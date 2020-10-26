‫تكريم شركة ريف بيتس في مجال الابتكار من جوائز غولدن بريدج® لعام 2020

تم اختيار شركة ريف بيتس (RevBits)، مزودة حلول أمن الفضاء الإلكتروني، كفائزة بالجائزة الذهبية في أربع فئات وفائزة بالجائزة البرونزية في فئتين أخريين في حفل توزيع جوائز غولدن بريدج السنوي الثاني عشر للأعمال والابتكار (Golden Bridge Business and Innovation Awards)

مينولا، نيويورك، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ريف بيتس اليوم أنها فازت في ست فئات لجوائز غولدن بريدج® لعام 2020 التي تكرم كبار المزودين في العالم وفقًا لأدائهم التنظيمي والابتكارات والمنتجات والخدمات والقيادة والمبادرات والمزيد.

يسر شركة ريف بيتس أن تحصل على ست جوائز في الفئات التالية:

الجائزة الذهبية – مبتكر العام (11-2,499 موظفًا) ريف بيتس/موستيبا سيليك ( Mucteba Celik )

الجائزة الذهبية – الأمن القائم على الخداع

الجائزة الذهبية – ابتكار حلول أمن نقطة النهاية

الجائزة الذهبية – ابتكار إدارة الوصول السري

الجائزة البرونزية – ابتكار أمن البريد الإلكتروني

الجائزة البرونزية – أفضل شركة ناشئة لهذا العام | برمجيات الأمن

صرح ديفيد شيفر (David Schiffer)، الرئيس التنفيذي، قائلًا إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى أننا كشركة صغيرة في بيئة تنافسية للغاية، معروفون بالابتكار الذي نقدمه”.وقد حاز كل منتج أطلقناه على جائزة في فئته، وذلك بفضل الموهبة العظيمة لمؤسسنا المشارك ومدير التكنولوجيا التنفيذي موستيبا سيليك الذي تم تكريمه كمبتكر العام.فمع تمتعه بأكثر من عقدين من الخبرة في مجال أمن الفضاء الإلكتروني ومع تسجيل العديد من براءات الاختراع الأمريكية، يكون هو المهندس المعماري لكل شيء نقوم بإنشائه.ومع الارتفاع المستمر في حوادث أمن الفضاء الإلكتروني، سنواصل جهودنا لجلب المزيد من الابتكارات وبالتالي زيادة برمجيات أمن الفضاء الإلكتروني الفعالة لحماية عملائنا بصورة أفضل.

وقال مدير التكنولوجيا التنفيذي موستيبا سيليك، إن الابتكار هو جوهر كل ما نقوم بفعله.على الرغم من أنه من الرائع أن يتم تكريمك بشكل فردي أو كشركة، إلا أنه من المجزي أكثر ملاحظة ابتكارات منتجنا.فمنتجاتنا في نهاية المطاف هي ما يحمي عملائنا من التهديدات الفضائية الإلكترونية المتطورة باستمرار، وسيكون الابتكار المستمر هو المفتاح لمواكبة هذه التهديدات.على سبيل المثال، أحد أكبر التهديدات الأمنية الموجودة اليوم هو هجوم التصيد الاحتيالي الذي يحاول سرقة بيانات اعتماد المستخدم باستخدام صفحة تسجيل دخول زائفة لخدمة معروفة جيدًا.واستنادًا إلى إحدى براءات الاختراع الأمريكية الخمس التي سجلناها مؤخرًا، يعد أمن البريد الإلكتروني ريف بيتس هو الحل الوحيد المتاح في السوق اليوم والذي يوفر حماية كاملة ضد هذا التهديد الخطير.

حَكَم عملية تقديم الجوائز أكثر من 160 خبيرًا في الصناعة من جميع أنحاء العالم.تُقدم جوائز غولدن بريدج® لعام 2020 في حفل افتراضي يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر/كانون الأول الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت منطقة المحيط الهادئ.

حول شركة ريف بيتس

تأسست شركة ريف بيتس في عام 2018، وهي شركة شاملة لأمن الفضاء الإلكتروني مكرسة لتزويد عملائها بالحماية والخدمة الفائقة.من خلال تقديم أربع أدوات أمان متقدمة، تتكون من عشر وحدات مختلفة، توفر شركة ريف بيتس الحماية ضد التهديدات الإلكترونية الأكثر تعقيدًا التي تواجهها الشركات.تستمر التطورات التكنولوجية في شركة ريف بيتس من خلال العرض القادم لمنصة متكاملة لإدارة جميع الحلول الأربعة والتحكم فيها في لوحة معلومات تسجيل دخول واحدة – منصة الاستخبارات الإلكترونية التابعة لشركة ريف بيتس.يقع المقر الرئيسي لشركة ريف بيتس في مينيولا، بنيويورك ولها مكاتب في برينستون ونيوجيرسي وبوسطن وماساتشوستس وأنتويرب (ببلجيكا).للمزيد من المعلومات عن شركة ريف بيتس يُرجى زيارة www.revbits.com/aboutrevbits.

الاتصال:

نيل هستربيرج (Neal Hesterberg)

neal.hesterberg@revbits.com

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