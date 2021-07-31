‫تكشف CATL عن أحدث طفراتها التقنية من خلال إطلاق جيلها الأول من بطاريات أيون الصوديوم

تقدم جديد في تصنيع تقنيات الابتكار

نينجد، الصين، 31//يوليو، /PRNewswire/ — في 29/يوليو عقدت شركة Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) بنجاح أول حدث إطلاق عبر الإنترنت “Tech Zone” وخلال الحدث، كشف الدكتور روبن زينج رئيس شركة CATL عن الجيل الأول من بطاريات أيون الصوديوم، مع حل حزمة البطارية- القادرة على دمج خلايا أيون الصوديوم وخلايا أيون الليثيوم في حزمة واحدة. وفي تقدم جديد لـ CATL في اكتشاف العلوم الأساسية والتكنولوجيا، ستوفر بطاريات أيون الصوديوم حلاً جديدًا لاستخدام الطاقة النظيفة وكهربة النقل، ومن ثم تعزيز الفهم المبكر لهدف الحياد الكربوني.

طفرة في الأبحاث المتعلقة بتقنية بطارية أيون الصوديوم

بعد أن أجمع العالم على ضرورة تحييد الكربون، دخلت صناعة الطاقة الجديدة مرحلة متطورة تتسم بالتعقيد والتنوع. وقد أودى تزايد الأسواق المجزأة إلى ظهور متطلبات متباينة للبطاريات. وفي نفس الوقت، تتسارع عمليات البحث العالمي وتطور المواد الأساسية للبطاريات؛ ما يفتح نافذة ذات اتجاهين لتصنيع بطاريات أيون الصوديوم.

وتعمل بطارية أيون الصوديوم بنظام عمل مشابه لبطارية أيون الليثيوم، وتتحرك أيونات الصوديوم ذهابًا وإيابًا بين الأنود والكاثود. وبالرغم من ذلك، ومقارنة بأيونات الليثيوم، تتمتع أيونات الصوديوم بحجم أكبر ومتطلبات أعلى بشأن الثبات الهيكلي والخصائص الحركية للمواد. وأصبح هذا الأمر يمثل عائقًا أمام تصنيع بطاريات أيونات الصوديوم،

واهتمت CATL ببحث وتطوير مواد قطب بطارية أيونات الصوديوم لسنوات عديدة. وبشأن مواد الكاثود، طبقت CATL مادة بيضاء بروسية تتمتع بسعة محددة أعلى، كما أعادت تصميم بنية كتلة المادة عن طريق إعادة ترتيب الإلكترونيات التي حلت المشكلة العالمية المتمثلة في التلاشي السريع للقدرة عند تدوير المواد. وفيما يتعلق بمواد الأنود، طورت CATL مادة كربونية صلبة تظهر هيكلاً مساميًّا فريدًا يساعد على التخزين الكبير والحركة السريعة لأيونات الصوديوم، إلى جانب أداء متميز للدورة.

بناءً على سلسلة من الابتكارات في النظام الكيميائي، يتمتع الجيل الأول لبطاريات أيونات الصوديوم لـ CATL بمميزات تتضمن كثافة الطاقة العالية، وقدرة الشحن السريع، والاستقرار الحراري الفائق، إلى جانب أداء مثالي في درجات الحرارة المنخفضة، وكفاءة التكامل العالية. ويمكن أن تحقق كثافة الطاقة لبطارية أيون الصوديوم لـ CATL ما يزيد عن 160 واط/ساعة، ويمكن شحن البطارية بنسبة 80% خلال 15 دقيقة في درجة حرارة الغرفة. وعلاوة على ذلك، تتمتع بطارية أيون الصوديوم بمعدل احتفاظ بالسعة يزيد عن 90% في درجة الحرارة المنخفضة البالغة -20، ويمكن أن تصل كفاءة تكامل النظام إلى أكثر من 80%. ويتجاوز الاستقرار الحراري لبطاريات أيون الصوديوم متطلبات السلامة الوطنية لبطاريات السحب. يمكن استخدام الجيل الأول لبطاريات أيون الصوديوم في حالات متعددة لنقل الكهرباء، وخاصة في المناطق التي تشهد انخفاضًا بالغًا في درجات الحرارة، حيث تبرز بوضوح الميزة الهائلة للبطارية. أيضًا، يمكن تكييفها بمرونة مع احتياجات التطبيق لجميع حالات مجال تخزين الطاقة.

نظام ابتكار رباعي الركائز يدعم ثلاثة اتجاهات تطوير إستراتيجية

لطالما تعهدت CATL بأن تكون شركة عالمية رائدة في مجال تقنية الابتكار، وتتجسد رؤيتها في تقديم مساهمات مميزة في مسألة الطاقة الخضراء للبشرية. ولتحقيق هذه الرؤية، تبذل CATL جهودًا متواصلة في ثلاثة اتجاهات تطوير إستراتيجية. يتمثل اتجاه التطور الأول في استبدال الطاقة الأحفورية الثابتة بتوليد الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، بينما يتمثل الاتجاه الثاني في استبدال الطاقة الأحفورية عن طريق استخدام بطاريات EV من أجل تسريع تطور التنقل الإلكتروني، ويظهر التوجه الثالث في دعم الابتكار المتكامل لتطبيقات السوق المستفيدة من الكهرباء والذكاء الاصطناعي لتسريع التوجه نحو تطبيقات الطاقة الجديدة في مختلف المجالات. ودعمًا للتنمية المستدامة في الاتجاهات الثلاثة المذكورة للتطوير، أنشأت CaTL نظام ابتكار رباعي الركائز تحديدًا في النظام الكيميائي، ونظام الهيكل، ونظام التصنيع، ونماذج الأعمال، لبناء قدرة تحول سريعة من البحث الأساسي إلى التطبيق الصناعي، ثم إلى التسويق التجاري على نطاق واسع.

