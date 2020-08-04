‫تقرير “IR Pulse” المخصص لمنطقة الشرق الأوسط يطلق سلسلة من الأفكار والمعلومات

دبي، الإمارات العربية 4 أغسطس / آب 2020 /PRNewswire/ —

· تقرير شهري وسلسلة ندوات عبر الإنترنت عن علاقات المستثمرين تم إعدادها واستضافتها من قبل “جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط” وشركتي “إنستنكتيف بارتنرز” و”بروس سوليوشنز”

· مشاركة مجموعة من كبار المتخصصين في علاقات المستثمرين من كافة أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

· 74 % من المتخصصين في مجال علاقات المستثمرين يؤكدون إن تقارير المعايير البيئية والاجتماعية وشؤون الحوكمة أصبحت أكثر أهمية للمساهمين منذ بدء أزمة كوفيد 19

أطلقت جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط، بالتعاون معشركتي “إنستنكتيف بارتنرز” و”بروس سوليوشنز”، التقرير الأول من سلسلة تقارير جديدة تقدم رؤى ومعلومات بعنوان “Middle East IR Pulse”. وتجمع هذه السلسلة مجموعة من الأفكار والرؤى والخبرات من أهم المتخصصين في مجال علاقات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقدم تقارير شهرية وندوات عبر الإنترنت لجميع العاملين بهذا المجال في المنطقة. ويمثل المشاركون في هذه الجلسات كبرى الشركات التي تنتشر مقراتها في 8 دول، كما تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لها أكثر من 200 مليار دولار أمريكي.

وسيتم دعم تقارير “Middle East IR Pulse“، التي ستنشر شهرياً، بندوة خاصة عبر الإنترنت يستضيفها جون جوليفر، المدير العام لجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط، وممثلين عن الجهات الشريكة في مشروع “Pulse“، ومنهم جورج آلن، شريك في شركة “إنستنكتيف بارتنرز”، وديفيد جرونفيلد، المدير الإداري لـ”بروس سوليوشنز”. وسيحضر الندوات عبر الإنترنت مجموعة ضيوف من كبار المتحدثين الرسميين. ويذكر أن الحدث الأول من هذه السلسلة أقيم بتاريخ 28 يوليو الماضي، واستضاف كريس ويلسون، رئيس علاقات المستثمرين في شركة الدار العقارية.

وتعليقًا على إطلاق سلسلة “IR Pulse“، قال جون جوليفر، المدير العام لجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط: “إن الغرض من مشروع “Pulse” هو تقديم تقارير ومناقشات شهرية حول الأمور الأكثر أهمية للمتخصصين في مجال علاقات المستثمرين وشركاتهم عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نهدف من خلال جمع وتقديم هذه الأفكار والرؤى والمعلومات من قبل فريق الخبراء لدينا إلى تقديم لمحة سريعة ومفيدة عن حالة قطاع علاقات المستثمرين الحالية في المنطقة، وتقديم النصائح التي ستساعد في دفع التخطيط وصنع القرار بشكل أفضل. نحن سعداء للغاية بالعمل مع شركتي إنستنكتيف بارتنرز وبروس سوليوشنز في هذه المبادرة، كما أننا ممتنون لكافة متخصصي علاقات المستثمرين الذين شاركوا، بما في ذلك المتحدثون الضيوف الذين نتطلع إلى استضافتهم مرات أخرى في المستقبل”.

ومن جهته، قال جورج آلن، شريك في شركة إنستنكتيف بارتنرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نحن متحمسون لإطلاق سلسلة “IR Pulse” بالشراكة مع جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط وشركة بروس سوليوشنز، ونأمل أن يجد متخصصو علاقات المستثمرين هذه التقارير ذات قيمة. لقد سلطنا الضوء في تقريرنا الأول على أهمية المعايير البيئة والاجتماعية وشؤون الحوكمة، حيث أكد 74% من المتخصصين في مجال علاقات المستثمرين أن تقارير المعايير البيئة والاجتماعية وشؤون الحوكمة أصبحت أكثر أهمية للإدارة والمساهمين منذ بداية أزمة كوفيد 19، كما اعتبر 48% منهم أن المعايير الاجتماعية هي الركيزة الأهم. يعد هذا أمراً واعداً، حيث يبني المستثمرون حول العالم المعايير البيئة والاجتماعية وشؤون الحوكمة بشكل أعمق في معايير اختيار الأسهم الخاصة بهم، ما يشجع جهات الإصدار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الاستجابة وفقاً لذلك”.

