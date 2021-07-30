‫تقدمSTL حلول OSS/BSS السحابي الأصلي المدعوم من مايكروسوف أزور

جوهانسبيرج، 30/يوليو/2021STL (NSE: STLTECH) /PRNewswire/ — شركة رائدة في مجال صناعة الشبكات الرقمية، ستقدم حلول OSS/BSS السحابية الأصلية لمقدمي خدمة الاتصالات، مع الاستفادة من مايكروسوفت أزور. سيوفرهذا الحل لشركات الاتصالات المرونة اللازمة لبناء تطبيقات مهيأة للمستقبل من خلال منصتها الرقمية BSS .

تُعد التطبيقات المهيأة للمستقبل قابلة للتطور ومرنة بدرجة كبيرة، كما أنها تعتمد على أربع تقنيات للتقارب-التلاقي (للأجهزة السلكية واللاسلكية)، الجمع بين (التوصيل، والحساب، والتخزين)، التجزئة (للمعدات الحاسوبية القياسية والبرامج مفتوحة المصدر)، إلى جانب حوسبة الحافة (التي تجلب جميع الإمكانات إلى حافة الشبكة)، وبناءً على ذلك، يتزايد استخدام شركات الاتصالات للحلول السحابية الأصلية، وتتوقع STL من خلال المشاركة مع مايكروسوفت الوصول إلى نظام إيكولوجي شامل وسحابي الأصل لتطوير التطبيقات ، بالإضافة إلى خدمات مصغرة مرنة وقياسية، ونظام إدارة سحابي مختلط، وحاليا، تًعد STL بائع برامج مستقل شريك لمايكروسوفت.

قال في إنكات كريشنان، المدير التنفيذي لشركة Global Partner Solutions، مايكروسوفت، الهند “يمكن للمؤسسات المتطلعة للمستقبل تبسيط عملياتها وخلق أعمال أو نماذج خدمات جديدة من خلال التقريب بين قوة السحابة الذكية والحافة الذكية من جانب والمتطلبات سريعة التطور في صناعة الاتصالات من جانب آخر، وتقدم منصة STL مدعومة من مايكروسوفت أزور لشركات الاتصالات المرونة الضرورية لبناء تطبيقات الجيل التالي. صُممت مجموعة BSS الرقمية ل STL للإبتكار على مستوى الحجم والسرعة، نثق أن SL ستساعد العملاء على بناء حلول سحابية مضمونة وقابلة للتطوير وموثوقة، إلى جانب إنشاء تطبيقات ذكبة”.

وتعليقًا على التعاون المذكور، قال سايكات ميترا، رئيس العمليات في شركة STL لبرامج الشبكات “تؤمن STL بالإنشاء والتداول المتسارع للابتكارات السحابية الآمنة والذكية، وسعيًا منا لنقديم استفادة سحابية حقيقية للعملاء نستمر في إدخال حالات استخدام Cloud-Native and Edge إلى الصناعة، وسنضيف إمكانات مايكروسوف أزور إلى مجموعتنا من خلال الشراكة مع مايكروسوفت وذلك من أجل تحقيق رؤية عملاءنا”.

نبذة عن STL :

شركة تكامل رائدة في مجال صناعة الشبكات الرقمية، تساعد شركات الاتصالات، والشركات السحابية، وشبكات المواطنين والمؤسسات الضخمة على تقديم تجارب معززة إلى عملائها، وتقدم STL حلول جاهزة بالكامل من الجيل الخامس تتراوح بين السلكية واللاسلكية، ومن بدءً من التصميم حتى النشر والاتصال بالحوسبة. تكمن قدراتنا الأساسية في التوصيل البيني البصري، وحلول الوصول الافتراضية، إلى جانب برامج الشبكة، وتكامل النظام. قراءة المزيد: , Contact us .

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الصورة: https://mma. prnewswire.com/media/1584294/ OSS_solution.jpg