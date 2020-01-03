‫تكريم GSK الخليج كأحد أفضل أماكن العمل بمنطقة الخليج العربي

دبي – 03 كانون الثاني/يناير، 2020 :

حظيت شركة GlaxoSmithKline (GSK) الخليج، المختصة في مجال الرعاية الصحية المعتمدة على العلوم، بمرتبة متقدمة كأحد أفضل أماكن العمل في منطقة الخليج لعام 2019.

يعمل البرنامج السنوي “أفضل أماكن العمل” على تكريم الشركات التي تتبع منهجيات متميزة لخدمة مواردها البشرية وتنتهج سياسات تستشرف المستقبل فيما يتعلق بمكان العمل. وقد كرم البرنامج شركة “GSK” بمنحها شهادة بوصفها أحد أفضل أماكن العمل.

تلتزم الشركات المعتمدة من البرنامج بوضع كوادرها في بوتقة اهتماماها وقلب أنشطتها وتوفير بيئة عمل ممتازة لهم. وقد حققت GSK الخليج هذا العام موقعًا يؤهلها للتبوأ مكانتها كأحد أفضل أماكن العمل ضمن ما يربو على 20 صاحب عمل بالمنطقة. ومن ثم، وقع اختيار برنامج أفضل أماكن العمل على شركة “GSK” لتكريمها مقابل التزامها بوضع برامج استراتيجية ومدروسة تتعلق بمكان العمل، فضلاً عن التزامها بتوفير بيئة عمل داعمة من شأنها تمكين موظفيها وتطويرهم.

وأعقب ذلك إجراء استقصاء بين موظفي GSK على مستوى أسواق دول منطقة الخليج العربي فيما يتعلق بأوضاعهم الوظيفية وفيما يتعلق بثقافة مكان العمل والسياسات التي تتبعها هذه المؤسسة. وقد شهد الموظفون للشركة بأنها واحدة من أفضل أماكن العمل باعتبارها مصدرًا للإلهام والمردود المالي والمعنوي في المنطقة وبوصفها مكانًا يتمكنون فيه من إطلاق العنان لكامل طاقاتهم وإمكاناتهم وتحقيق قيمة لعملائهم.

وفي السياق ذاته، عقَّب سامح الفنجري، مدير عام GSK الخليج، على هذا الإنجاز بقوله: “نؤمن في GSK بأن مكان العمل الذي يتسم بالتنوع والنشاط والاحتواء يمثل جانبًا بالغ الأهمية من هويتنا. ومن أهم أولوياتنا توفير بيئة عمل يشعر كل فرد فيه بالراحة والتشجيع والتقدير وتحقيق الذات ومواصلة التطور. ونستطيع من خلال برنامجنا “الموظف الحديث” تحقيق رسالتنا التي تتمثل في مساعدة الناس على تحقيق مزيد من الإنجازات كما يشعرون أنهم بحال أفضل وينعمون بحياة أطول – وذلك في كل يوم. ويمثل تكريمنا كأحد أفضل أماكن العمل بمنطقة الخليج العربي شهادة على ما نحققه من نمو وتطور.”

وأضاف يوان هوسلي، مدير الموارد البشرية لدى GSK الخليج، قائلاً: “نشعر ببالغ الفخر لاعتمادنا من جانب برنامج أفضل أماكن العمل، فذلك يثبت نجاح استثمارنا في كوادر GSK وقوة ثقافة شركتنا كمكان عمل وتطويرنا المتواصل لمكان عملنا كبيئة للموظف الحديث. وسوف نواصل التركيز على سياسات تطوير العاملين بما يدعم أفراد فريق العمل بالشركة كي تصل كوادر الشركة إلى أفضل مستوياتها كقوة عاملة.”

كما صرح حمزة إدريسي، مدير برنامج أفضل أماكن العمل عن منطقة الخليج، قائلاً: “اعتماد البرنامج لشركة وحصولها على جائزة أفضل أماكن العمل إنما هو دليل على جهودها المتواصلة لبناءكوادرها حتى تصبح قوة عمل متميزة.”

نبذة عن GSK:

شركة GSK هي مؤسسة متخصصة في الرعاية الصحية مدعومة بالعلوم وتنتهج هدفًا ذا خصوصية بالغة هو معاونة الناس في تحقيق المزيد من الإنجازات والشعور بأنهم بحال أفضل وينعمون بحياة أطول. تحظى GSK على المستويين الإقليمي والدولي بسجل حافل من الإنجازات بفضل تقديمها منتجات عالية الجودة من الأدوية واللقاحات ومنتجات العناية بالمستهلك. وتتمتع GSK بإرث قوامه 300 عام من العمل على مستوى العالم وما يربو على 70 عامًا من الخبرة في العمل بمنطقة الخليج العربي. وقد أصبحت GSK واحدة من أفضل الشركات أداءً وأكثرها قدرة على الابتكار في المنطقة عن طريق توفير المنتجات الطبية المساعدة على التمتع بالعافية لملايين الأشخاص في هذه المنطقة.

نبذة عن برنامج أفضل أماكن العمل:

يتيح برنامج أفضل أماكن العمل اعتماد أماكن العمل الرائدة في العديد من الدول وتكريمها، بما في ذلك البرامج الرائدة في قارتي أفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا. ينصب تركيز البرنامج على ثمانية عوامل في أماكن العمل؛ بما في ذلك ثقافة مكان العمل وفرص النمو ورضا الموظفين بشكل عام عن الممارسات المهنية المتعلقة بالأفراد في الشركة. كما يتم إجراء عملية تدقيق للموارد البشرية لفحص الممارسات المهنية المتعلقة بالموارد البشرية داخل المنظمة المعنية. للحصول على مزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني للبرنامج على الرابطwww.bestplacestoworkfor.org.

للاستفسارات الإعلامية:

حمزة إدريسي

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