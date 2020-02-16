‫تكريم شركات تيلي برفورمانس، ونوفونورديسك، وسافران، وإي إم كيه إيه إليكترونيكس، وميزو باعتبارها أفضل أماكن العمل في تونس لعام 2020

تونس، تونس، 16 فبراير / شباط، 2020 /PRNewswire/ — تم الإعلان عن تكريم شركات تيلي برفورمانس “Teleperformance“، ونوفونورديسك “Novonordisk“، وسافران “Safran“، وإي إم كيه إيه إليكترونيكس “EMKA Electronics” وميزو تونس “Mezzo Tunisia” باعتبارها أفضل أماكن العمل في تونس في عام 2020، وذلك طبقًا للمسح السنوي لبيئة العمل الذي أجرته شركة أبحاث بيئات العمل العالمية بيست كومبانيز جروب الولايات المتحدة “Best Companies Group USA“. وعقدت الفعالية الاحتفالية في وقت سابق بفندق لايكو تونس “Laico Hotel Tunis” بمشاركة أكثر من 200 ضيف من أكبر الشركات العالمية والوطنية العاملة في تونس.

ويعد برنامج أفضل أماكن العمل بمثابة برنامج دولي يتيح لأصحاب العمل في مناطق مختلفة فرصة التعرف على المزيد عن مشاركة موظفيهم ورضاهم، وتكريم الذين يظهرون خبرات فائقة في العمل. ويتم تحديد أفضل أماكن العمل في تونس من خلال عملية من خطوتين. وتتكون الخطوة الأولى من تقيم سياسات بيئة العمل بالشركة، وممارساتها، والخصائص الديموغرافية. أما الخطوة الثانية فترتبط بمسح خاص بالموظفين يستهدف تقييم خبرات واتجاهات الموظفين الأفراد تجاه بيئة العمل. ويظهر البحث هذا العام أن الموظف الملتزم يستمر مع صاحب العمل لفترة أطول، ويخدم العملاء على نحو أكثر فعالية ويساهم في تحقيق أرباح أكبر للشركة.

وبهذه المناسبة، يشير علي حمودة، مدير الموارد البشرية بشركة تيلي برفورمانس تونس، قائلاً: “نشعر باعتزاز خاص لتكريمنا بصفتنا أفضل مكان عمل في مجال تخصصنا في إفريقيا. وتؤكد هذه الجائزة الجديدة على الصعيد الدولي على مركزنا باعتبارنا مكان العمل المفضل وتبرز رغبتنا تجاه تأسيس بيئة عمل ممتازة لموظفينا”.

وبدوره، صرح محمد صغير رياجي، مدير الموارد البشرية بشركة نوفونورديسك تونس، قائلاً: “يعني العمل في نوفونورديسك أن نكون جزءًا من مجتمع متفاني: نحن نعمل لمكافحة مرض السكري والأمراض المزمنة الأخرى، من خلال الثقة، والاستقرار، والطموح. ونتطلع إلى مساهمة عملنا في تغيير حياة ملايين المرضى”.

ومن جانبها صرحت سونيا غربي، مدير الموارد البشرية بشركة سافران تونس: “إنها تجربة منجزة وملهمة قامت على ثقافة الشركة التي قوامها توفير ظروف العمل المناسبة، والقيم الراسخة، وتطوير المواهب، ومشاركة الأوقات الودية وحيث يعبر الأفراد عن أنفسهم”.

أما سامي بن منصور، المدير العام لشركة إي إم كيه إيه إليكترونيكس تونس، فقد صرح: “نود أن نتقدم بالشكر لموظفينا. فقد شهد عام 2019 تحقيقنا أعلى الإيرادات وأكبر نسبة ولاء للعملاء لذلك فإننا نرغب في التقدم بالشكر لالتزامكم وتفانيكم تجاهنا، ونؤكد لكم على وقوفنا إلى جانبكم في سبيل تحقيق أهدافكم”.

وعلى الجانب الآخر، أشار كريستوف بويسوناد “Christophe BOUYSSONADE“، المدير العام لشركة ميزو تونس، “تعمل ميزو في سوق عالي التنافسية حيث من المحتم توفير خدمة ممتازة. وبخلاف الاستثمارات التقنية اللازمة للمحافظة على جودة خدماتنا، فإننا نعمل على أساس يومي، طوال أكثر من عامين، على تمتع موظفينا ببيئة عمل يجمعنا بها هدف مشترك قوامه رغبتنا في النجاح”.

وأخيرًا، صرح حمزة إدريسي، مدير المشروع في تونس: “تقيم هذه الشركات بصورة دورية ثقافتها، وإدارة المواهب، والمبادرات المتعلقة بالأفراد للتفكير بشأن كيفية البقاء في الطليعة. وهم لا يرغبون في مجرد تلبية المعايير، بل يتطلعون للقيادة”.

نبذة عن برنامج أفضل أماكن العمل

يعتمد برنامج أفضل أماكن العمل ويكرم بيئات العمل الرائدة في العديد من البلدان بما في ذلك البرامج الرائدة في إفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط وآسيا. ويركز البرنامج على 8 عوامل في بيئة العمل، تتضمن ثقافة بيئة العمل، وفرص النمو، ورضا الموظفين في إطار سياسات الأفراد. كما تم إجراء تدقيق للموارد البشرية لمراجعة إجراءات الموارد البشرية داخل المؤسسة. وبالإضافة إلى ذلك، يمنح الاعتماد فقط إلى الشركات ذات أعلى معايير التميز بشأن ظروف عمل الموظف. https://bestplacestoworkfor. org/tunisia

للاتصال

برنامج أفضل أماكن العمل في تونس

حمزة إدريسي

هاتف: 789-746-51-216 +

البريد الإلكتروني: hamza@ meilleuremployeurentunisie.com