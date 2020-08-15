‫تكنوتري تتحدى الركود الاقتصادي العالمي محققة نتائج مالية قوية

هلسنكي، 15 أغسطس/ آب، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت تكنوتري “ Tecnotree ” المزود العالمي لحلول تقنية المعلومات بقطاع الاتصالات، عن نتائجها المالية نصف السنوية لعام 2020. وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي المتقلب والمثير للتحدي، حققت تكنوتري نتائج قوية في جميع القياسات الرئيسية. وبمواصلة مسار النمو القوي الذي حققته بالربع الأول من 2020، حققت تكنوتري زيادة في العائدات عن الربع السابق بنسبة 28% ونسبة مدهشة للأرباح قبل حساب الفوائد والضريبة بلغت 61% بالربع الثاني من 2020.

المعالم نصف السنوية الرئيسية:

· ارتفعت الإيرادات بنسبة 17% حيث بلغت 24 مليون يورو في النصف الأول من 2020 مقابل 20,5 مليون يورو عن ذات الفترة في 2019.

· بلغت الأرباح المعدلة قبل حساب الفوائد والضريبة (EBIT) عن نصف العام نحو 8,1 مليون يورو بزيادة سنوية بنسبة 76%.

· بلغت نسبة نمو العائدات 30% في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

· التعاقد مع عميلين جديدين والذي يتضمن عقد صفقة رئيسية مع مشغل من المستوى الأول بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة 11 مليون دولار أمريكي.

· تم استلام أوامر جديدة في أثناء الفترة بنسبة تحسن 16% بينما بلغت نسبة تراكم طلبات الخدمة 16% في نهاية النصف الأول من 2020 بزيادة بلغت 55% لتصل قيمتها إلى 39,4 مليون يورو من 25,5 مليون يورو التي تم تحقيقها في نهاية 2019.

· في نهاية النصف الأول من 2020، بلغ رصيد النقد وما في حكمه بالشركة 5,8 مليون يورو، بزيادة بنسبة 71% عن الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون أول 2019

· تضاعف نصيب السهم في الربح من 1 سنت إلى 2 سنت

ويترجم هذا الزخم الإيجابي إلى أداء الشركة القوي بسوق الأسهم. حيث شهد السوق ارتفاعًا بنسبة 41% في سعر السهم في أثناء الفترة وزيادة بنسبة 54% في رأس المال السوقي مقارنة بالوضع في نهاية عام 2019، حيث وصلت القيمة إلى 64,8 مليون يورو في نهاية النصف الأول من 2020.

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نبذة عن تكنوتري

تعد تكنوتري مزودًا عالميًا لحلول تقنية المعلومات والاتصالات الخاصة بإدارة المنتجات، والعملاء، والعائدات. وتساعد تكنوتري مقدمي خدمات الاتصالات في تحويل أعمالهم إلى سوق الخدمات الرقمية. وتشجع تكنوتري مزودي الخدمة على الاستثمار في حزم الخدمة، وتوفير تجارب شخصية للمستخدم وتعزيز القيمة طوال دورة حياة العميل. وتخدم تكنوتري 90 مزود خدمة في نحو 70 دولة. وتكنوتري مدرجة بالقائمة الرئيسية في ناسداك هلسنكي.