‫تم إقامة معرض PT Expo الصين 2020 في الفترة 14-16 أكتوبر في “بكين”

بكين، 29 أكتوبر/ PRNewswire/ — استضافت وزارة الصناعة وتقنية المعلومات معرض PT Expo الصين 2020، الذي أُقيم في مركز المؤتمرات القومي الصيني خلال الفترة من 14-16 أكتوبر.بصفته أول فعالية غير منعقدة على الإنترنت تنظمها صناعة تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) في ظل تطبيع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، فقد قدم المعرض أكثر تجمعًا منتظرًا في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) في النصف الثاني من العام إلى الجمهور والذي أثناء إقامته تم الحرص على تطبيق حازم لسياسات كبح الجائحة، وبهذا أنشأ علامة مرجعية في صناعة المعارض والمؤتمرات.

تمثّل الطابع العام لمؤتمر PT Expo الصين لهذا العام في “ConneXion تشكل المستقبل” و”5G + تطبيقات الصناعة” واللذين كانا عامليّ الجذب الأساسيين في الفعالية.شركاتChina Telecom، China Mobile، China Unicom، China Tower، CBN، CICT، Potevio، China General Technology، China Satcom، Huawei، ZTE، Nokia، Ericsson، Hengtong، YOFC، Etern، SDG، Inspur وغيرها من الشركات الصينية والأجنبية المعروفة جيدًا عرضت أحدث نتائج تطبيق تقنية شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G وخطط التنفيذ في عدة قطاعات رأسية. كما أوضحت السيناريوهات الرقمية لتطبقيات 5G في عدة صناعات رأسية متعددة، وقدمت إجابات مذهلة لـ”كيفية استخدام 5G” و”كيفية استخدامها بشكل جيد” بناءً على خبراتها منذ الإطلاق التجاري لتنقية شبكة اتصالات الجيل الخامس5G منذ عام مضى.

انعقد ما يقرب من 50 نشاطًا بالتوازي في المؤتمر هذا العام من ضمنها منتدى تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) الصين عالي المستوى وقمة IMT-2020 (5G) وغطت الأنشطة مجالات نشطة مثل الاقتصاد الرقمي وتقنية شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G والذكاء الاصطناعي AI والإنترنت الصناعي وإنترنت الأشياء IoT ومراكز المعلومات واتصالات الأقمار الصناعية والتقنيات المالية fintech وإنترنت المركبات والفيديوهات فائقة الدقة UHD والمصانع الذكية والتعليم الذكي والطاقة الذكية وحوسبة الألعاب وأمان الشبكات والحوسبة الكمية واتصالات الطوارئ.وكانت من نتائج المعرض الإعلان عن جوائز مثل “كأس بلومنغ” للمرة الثالثة في منافسة تطبيقات شبكات الجيل الخامس 5G وجوائز معرض تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) الصيني السنوية.

رغم انتهاء الفعالية غير المنعقدة على الإنترنت، فإن PT Online، وهي المنصة المتصلة بالإنترنت لمعرض PT Expo ستستمر حتى 30 أكتوبر، موفرة بذلك تجربة مشاهدة للمعرض على مدار اليوم طوال الأسبوع.يمكن للجميع زيارة منصة PT Online عبر رابط Online.ptexpo.com.cn أو عبر قائمة حساب PT Expo الرسمي العام عبر تطبيق WeChat، وهي PTEXPO، للاستمرار في استكشاف عالم التقنية المذهل الذي تمكنه شبكات اتصال الجيل الخامس 5G.

مع مساحة عرض تبلغ نحو 30 ألف متر مربع وأكثر من 300 شركة صينية وأجنبية معروفة جيدًا تشارك في الفعالية، فإنها قد جذبت أكثر من 70 وفد حكومي محلي وأكثر من 100 مؤسسة وشركة.شارك أكثر من 800 متحدث آرائهم الفكرية الفريدة في ما يقرب من 50 جلسة منتديات.على مدار الفعالية، وفّرت أجمالي 3068 شبكة إعلامية صينية وأجنبية التغطية الإعلامية لمشاركة الإنجازات الهامة التي حققها معرض تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) العام الماضي مع العالم منذ الإطلاق التجارية لشبكات الجيل الخامس 5G.سيقام معرض PT Expo الصين 2021 في الفترة 27-29 سبتمبر 2021.في ضوء الاحتمالات اللانهائية لمستقبل مدعوم بتقنية اتصالات الجيل الخامس 5G، فإننا نتطلع إلى ما سيقدمه لنا معرض PT Expo الصين 2021,

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1320940/PT_EXPO_CHINA_ 2020.jpg