ويتمتع البحث الأساسي للمواد ونظام الكيمياء بأهمية بالغة. قال الدكتور روبن زينج، رئيس CATL إن بعض الأشخاص يعتقدون أن النظام الكيميائي للبطارية لن يشهد أي تقدم آخر، وأن التطور سيقتصر على نظام الهيكل المادي. ولكننا نعتقد أن الكيمياء الكهربية تشبه مكعب الطاقة، ولا يزال يوجد الكثير من الأشاء المجهولة لاكتشافها. ولن نشعر بأي تعب في رحلة الوصول إلى هذا المجهول. نشارك في اكتشاف متعمق لتطوير نظام كيميائي أكثر ملاءمة لبطاريات أيون الصوديوم باستخدام منصة حساب عالية الإنتاجية وتقنية محاكاة قائمة على فهمنا العميق للمبادئ المرتبطة بتطبيق الخوارزميات المتقدمة وقدرة الحوسبة،؛وذلك لتمكين البطاريات من الدخول إلى المسار السريع للتصنيع، والتطور المستمر. يستهدف الجيل التالي لبطاريات أيون الصوديوم تطوير كثافة الطاقة لما يزيد عن 200 واط/كجم.

وفيما يتعلق بابتكار نظام البطاريات، حققت CATL تقدمًا آخر في تكامل نظام البطارية، كما طورت حل نظام بطاريات AB الذي يهدف إلى مزج ومطابقة بطاريات أيون الصوديوم ببطاريات أيون الليثيوم بنسبة محددة، إلى جانب دمجها في نظام البطارية، والتحكم في أنظمة البطاريات المختلفة من خلال خوارزميات الدقة BMS. يمكن أن يعوض حل نظام بطارية AB النقص الحالي في كثافة الطاقة لبطارية أيون الصوديوم، كما تشمل مميزاتها الطاقة والأداء العالي في درجات الحرارة المنخفضة. بفضل نظام الهيكل المبتكر، توسعت حالات تطبيق نظام بطاريات الليثيوم- صوديوم.

انتشار متعدد الأبعاد لدعم تصنيع بطاريات أيون الصوديوم

خلال الحدث، قال الدكتور كزين هونج، نائب عميد معهد أبحاث CATL إن تصنيع بطاريات أيون الصوديوم يتوافق تمامًا مع عمليات ومعدات إنتاج بطارية أيون الليثيوم، ويمكن تحويل خطوط الإنتاج بسرعة لتحقيق قدرة إنتاج عالية. واعتبارًا من الآن، بدأت CATL نشرها الصناعي لبطاريات أيون الصوديوم، وخططها لتشكيل سلسلة صناعية أساسية بحلول عام 2023. وتدعو CATL الموردين والعملاء في المراحل السابقة للإنتاج والتابعة له والمعاهد البحثية ليتعاونوا في تسريع دعم وتطوير بطاريات أيون الصوديوم.

قال الدكتور روبين زينج إن الحياد الكربوني أدى إلى ظهور الطلب على بطاريات من حجم تيرا واط، كما عزز من التطور النشط لصناعة الطاقة الجديدة. ومنح الظهور المستمر لطلبات التطبيق الفرصة لعرض إمكانيات التقنيات المختلفة، كما ستضمن المسارات الفنية المتنوعة استقرار التنمية الصناعية طويلة الأجل.

نبذة عن CATL

تُعد Contemporary Amperex Technology Co., Limited شركة عالمية رائدة في ابتكار تقنية الطاقة الجديدة، وتلتزم بتقديم حلول وخدمات رائدة لتطبيقات الطاقة الجديدة على مستوى العالم. خلال يونيو/2018، طُرحت الشركة للاكتتاب العام في بورصة شنجن، برمز سهمي 30075، وطبقًا لأبحاث SNE التي أجريت في عام 2020، احتل حجم استهلاك بطاريات CATL’s EV المرتبة الأولى عالميا لأربعة أعوام متتالية. وتتمتع CِATL بتقدير واسع من شركاء OEM العالميين. ولتحقيق هدف استبدال الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة الثابتة والمتحركة بأنظمة طاقة كهربية عالية الكفاءة تنشأ من خلال البطاريات المتقدمة والطاقة المتجددة، ودعم الابتكار المتكامل لتطبيقات السوق من خلال استخدام الكهرباء والذكاء الاصطناعي، تحافظ CATL على استمرار الابتكار في أربعة أبعاد تتضمن النظام الكيميائي للبطارية، ونظام الهيكل، ونظام التصنيع، ونماذج الأعمال.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.catl.com

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