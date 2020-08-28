‫تم إطلاق أول معيار دولي لنظام التصوير الفوتوغرافي لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الذي اقترحته شركة TRANSSION

التصوير الحاسوبي هو الاتجاه الرئيسي لتطوير صورة الهاتف الذكي. مع هذا الإنجاز الرائع لـ ITU-T الذي حققته الشركة الأم TRANSSION Holdings، فإن شركة TECNO في وضع قياسي لتكون رائدة في هذا المجال من خلال إنشاء إطار البحث وزيادة استثمارها في البحث والتطوير من أجل تطويرها المستمر في قيادة الكاميرا للتميز في السوق.

يقتصر التصوير الفوتوغرافي المحمول غالباً على حجم الأجهزة وتقنية وحدة التصوير، على عكس التصوير المنعكس أحادي العدسة التقليدي. لذلك، تلعب أنظمة التصوير الحسابية التي تركز على التعاون بين البرامج والأجهزة وخوارزميات معالجة الصور دوراً هاماً للهواتف المحمولة لتحسين جودة التصوير وإثراء وظائف الصورة. إن نظام التصوير الحاسوبي للجهاز المحمول قادر على إعادة بناء المشهد والإضاءة وموضوع الصورة من خلال استخدام التحكم في التصوير وحساب الصور ومعالجتها، الى جانب الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الإنترنت عبر الهاتف المحمول. علاوة على ذلك، فإن إنشاء نظام تطبيق صور جديد – تجاوز حدود التصوير بالهاتف المحمول وتحسين تأثيرات الصور وتجربة المستخدم.

مع هذا الإنجاز الهام ، من السهل أن نتوقع أن تركز شركة TECNO على تأثيرات التصوير في سلسلة CAMON الرائدة للهواتف المزودة بكاميرات، مما يضمن حصول كل جيل جديد من سلسلة CAMON على دعم كبير لتقنية التصوير. من خلال الاستفادة من أصول وموارد الشركة الأم TRANSSION Holdings، تحافظ شركة TECNO على الابتكار وتنقل البحث والتطبيق في التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي إلى المستوى التالي ، مع TAIVOSTM من TECNO كونه مثالاً رائعاً على هذا النوع. استناداً إلى معايير التصوير الحسابية المعتمدة TRANSSION المقدمة إلى ITU-T ، فإن (TECNO AI Vision Optimization Solution)TAIVOSTM يتيح ما يصل إلى ۱٥ إطاراً مع وقت تصوير يبلغ ٤,٦۸ ثانية فقط بينما تحقق معظم الهواتف الذكية الأخرى هذا في ٥,٥ ثوانٍ فقط أو حتى ٧ ثوان. وهذا يعني أن الصور التي تم التقاطها باستخدام ™TAIVOS مبنية من مجموعة مكونة من ۱٥ إطاراً للصور يمكن تحليلها وإعادة تجميعها لكل بكسل، بحيث تلتقط بوضوح كل عنصر في مشاهدك مع التباين الأمثل.

الآن تم تطبيق ™TAIVOS على سلسلة TECNO CAMON. بفضل قوته ، فإن CAMON 16 الجديد سوف يأتي بوضع تصوير احترافي ومثالي للمستهلكين. تعتبر ™TAIVOS تقنية لمعالجة الإشارات. بعبارة أخرى، إنه معالج دقيق مخصص يعمل جنباً إلى جنب مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي للقيام بعمل واحد: تحسين التصوير الليلي بشكل كبير: تحسين العمليات والعروض من خلال جعل الصور أكثر وضوحاً ، وتحسين اللقطات الليلية، والتحسين العام من خلال قدرات خوارزمية التصوير عالية الأداء. يتم تطبيق هذا في سلسلة CAMON لمعالجة الصور وتحسينها. استناداً إلى عشرات الملايين من نقاط البيانات، تعمل شركة TECNO على تطوير خوارزميات رؤية متعددة للذكاء الاصطناعي تعتمد على ™TAIVOS من أجل تحسين جودة إخراج الصور والفيديو. يدعم التوافق القوي بين البرامج والأجهزة معاً تجارب التصوير الفوتوغرافي الواضحة والسلسة التي لا يمكن تخيلها وترتقي بتجربة الكاميرا للمستهلكين إلى المستوى التالي.

صورة فوتوغرافية – https://mma.prnewswire.com/ media/1244741/TECNO_CAMON_16_ Grand_Launch.jpg

صورة فوتوغرافية – https://mma.prnewswire.com/ media/1244742/TECNO_CAMON.jpg