‫تقرير ” Startup the Bank” الصادر عن بنك بي كي أو بنك بوليسكي متاح الآن

الشركات الناشئة تقوم بتحويل واحد من أكبر القطاعات المصرفية في أوروبا الوسطى والشرقية

وارسو ، بولندا ، 21 أبريل 2020 / PRNewswire / “ Startup the Ban” هو أحدث تقرير عن الشركات الناشئة التي تقدم حلولًا لتحويل القطاع المصرفي في بولندا. ووفقًا للدراسة، فإن شركات التكنولوجيا المالية التقليدية لم تعد تطمح فقط في انتهاز الفرصة لتصبح شريكًا تكنولوجيًا للبنوك، فبعد مشروع تجريبي ناجح، استمر هذا التعاون بين 7 شركات من أصل 10. يقدم التقرير، الذي تم إعداده بالاشتراك مع أكبر بنك في المنطقة، إلى جانب الشركاء، دراسة عن 100 شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية.

في عصر التحول الرقمي، يعد تكييف التقنيات المبتكرة هو الطريقة الوحيدة للفوز بالسوق. فقد زاد الإنفاق على تطوير الابتكارات في القطاع المصرفي البولندي بنسبة 14.5٪ في المتوسط سنويًا؛ حيث بلغ في عام 2019 1.6 مليار زووتي بولندي. تقوم البنوك مع شركائها التكنولوجيين بإعداد مجموعة كبيرة من الحلول. من هم مؤلفوا الأدوات الحديثة للقطاع المصرفي؟ ما هو مسار تطوير الشركات المبتكرة؟ من هم عملاؤهم وكم يستغرق الأمر لتصنيفهم؟ يجيب تقرير “Startup the Bank” عن هذه الأسئلة والعديد من الأسئلة الأخرى، وهو التقرير الذي تم إعداده بشكل مشترك من قبل بنك بي كي أو بنك بوليسكي “PKO Bank Polski” وبي كي أو في سي “PKO VC” ومقدم الخدمة السحابية محليًا و ذا هارت “The Hear“.

كيف “تقتحم” بنكًا؟

تتخصص البنوك في المنطقة في وضع سبل منهجية للتعاون مع الشركات الناشئة أكثر من أي مجال آخر، وبناء برامج مخصصة وتشكيل فرق الابتكار. يوفر تسريع الخدمات المصرفية ضمانًا أعلى 3 مرات للتوقيع على العقود مقارنةً بالقطاعات الأخرى (حيث يؤدي البيع التقليدي أداءً أفضل). أكثر الطرق فعالية لبدء التعاون هو مشروع تجريبي. حوالي 9 من أصل 10 شركات ناشئة من تلك التي تتعاون مع البنوك لديها حلولًا “رائدة تمت تجربتها”، وهو ما سمح بالتوقيع على عقود تجارية لــ 70% منها. وفقًا لـ 40٪ من المستجيبين لاستطلاع الرأي، فإن حلولهم ضرورية بالنسبة لقطاع مصرفي حديث، ويشمل ذلك ثلاثة مجالات تنفيذ رئيسية: تحليل البيانات وتحسين العمليات الداخلية وخدمة العملاء.

وتعد المزايا المالية أهم جانب من جوانب التعاون فقط لـ 17٪ من الشركات، بينما تهتم أغلبية محددة بالمزايا المتعلقة بالصورة العامة أو الوصول إلى قاعدة العملاء، إلى جانب التعليقات المقدمة من الشريك المحترف. وتُظهر النتائج أنه باستثناء بولندا، فإن سوق الشركات الناشئة التي يتم البحث عنها على الإنترنت هي المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وسنغافورة.

التقرير الكامل متاح مجانًا على:

www.startupthebank.com