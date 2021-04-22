‫تقرير VPNOverview.com: تطبيقات رمضان تثير العديد من المخاوف بشأن الخصوصية وغالبًا ما تشكل مخاطر كبيرة

نايميخن، هولندا, 22 أبريل / نيسان 2021 /PRNewswire/ — وفقًا لبحث أجرته VPNOverview.com، فإن عدد كبير من تطبيقات رمضان تثير بعض المخاوف بشأن خصوصية مستخدميها، فغالبًا ما تفتقر هذه التطبيقات – التي تُستخدم لتتبع أوقات الصلاة أو للاتصال بزملائك المؤمنين – إلى شروط خصوصية واضحة، ولا تلتزم صراحة باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وذلك في تسع حالات من أصل عشر. هذا وتتمثل الاستنتاجات في نتيجة البحث الذي أجرته VPNOverview.com حول أمان 50 تطبيقًا شهيرًا لشهر رمضان.

الافتقار إلى الوضوح

لا توضح سياسات الخصوصية الواردة في 45 من أصل 50 تطبيقًا خضع للفحص كيفية تأمين بيانات المستخدمين، على سبيل المثال من خلال التشفير.

بالنسبة إلى 34 من أصل 50 تطبيقًا لرمضان، فلم يتضح موعد وكيفية معالجة بيانات المستخدمين واستخدامها. وبالنظر إلى هذا الافتقار إلى الوضوح، فمن المحتمل أن تتم مشاركة البيانات الشخصية وبيعها لأطراف ثالثة من خلال هذه التطبيقات.

في الواقع، لا توجد سياسة خصوصية متاحة على الإطلاق لسبعة من التطبيقات التي تمت دراستها، ويتضمن ذلك تطبيقًا شائعًا جرى تنزيله أكثر من خمسة ملايين مرة حول العالم.

لا يلتزم سوى تطبيق واحد من كل 10 تطبيقات صراحةً باللائحة العامة لحماية البيانات

لا يشير سوي تطبيق واحد من كل 10 تطبيقات صراحةً إلى أنه يتوافق مع تشريعات الخصوصية الأوروبية (اللائحة العامة لحماية البيانات). فقد احتل أحد التطبيقات الأكثر شيوعًا – مع أكثر من 50 مليون عملية تنزيل – عناوين الصحف العام الماضي عندما وصلت بيانات المستخدمين إلى أيدي الجيش الأمريكي، مما أثار ضجة وقلق بين المستخدمين على الرغم من التأكيدات بأن التطبيق يلتزم بقواعد اللائحة العامة لحماية البيانات.

فالحقيقة القائلة بأنه لا يلتزم سوى عدد قليل من التطبيقات صراحةً باللائحة العامة لحماية البيانات قد يكون له علاقة بمنشأها، فقد طُوِرت العديد من التطبيقات في آسيا – وهي منطقة معروفة بقضايا الأمان والخصوصية عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا وجمع البيانات. وبشكل إجمالي، ابتُكِر 26 من أصل 50 تطبيقًا خضع للفحص على يد مطورين آسيويين، ونظرًا لأنهم لا يمتثلون للائحة العامة لحماية البيانات، فيصعب التأكد من كيفية تعاملهم مع البيانات.

علق ديفيد جانسين، محلل الأمن السيبراني في VPNOverview.com قائلًا: “من الحكمة أن تتوخي الحيطة والحذر عند التعامل مع التطبيقات التي تستخدمها، وإيلاء اهتمام خاص للبيانات التي تتعقبها هذه التطبيقات، ومع من تتم مشاركة هذه البيانات،

وهذا ينطبق بشكل خاص على التطبيقات المرتبطة بدينك، وبطبيعة الحال، من المفيد للغاية أثناء شهر رمضان أن تكون قادرًا على الاطلاع على أوقات الصلاة من خلال أحد التطبيقات. وعلى الرغم من أن التطبيقات ربما تكون حسنة النية في معظم الحالات، إلا أن الأمر قد يؤول أحيانًا إلى وقوع البيانات الحساسة في أيدي أطراف ثالثة بطريق الخطأ كما حدث مؤخرًا. لذلك، فإن البحث عن تطبيق للصلاة يعير اهتمامًا كبيرًا إلى الخصوصية لا يضر على الإطلاق”.

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول البحث، يُرجى زيارة الرابط التالي:

https://vpnoverview.com/ privacy/apps/ramadan- applications/