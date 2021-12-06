هونغ كونغ، 6 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — استضافت مؤسسة جائزة ييدان Yidan Prize Foundation»»، وهي مؤسسة خيرية عالمية تمنح أرفع وسام تعليمي في العالم، أمس قمّة جائزة ييدان وحفل تقديم الجوائز لعام 2021.

وقد شارك في هذا الحدث العالمي مجموعة من صانعي السياسات وخبراء التعليم -بشكل شخصي وعبر الإنترنت- لإجراء حوارات ومناقشات بشأن قضايا التعليم العالمية المُلحة، والسعي إلى إيجاد حلول عملية ومبتكرة لبناء مستقبل أفضل. وخلال الحدث، تم تكريم الفائزين بجائزة ييدان لهذا العام تقديرًا لجهودهما الرائدة في مجالي بحوث التعليم وتطويره.

وعُقدت سلسلة من الحلقات النقاشية، ناقش فيها المشاركون أفكارًا جديدة بشأن كيفية توفير فرص تعليمية جيدة ومتكافئة لجميع الأفراد. وكان من بين الموضوعات التي نوقشت: الخسائر التعليمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والحلول التعليمية القابلة للتطوير، وطرق تعليم الأطفال من خلال اللعب. كما ناقش المشاركون تقرير منظمة اليونسكو «وضع تصورات جديدة لمستقبلنا معًا: عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم»؛ حيث تركّز النقاش حول أهمية التعليم في بناء مستقبل مزدهر وأفضل للأطفال.

قمّة تحت شعار «بناء مستقبل أفضل من خلال التعليم»

وخلال إحدى الحلقات النقاشية، ركّز البروفيسور إريك آلان هانوشك، الزميل الأول في «بول آند جين حنا» التابع لمعهد هوفر بجامعة ستانفورد، والحائز على جائزة ييدان لعام 2021 لبحوث التعليم، على الدور المهمّ للمعلمين في إثراء جودة التعليم. ودعت لجنة الخبراء الاقتصاديين المتميزة إلى تقديم المزيد من الدعم للمعلمين لمعالجة الفجوات المعرفية لدى الأطفال.

كما أوضحت الدكتورة روكميني بانيرجي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة براتام التعليمية، والحائزة على جائزة ييدان لعام 2021 لتطوير التعليم، أسباب التخلف الدراسي لدى الأطفال، وما إذا كانت المناهج الدراسية تُدرس على نحوٍ سريع ولا تُمنح الوقت الكافي لدراستها واستيعابها. كما أوضح كل من البروفيسورة إستير دوفلو والبروفيسور أبهيجيت بانيرجي، الحائزان على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2019، كيفية إجراء تغييرات بنّاءة في العملية التعليمية؛ بدءًا من إيجاد حلول فعّالة وقابلة للتطوير وانتهاءً بتعديل المناهج الدراسية بما يلائم مستوى كل طفل.

وكان من بين المتحدّثين في جلسات القمّة الدكتور صبحي طويل، مدير مبادرة «مستقبل التربية والتعليم» التي أطلقتها منظمة اليونسكو؛ والدكتور خايمي سافيدرا رئيس قطاع الممارسات العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولي؛ والبروفيسور لودجر ويسمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة ميونيخ.

تكريم الفائزين بجائزة ييدان لعام 2021

وقد اختتمت فعاليات القمّة بحفل توزيع الجوائز احتفاءً بالإنجازات الرائعة لكل من البروفيسور إيريك هانوشك والدكتورة روكميني بانيرجي، اللذيْن فازا رسميًا بجائزة ييدان لعام 2021 في مجالي بحوث التعليم وتطوير التعليم تقديرًا لعملهما الرائد في تحسين جودة التعليم ونتائجه للمتعلمين على نطاق واسع.

وقال الدكتور تشارلز تشين ييدان، مؤسس جائزة ييدان في كلمته: «نحتفل اليوم بالعمل الرائع لكل من البروفيسور هانوشك والدكتورة روكميني. وإنّنا اليوم بحاجة ماسّة إلى ابتكارات أكثر فعالية ليتمكّن العالم من التعافي من آثار جائحة كورونا. وأنا أدعوكم جميعًا إلى أن نضع معًا تصورًا لمستقبل مشرق؛ مستقبل تحقق فيه الابتكارات تغييرًا حقيقيًا ومؤثرًا. نحن قادرون على بناء مثل هذا المستقبل ويُسعدنا المساهمة في بنائه. من خلال تطوير التعليم، يمكننا أن نتعاون معًا لنسهم في تغيير العالم نحو الأفضل».

الترشيحات لجائزة ييدان لعام 2022

باب الترشُّح لجائزة ييدان لعام 2022 مفتوح حتى 31 مارس 2022. وستعقد مؤسسة جائزة ييدان -في 12 يناير 2022- ندوة عبر الإنترنت لإتاحة مزيد من المعلومات عن الجائزة وكيفية التسجيل فيها ومعايير لجنة التحكيم لتقييم الفائزين. سجّل هنا.

عن مؤسسة جائزة ييدان

مؤسسة جائزة ييدان مؤسسة خيرية عالمية، تسعى إلى المساهمة في تغيير العالم نحو الأفضل من خلال تطوير التعليم. وتدعم المؤسسة -من خلال جائزتها وشبكتها من المبدعين والمبتكرين- الأفكار والممارسات المبتكرة المتعلقة بتطوير التعليم؛ خاصّة الأفكار والممارسات التي تتميّز بقدرتها على إحداث تغيير إيجابي لدى الأفراد والمجتمعات.

تُعدّ جائزة ييدان وسامًا تعليميًا شاملًا رفيع المستوى يكرم الأفراد أو الفرق التي تساهم بشكل كبير في تطوير نظريات التعليم وممارساته.

https://yidanprize.org

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