بنسبة 10.4% في وفيات كوفيد-19 لكل 1000 شخص.

ويعد نقص الأدوية، والأدوات التشخيصية، والتقنيات من بين الأسباب الأكثر شيوعًا لتأخير علاجات الأمراض غير المعدية، أو تقليلها، أو إلغاؤها خلال هذه الجائحة.

وأضاف ميناسي معلقًا: “اتفاقية مذكرة التفاهم مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن شراكة Defeat-NCD، هي اتفاقية تضمن التزامنا بتحقيق هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث بحلول عام 2030، مما يمكن جميع البلدان منخفضة الموارد من توسيع نطاق عملها في مواجهة الأمراض غير المعدية.”

حول شركة Viatris

تُعَد .Viatris Inc (في بورصة ناسداك: VTRS) نوعا جديدا من شركات الرعاية الصحية، حيث تقوم بتمكين الناس في جميع أنحاء العالم من العيش بصحة أفضل في كل مرحلة من مراحل الحياة. نحن نُوفِّر الوصول إلى الأدوية، ونطور العمليات المستدامة حلولًا مبتكرة، ونستفيد من خبرتنا الجماعية من أجل ربط المزيد من الأشخاص بمزيد من المنتجات والخدمات من خلال بوابة الرعاية الصحية العالمية (®Global Healthcare Gateway) الفريدة من نوعها الخاصة بنا. تجمع شركة Viatris، التي تأسست في نوفمبر 2020، بين الخبرة العلمية والتصنيعية والتوزيعية مع القدرات التنظيمية والطبية والتجارية المُثبَتة من أجل تقديم أدوية عالية الجودة للمرضى في أكثر من 165 دولة وإقليما. وتضم محفظة Viatris أكثر من 1400 عنصر معتمد عبر مجموعة واسعة من المجالات العلاجية، والتي تغطي كل من الأمراض الغير معدية والأمراض المعدية، بما في ذلك العلامات التجارية المعترف بها عالميًا، والأدوية العامة المُركَّبة، والأدوية ذات العلامات التجارية المعروفة المُركَّبة، ومجموعة متنامية من البدائل الحيوية، ومجموعة متنوعة من المنتجات الطبية الاستهلاكية المتاحة بدون وصفة طبية. ومع قوة عاملة عالمية تبلغ حوالي 45 ألف عامل، يقع المقر الرئيسي لشركة Viatris في الولايات المتحدة، ولها مراكز عالمية في بيتسبرغ، وشانغهاي في الصين وحيدر آباد في الهند. اعرف المزيد على viatris.com وinvestor. viatris.com, وتَواصَل معنا عبر تويتر على @ViatrisInc, LinkedIn وYou Tube.

حول شراكة Defeat-NCD :

شراكة Defeat-NCD هي استجابة عملية للدعوة واسعة النطاق للعمل على الأمراض غير المعدية (NCD). تم إطلاق شراكتنا رسميًا جنبًا إلى جنب مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018، ونحن شراكة بين “القطاعين العام والخاص والشعب” ترتكز على الأمم المتحدة ولكن تمتد إلى ما هو أعمق من ذلك لتشمل الحكومات، والوكالات المتعددة الأطراف، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص.

إن رؤيتنا واضحة، وتتمثل في التغطية الصحية العالمية للأمراض غير المعدية. ولتحقيق ذلك، ترتكز مهمتنا الأساسية على مساعدة ما يقرب من 90 دولة منخفضة الموارد من خلال عمل شامل عبر أربع ركائز خدمة متكاملة، هي: بناء القدرات الوطنية لمكافحة الأمراض غير المعدية، وترقية القدرات المجتمعية لخدمات الأمراض غير المعدية، والقدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول إلى الإمدادات الأساسية لمواجهة الأمراض غير المعدية، والتمويل المستدام لمواجهة الأمراض غير المعدية. اعرف المزيد على Defeat-NCD.org, وتواصل معنا عبر تويتر على @DefeatNCD, LinkedIn و Fac ebook.

الشعار – http://mma. prnewswire.com/media/1499164/ logo_Logo.jpg