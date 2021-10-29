التوجه نحو العالمية: نصائح من شركاء Launchpad في الخارج

سول، كوريا الجنوبية، 29 أكتوبر/ 2021 /PRNewswire/ – تشارك ست شركات تسريع دولية من الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة وفرنسا والشرق الأوسط وفنلندا في Launchpad، وهو برنامج عالمي سريع تديره وكالة المحتوي الإبداعي الكورية,، منذ يونيو. بدأت Launchpad لأول مرة في عام 2017 كمشروع لدعم توسيع المحتوى الخارجي الكوري للشركاء الناشئة خطوة بخطوة ونظرا لتفشي فيروس كورونا، فقد تحول البرنامج إلى برنامج على الإنترنت منذ العام الماضي وركز على 1:1 من الاستشارات ومطابقة الأعمال من خلال برنامجه الخاص. في هذا العام بشكل خاص، سوف تحصل الشركات الناشئة التي تم تقييمها واختيارها بشكل مباشر من قبل شركات التسريع المحلية على الأموال والتوجيه الدقيق للتمركز.

سوف تساعد المسرعات الشركات البادئة على دخول كل سوق إقليمية: تMind The Bridge في الولايات المتحدة وأوروبا، وCreative Valley لفرنسا، و Maria01 لفنلندا وShorooq Partners للشرق الاوسط ، وAwesome Ventures في سنغافورة، و 01Booster في اليابان.

“إن قوة الشركات الناشئة الكورية تكمن في براعتها الفنية.”

كما لاحظ تشوي سونج آن، رئيس مؤسسة Mind The Bridge، ويان جوزلان، الرئيس التنفيذي لشركة Creative Valley، الذي يتمتع بقدر كبير من الخبرة في دعم توسع الشركات الكورية الناشئة إلى الخارج، أن الشركات الكورية الناشئة في المحتوى أصبحت الآن قادرة على المنافسة تكنولوجيًا في السوق العالمية، استنادا إلى نموها النوعي أيضا. مقارنة بالماضي، أزدادت الشركات القائمة على التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

“إن سوق التبادل التجاري ينمو حاليا في اليابان” قال تاكيرو كاواشيما، مدير شركة 01 Booster. وقال ان كوريا لديها تاريخ في العاب ال ( MMORPG ) وهى نسخة مبكرة من هذه الالعاب ومن ثم لديها خبرة فنية في هذا المجال. “ستكون قادرة على جذب انتباه الشركات اليابانية.”

كما أوضح فيل سيمولا، الرئيس التنفيذي لشركة Maria 01 قائلا “إن صناعة الألعاب والترفيه واعدة جدا في فنلندا”. قال انه عند بحث العوامل البيئية سوف تكون شركات المحتوى الكورية قادرة على الاستقرار جيداً مع قوتها التكنولوجية.

قد أكدت هذه المسرعات على أهمية ملاءمة المنتج/السوق والمهارات اللغوية في التوسع في الخارج. لم ينسوا ذكر ضرورة فهم الفوارق الثقافية.

وفي الوقت نفسه، تقوم الفرق النهائية لبرنامج “Launchpad” بإجراء مطابقة للأعمال من خلال دعم إقليمي سريع ومخصص لكل شركة. وبعد يوم العرض التجريبي في منتصف شهر نوفمبر، سيركزون على تأمين أموال التسويق للتمركز والتوسع الخارجي في أوائل شهر ديسمبر.

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1667080/LAUNCHPAD_ KOCCA.jpg