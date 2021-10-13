تعد “أمازفت” علامة تجارية مملوكة لشركة “زيب هيلث” والتي شحنت أكثر من 100 مليون جهاز

نيويورك، 12 أكتوبر 2021 / PRNewswire / — أمازفت -، شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الذكية التي يمكن ارتداؤها، كشفت اللثام عن هوية جديدة للعلامة التجارية تتميز بالتعبير عن الذات وتعكس بوضوح قيم عملائها وأنماط حياتهم.

أمازفت هي علامة تجارية مملوكة لشركة زيب هيلث (مُدرجة في بورصة نيويورك: زيب) وشحنت أكثر من 100 مليون جهازًا منذ عام 2014. في عالم متغير باستمرار وحيث يوجد لدى العملاء فرصًا لا حصر لها، مع الارتقاء بالحالة المزاجية والمشاعر والأهداف التي تتغير بمرور الوقت في بيئات مختلفة، توفر العلامة التجارية أمازفت إمكانيات لا حصر لها، مما يدل على وجود العاطفة والعفوية والتفاؤل.

تُظهر الهوية الجديدة ذلك من خلال توفير مجموعة كبيرة من الألوان الرائعة إلى جانب التطور المرح لشعار أمازفت.

صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أمازفيت هوانغ وانغ “لقد أصبحنا جزءًا من نمط حياة الناس حيث أننا نساعدهم على إظهار شخصيتهم وطاقتهم وسلوكهم، لذلك، قررنا تحديث علامة أمازفت التجارية وترقيتها، لكي تعبر عن رؤيتنا بشكل أفضل، إلى جانب تشجيع الناس على عيش حياة أكثر صحة. أمّا بالنسبة للخطوة الأولى في هذه الرحلة، يسعدني أن أعرض لك شعار “أمازفت” الجديد. حيث إنه يمثل عالمًا غنيًا بالألوان ويظهر قيمة الشمولية “.

تتمثل رؤية “أمازفت” في توفير الحرية لمزيد من الأشخاص لكي يعيشوا بشغف، فضلاً عن التعبير عن روحهم النشطة. تنفذ “أمازفت” ذلك من خلال إصدار منتجات تقنية ديناميكية وأنيقة تعزز التعبير عن الذات، وتقدم صورة ذاتية إيجابية، وتحتفي بالحياة، وتمكّن العملاء من عيش الحياة على أكمل وجه. تضم محفظة “أمازفت” الواسعة بالفعل مجموعة من الساعات الذكية الأنيقة والرياضية والأساور ومعدات اللياقة البدنية وسماعات الأذن.

تذهب “أمازفت” إلى ما هو أبعد من ذلك، ويلهم الجميع من أجل رفع مستواهم.

أبرمت “أمازفت” شراكة مع رواد الأزياء الرائدين “HELIOT EMIL™” و”Christian Cowan” اللذان تبنيا الرغبة في رفع مستواهم ودمج “أمازفت” في عروضهما خلال أسبوع الموضة في باريس وأسبوع الموضة في نيويورك على التوالي. بينما اتخذ “Christian” خطوة أخرى نحو الأمام ليصبح استشاريًا لتجربة سلسلة Amazfit GTR 3 وGTS 3.

يأتي التعاون مع مصممي الأزياء مع إطلاق “أمازفت” لسلسلتي GTR 3 وGTS 3 الجديدان- حيث يضمان مجموعة من ميزات الصحة واللياقة البدنية المتطورة في ثلاثة نماذج من الساعات الذكية الأنيقة والعصرية. وجميعها مُصممة لتمكين المستخدمين من دون التضحية بأسلوبهم الشخصي من أجل رفع مستواهم دون التأثير على أسلوبهم الخاص. صدرت GTR 3 Pro وGTR 3 وGTS 3 لمساعدة الأشخاص على التنقل بسهولة داخل وخارج الحياة الرقمية، مع تحقيق التوازن والنجاح.

تُعد سلسلتي Amazfit GTR 3 وGTS 3 من الساعات الذكية والعصرية وسهلة الاستخدام مع توفير مراقبة شاملة للصحة واللياقة البدنية وعمر بطارية طويل للغاية، مدعومًا بنظام Zepp OS التلقائي.

تتوفر سلسلة Amazfit GTR 3 و GTS 3 في الدول الأوروبية ( ألمانيا ، وفرنسا ، وإيطاليا ، والمملكة المتحدة في 11 أكتوبر (GMT+1)، ولكن لن تتوفر في إسبانيا في 18 أكتوبر؛ وسيتوفر GTR 3 و GTR 3 Pro في الولايات المتحدة في 11أكتوبر، و GTS 3 في الولايات المتحدة في 20 أكتوبر.

نبذة عن أمازفت

“أمازفت” علامة تجارية عالمية ذكية يمكن ارتداؤها، وتقدم مجموعة كبيرة من المنتجات بما في ذلك الساعات الذكية والعصابات وسماعات الأذن “TWS” وأجهزة الصحة واللياقة البدنية مثل آلالات الممشى الذكية والمقاييس الذكية لتكوينات الجسم. جوهر علامتنا التجارية ارفع مستواك، ونحن نشجع المستخدمين على عيش شغفهم والتعبير عن روحهم النشطة بحرية.

أمازفت هي علامة تجارية مملوكة لشركة زيب هيلث (مُدرجة في بورصة نيويورك: زيب) حيث شحنت أكثر من 100 مليون جهازًا منذ عام 2014، مع توافر المنتجات في أكثر من 90 دولة ومنطقة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.amazfit.com.

تفاصيل جهة الاتصال بقسم العلاقات العامة:

لمزيد من المعلومات حول الأسعار وصور المنتجات، يُرجى التواصل مع:

نيك كورنز، مدير العلاقات العامة، ميك هوني

+44 7954 390 132

nic.corns@makehoney.com

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