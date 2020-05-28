‫توري هاريس تدشن خطط “البرمجيات كخدمة” الجديدة للأسواق الرقمية ومنتجات إدارة واجهة برمجة التطبيقات للتصدي لتحديات العملاء في أثناء جائحة فيروس كورونا COVID-19

بريستول، إنجلترا، ودبي، الإمارات العربية المتحدة، وبنغالور، الهند، 28 مايو/ أيار، 2020 /PRNewswire/ — تعتزم توري هاريس إنتجريشن سوليوشنز “Torry Harris Integration Solutions (THIS)“، الشركة الاستشارية الموثوقة للمؤسسات حول العالم، توسيع نطاق الوصول الرقمي من خلال التكامل. ومؤخرًا أعلنت الشركة عن تدشين منصة البرنامج “ product portal ” مع خطط البرمجيات كخدمة لتسهيل رحلة الشراء للعملاء.

وفي هذا الإطار، صرح كارثيك تي إس “Karthik TS“، مدير مركز التميز في توري هاريس، قائلاً: “في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا COVID، صار تأسيس المنظومات الرقمية أكثر أهمية، خاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد غالبًا على التواصل الفعلي داخل حدود جغرافية محدودة والتي تعد الأكثر تضررًا من الناحية الاقتصادية. ونحن نعمل مع العملاء من الشركات على تجهيزهم بالأدوات، والتدريب، والاستراتيجيات لإعداد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.”

وطبقًا لشوبا سريدار “Shuba Sridhar“، نائب رئيس المبادرات الاستراتيجية، “تتيح منتجاتنا المنظومات الرقمية من خلال اعتماد واستخدام الفرص الرقمية التي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات. ومع خططنا للبرمجيات كخدمة، نوفر خيارات تسويقية أكثر مرونة وسرعة للمنتجات الثانوية. ونعرض حاليًا خدمات التدريب المتخصصة لتنمية المهارات الرقمية لفرق العملاء”.

وتتضمن محفظة منتجات توري هاريس:

أدوات تتيح التداول الإلكتروني، والعروض المجمعة مع الشركاء

ديجيتال ماركت بليس “ Digital Marketplace ” – سوق رقمي واحد، للخطط التسويقية الأسرع

” – سوق رقمي واحد، للخطط التسويقية الأسرع آي أو تي غلو “ IoT Glue ® ” – منصة على الجوال تتكامل مع إنترنت الأشياء لربط الأشياء المختلفة

” – منصة على الجوال تتكامل مع إنترنت الأشياء لربط الأشياء المختلفة كونسيرج بنك “ Concierge Bank™ ” – أداة سوقية للإسراع من المعاملات البنكية

” – أداة سوقية للإسراع من المعاملات البنكية مدير واجهة برمجة التطبيقات – ديجيت ماركت “ DigitMarketTM-API Manager ” – حزمة متكاملة لإدارة واجهة برمجة التطبيقات ومراقبتها

– بوابة المطور” Developer Portal ” – متجر واجهة برمجة التطبيقات يعني باستكشاف والإسراع من اعتماد واجهة برمجة التطبيق

– منفذ واجهة برمجة التطبيقات “ API Gateway ” – لإدارة اتصالات واجهة برمجة التطبيقات بسلاسة وعلى نحو آمن – بوابة الناشر “ Publisher Portal ” – مركز متكامل للتحكم في أنشطة واجهة برمجة التطبيقات

أدوات خفيفة خاصة بالمطور للإسراع من أنشطة التطوير والاختبار والتكامل

ريبوبرو “ RepoPro TM ” – مخزن للشركة، يسهل من تخزين الأصول ومتابعتها

” – مخزن للشركة، يسهل من تخزين الأصول ومتابعتها أوتوميشن “ Automaton TM “– أداة غير مشفرة لأتمتة الاختبارات

“– أداة غير مشفرة لأتمتة الاختبارات أوتوستب “ AutoStub® ” – اختبار وتسليم واجهة برمجة التطبيقات على نحو سريع

خدمات تقنية المعلومات الرقمية “ Digit IT Services ” – تتضمن خدمات تكامل الأنظمة الخدمات الاستشارية والاستراتيجية والتنفيذ والدعم.

نبذة عن توري هاريس

تعد توري هاريس بمثابة مزود متعدد الجنسيات لخدمات الأعمال والتقنية واستشارات تقنية المعلومات. وعلى مدار أكثر من عقدين، ركزت الشركة على تقديم حلول في مجالات تكامل التمكين الرقمي، وخدمات المنصة، وإدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات والتحول الرقمي. ويقع مقر الشركة في نيوجيرسي (الولايات المتحدة الأمريكية)، بينما مراكز التطوير في بنغالور. وللشركة مكاتب في بريستول (المملكة المتحدة)، وسلاو (المملكة المتحدة)، ودبي (الإمارات العربية المتحدة)، ودبلن (إيرلندا)، وميونخ (ألمانيا)، وباريس (فرنسا). وللتعرف على المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.torryharris.com/ .