بكين، 4 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — تفتتح Wanda Hotels & Resorts أول فندق مُدار دوليًا، وهو فندق Wanda Vista Istanbul، في الأول من أكتوبر في تركيا، وهو ما يمثل علامة فارقة في إدارة المجموعة الخارجية.

يقع فندق Wanda Vista Istanbul بالقرب من مطار إسطنبول، ويضم 127 غرفة ضيوف فاخرة و 320 شقة خدمية مُجهزة بالكامل شارك في تصميمها Philippe Starck ومعهد تصميم فنادق Wanda، وهو أول فندق دولي يروج لمفهوم “Pure Oriental Delight” عالميًا.

منتجع حضري في منطقة الأعمال الناشئة

تقع Wanda Vista Istanbul في باكيلار، وهي منطقة سريعة التطور في أوروبا، في مركز النقل بالقرب من طريق المطار السريع وعلى بعد 35 كيلومترًا فقط من مطار إسطنبول. يتيح الموقع المتميز للضيوف السفر بسهولة إلى مناطق الجذب الشهيرة، بما في ذلك مضيق البوسفور وآيا صوفيا والمسجد الأزرق.

كما خصصت Wanda Vista Istanbul مساحة معيشة فريدة في منطقة الأعمال الناشئة مع ثروة من مرافق تناول الطعام والترفيه. ردهة الفندق، المليء بالضوء والمليء بالأناقة، مزين بشكل متقن بسيارة كلاسيكية ملونة واحدة ولوحات جيدة الترتيب. ستقدم أربعة مطاعم وبارات للضيوف أطايب لا تُنسى من تركيا والصين ومن جميع أنحاء العالم.

قادة فرق موسيقية من بلدين يقودون سمفونية العصر

تم تطوير مشروع Wanda Vista Istanbul و Wanda Vista Residence، الذي تم توقيعه رسميًا في عام 2017، بالاشتراك مع شركة Mar Yapi Turizm A. S.، المطور العقاري الرائد من تركيا، وشركة Wanda Hotels & Resorts، وهي شركة رائدة في إدارة الأصول في الصين.

جسر أوراسيا يحتضن الأناقة الشرقية

تم تصميم Wanda Vista Istanbul من قبل شركة تصميم فيليب ستارك المشهورة عالميًا، حيث أكملت Wanda Hotels & Resorts التصميم الداخلي وإدارة العمليات.

يحتوي الفندق على هيكل برج ذو عمود مثلثي فريد يزيد ضوء النهار إلى أقصى حد، ويسعى لتحقيق الانسجام والوحدة بين الثقافة والطبيعة. كما مزج معهد تصميم فنادق Wanda بين الفلسفات الصينية التقليدية المتمثلة في “اتباع قواعد الطبيعة” ووسعت الخطوط البسيطة للمبنى الخارجي إلى الداخل. تفصل الشاشات المعدنية الرائعة بذكاء المساحة المترابطة ككل، مما يجعل التصميم الداخلي صدى مع الخارج لتوفير أجواء دافئة ومريحة تنقل قوة الانسجام والانفتاح والشمولية.

تحتوي الشقق الفاخرة البالغ عددها 320 على مطابخ مجهزة تجهيزًا جيدًا وأثاثًا أنيقًا، مع إنترنت عالي السرعة يغطي الفندق بأكمله. وتبلغ مساحة القاعة الكبرى 450 مترًا مربعًا وقاعة عبادة. بالإضافة إلى ذلك، هناك ثلاث غرف وظيفية من نطاقات مختلفة لتلبية المتطلبات المختلفة لضيوف الحفلات.

تغطي مرافق النادي الصحي واللياقة البدنية في Wanda Vista Istanbul مساحة 2,600 متر مربع وتتكون من مركز للياقة البدنية مجهز بالكامل وغرفة يوجا ومركز نادي صحي (سبا – spa) ومسبح خارجي ومسبح داخلي مدفأ. يحتوي مركز النادي الصحي على حمام تركي حيث يمكن للضيوف تجربة الاستحمام المحلي الأصيل. يعد مركز الأطفال أيضًا خيارًا شائعًا للمسافرين من العائلة.

لمزيد من المعلومات أو للحجز، يرجى زيارة http://www.wandahotels.com .

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