من جانبه، قال ديفيد جرونفيلد، المدير الإداري لشركة بروس سوليوشنز: “نحن أمام فرصة جديدة ومميزة لمشاركة المعلومات المرتبطة بمجال علاقات المستثمرين، ويسعدنا أن نتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط وشركة إنستنكتيف بارتنرز. لقد أبرزت أهم نقاط تقرير “IR Pulse” الأول أن حوالي 50% من المتخصصين في مجال علاقات المستثمرين يعتقدون أن شركتهم أقل من قيمتها الحالية. ويشير ذلك إلى وجود فجوة قيمة محتملة بين وجهات نظر المستثمرين بشأن الشركات في المنطقة والآراء التي تملكها هذه الشركات عن نفسها، لا سيما في ضوء تأثير جائحة كوفيد 19 وبيئة أسعار النفط المنخفضة. ونتطلع إلى معرفة ما إذا كانت هذه الفجوة ستتغير في المستقبل، وكيف سيتم تفاديها خلال النصف الثاني من العام”.

تقارير “Middle East IR Pulse” ستكون متاحة كل شهر على الموقع: https://meira.me/ir-resources/ .

نبذة عن إنستنكتيف بارتنرز:

“إنستنكتيف بارتنرز” هي شركة استشارات دولية رائدة في مجال اتصالات الأعمال، تشمل خبراتها مجالات أسواق رأس المال، وتطوير المحتوى الإبداعي، وتفعيل مشاركة الأطراف الفاعلة وطرح الأفكار المبتكرة وإجراء الأبحاث. وهي شركة متخصصة في إدارة السمعة والتأثير والمشاركة، وتعمل مع مجموعة واسعة ومعقدة من العملاء تجمع بين الرؤى العميقة ورواية القصص المحتوى الإبداعي لتغيير السلوكيات والعواطف والتصورات. يعمل في الشركة حالياً أكثر من 330 موظف في 12 مكتبًا موزعة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وبوصفها واحدة من شركات الاستشارات الأسرع نمواً، ففي العام الماضي وحده، فازت إنستنكتيف بارتنرز أو تم إدراجها في قائمة المرشحين لأكثر من 30 جائزة. وتشمل الجوائز أفضل وكالة علاقات عامة للعامين 2017 و2018 في حفل توزيع جوائز PR Week العالمية، وأفضل وكالة كبرى للاستشارات للعام 2018 في حفل توزيع جوائز CIPR للتميز، وجائزة وكالة المدينة للعام 2017 في جوائز EMEA SABER، ووكالة المدينة في حفل توزيع جوائز PRCA City and Financial لعامي 2016 و2017. كما فازت إنستنكتيف بارتنرز بالمركز الأول في جوائز مجلة PR Week لأفضل أماكن العمل للعام 2018 لفئة الوكالات الكبيرة، وقد تم تصنيفها من قبل بورصة لندن كواحدة من 1000 شركة ملهمة في بريطانيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.instinctif.com

بروز سولوشنز

تأسست بروز سولوشنز في دولة الإمارات في عام 2004، وهي شركة رائدة في مجال تطوير المعرفة والمحتوى في الشرق الأوسط، حيث تقدم حلولاً متكاملة لمساعدة المؤسسات في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المنطقة على التواصل مع جمهورهم ومشاركة قصصهم.

تضم شبكة بروز سولوشنز أكثر من 150 كاتباً ومحرراً ومترجماً على درجة عالية من الخبرة، يكرسون جهودهم لدعم أهداف التواصل والأعمال لمئات العملاء كل عام، ويشمل ذلك الهوية التجارية والمنصات الرقمية والتواصل مع الموظفين والتسويق والعلاقات العامة والإعلانات والاستدامة، وغيرها.

في مجال علاقات المستثمرين، تقدم بروز سولوشنز حلولاً استشارية باللغتين الإنجليزية والعربية لتطوير المحتوى خاصة بالتقارير السنوية لأكثر من 20 عميلاً من الشركات المدرجة في سوق الأسهم والهيئات الحكومية في جميع أنحاء المنطقة سنوياً، بالإضافة إلى استراتيجيات التواصل مع المستثمرين، وعدد متزايد من تقارير الاستدامة، كما ساعدت عملاءها على الفوز بعدد من جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة الماضية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.prose-solutions.com أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@prose-solutions.com.

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