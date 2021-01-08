‫تكشف شركة GameChange Solar النقاب عن تقنية Bifacial Tracker Reflector لتعزيز إنتاج الطاقة بنسبة تتراوح من 15٪ إلى 20٪

نيويورك، 8 يناير 2021 نقلًا عن/PRNewswire/ — أعلنت شركة GameChange Solar اليوم عن BifacialReflector™، وهي تقنية جديدة، بانتظار الحصول على براءة اختراع، تعمل على زيادة إنتاج الطاقة زيادةً كبيرةً لجهاز GameChange Solar Genius Tracker™ مع وحدات ثنائية الوجه. التقنية عبارة عن سطح صلب دائم عالي الانعكاس (0.95 بياض) يصل عرضه إلى 4 أمتار، مما يعكس الضوء من مستوى سطح الأرض إلى الجزء الخلفي من الوحدات ثنائية الوجه، وتعد هذه التقنية تحسنًا ملحوظًا مقارنةً بالأفكار الأخرى نظرًا لأنها ليست مجرد غطاء أرضي له عمر محدود ويتطلب صيانة مستمرة. تمثل تقنية BifacialReflector™ حل ذاتي التنظيف طويل الأمد (تمتد إلى 40 عامًا)، ويمكن للعاكسات أن تعزز الامتصاص بإجمالي يقدر بما يتراوح من 15٪ إلى 20٪ عند استخدام الوحدات ثنائية الوجه، وهو ما يقرب من نسبة زيادة إضافية تتراوح من 5٪ إلى 8٪ مقارنةً بأجهزة التتبع ثنائية الوجه الأخرى التي لا تحتوي على تقنية BifacialReflector™.

صرح أندرو ووردن، الرئيس التنفيذي لشركة GameChange Solar: “طالما طالب مالكو محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم بغطاءٍ أرضي فعالٍ يتميز بتكلفة معقولة وعمر طويل وانعكاسية عالية (0.95 بياض) دون الحاجة إلى صيانة لاستخدامه تحت أجهزة التتبع ذات الوحدات ثنائية الوجه، ويسعدنا أننا تمكنا من تقديم حل فريد وممتاز، وهو تقنية BifacialReflector™. تتمتع تقنيتنا بتعزيز كبير للطاقة للوحدات ثنائية الوجه بعمرٍ يمتد إلى 40 عامًا دون الحاجة إلى صيانة، مما يجعلها طفرةً ملموسةً في هذه الصناعة.”

يمكن توجيه استفسارات وسائل الإعلام إلى ديريك بوثا، 2125-528 (302) 1+

البريد الإلكتروني: derick.botha@ gamechangesolar.com

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1396669/gamechange.jpg