‫تكريم مطعم KINOYA بجائزة ONE TO WATCHعشية تنظيم حفل جوائز MENA’s 50 Best Restaurants

مطعم Neha Mishra الذائع الصيت في دبي وُلد من رحم نادي العشاء الذي كانت قد أسسته ويركز على الطعام الياباني

لندن25 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلنت جوائز MENA’s 50 Best Restaurants اليوم عن فوز مطعم Kinoya في دبي بجائزة One To Watch للعام 2022. وتكرّم هذه الجائزة مطعمًا صاعدا في سماء مشهد الطعام في المنطقة تعتقد مجموعة 50 Best أن لديه القدرة على الوصول إلى القائمة في السنوات المقبلة. سيتم تقديم الجائزة لمؤسسة مطعم Kinoya وصاحبته الملقبة بـ Ramen Queen Neha Mishra في حفل احتفال 50 Best Restaurants 2022، برعاية S.Pellegrino & Acqua Panna، الذي يقام في أبو ظبي يوم 7 شباط/فبراير.

اقتحمت Mishra مشهد المطاعم في دبي بتأسيس نادي العشاء الذي كانت تديره من منزلها، الذي كانت تسميه A Story of Food خلال فترة وجوده. وقد قدم النادي الطعام لأكثر من 7000 ضيف، وكان يقدم قائمة طعام يابانية من ستة أطباق حيث كان صحن Mishraمحورها. وأدى نجاح هذا النادي إلى افتتاح مطعم Kinoya، الذي كان يراد تسميته في البداية ramen shop ، لكنه اتخذ أخيرًا شكل إيزاكايا لعرض المزيد من أساليب طبخ Mishra اليابانية المتميزة.

منذ فتح أبوابه، ميز مطعم Kinoya نفسه بسرعة بجوه الدافئ المرحب، حيث يوفر مساحة للتجمع للعمل وتناول الطعام والشراب وتبادل أحدث المستجدات مع الأصدقاء والاسترخاء. وهو يتميز بقائمة طعام فريدة وأصيلة تضم الأطباق اليابانية الكلاسيكية وغيرها من الأطباق الشهية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أكل الرامين الياباني وقسم كبير لطعام الروباتا. وهو مطعم يعتمد التساوي ويوفر قيمة ممتازة من حيث نقطة السعر وإمكانية الوصول إليه.

المطعم مقسم إلى أقسام متعددة – طاولة طعام الرامين ومنطقة جلوس مفتوحة وبار وطاولة الشيف وغرفتين مجهزتين بحصير التاتامي لتجمعات تناول الطعام الخاصة – مما يسمح بتجارب مختلفة تمامًا للضيوف في كل زيارة.

وقالت الشيف Mishra: “نحن سعداء بهذا التقدير ويسعدنا أن نكون الفائزين بجائزة One To Watch الأولى في جوائزMENA’s 50 Best Restaurants. وهذه الجائزة هي تكريم لفريقي والعمل الشاق الذي يقوم به الجميع؛ لقد بدأنا للتو رحلتنا، ولكن هذه الجائزة تبين لنا أننا على الطريق الصحيح “.

ستظهر النسخة الأولى من برنامج فعالية MENA’s50 Best Restaurants قريبًا لأول مرة في أبو ظبي، وهي جائزة بلغت ذروتها في حفل توزيع الجوائز والكشف عن قائمة المطاعم الفائزة.

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