سكوتسديل، أريزونا, 24/أكتوبر/2021 /PRNewswire/– في عام 1992، بدأت Nightingale في المخاطرة. قدمت الشركة إسفنج Enersorb في خط إنتاجها- والذي يمثل نقلة غير مسبوقة في صناعة المقاعد. يمكن القول الآن أنه في ظل حجم مقاعد Nightingale التي تفخر حاليًا بإدخال هذه الطفرة إلى عالم الإسفتج، فلا يمكن أن تعود الشركة إلى الوراء مرة أخرى.

توفر تكنولوجيا Enersorb™ الفريدة من Nightingale للمستخدمين راحة ودعم لا مثيل لهما، يحتوي هذا الإسفنج الخاص على مواد من السليكون خافضة للتوتر السطحي، ومصممة خصيصًا للسماح بالمزيد من توزيع وزن موحد لمنع الانخفاض.

تبني المواد الخافضة للتوتر السطحي المصنوعة من السليكون القوة في جدار الخلية، مما يجعل الإسفنج أكثر مرونة وقدرة على إعادة توزيع الضغط المطبق على مساحة أوسع. تسمح هذه الاستجابة المرنة على مستوى الخلية للإسفنج بقابلية الاستطالة الكبيرة دون الإضرار بالدعامات، مع السماح بالدعم الكامل للحمل الثابت.

يتمتع إسفنج Nightingale’s Enersorb™بمقاومة عالية للانخفاض، وعمر طويل، مما يوفر لك أقصى درجات الراحة. تعتبر Enersorb™ قابلة للتنفس بشكل كبير، مع قدرة على الحركة بأربع طرق، والحفاظ على البرودة والجفاف، ويتمتع بفقاعات جدارية مضاعفة للدعم والراحة المعززة ، كما أنه خالي من الزيوت بنسبة 100%.

يمكن العثور على إسفنج Enersorb™ في التصنيفات التالية من خلال التطبيق: المؤتمرات، أدوات الاستعمال المريح، الرعاية الصحية، الضيوف، تنفيذي، الصياغة والتكديس. تم دمج هذه التكنولوجيا عبر مجموعة متنوعة من سلاسل منتج Nightingale والنماذج (سواء بكونها قياسية أو اختيارية) لضمان حصول المستخدمين على أعلى مستويات الراحة والجودة في صناعة مقاعد المكتب.

يحتوي الإسفنج على مواد خافضة للتوترالسطحي مصنوعة من السليكون- بدلا من أن تعتمد في تكوينها على البترول، وكما هو الحال- هي المادة التي تبني القوة في الجدار الخلوي، وتجعل الإسفنج ذو طبيعة أكثر مقاومة. تساعد هذه المقاومة الإضافية الإسفنج على تحمل كمية ضغط هائلة بدون الإضارار بدعاماتها.

وباعتبارها ممثل المبيعات الحصري لNightingale في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أصبحت Trans Seas الولايات المتحدة الأمريكية رائدة عالمية في بناء رؤى عملائها من خلال الجمع بين الوصول إلى أعلى مستوى من الخبراء في كلٍ من المجتمعات المعمارية والتصميمية، فضلاً عن التصنيع والدعم اللوجستي. بالإضافة إلى ما سبق،استطاعت Trans Seas الولايات المتحدة الأمريكيةالوصول إلى مصادر موثوقة للمواد عالية الجودة وحافظت على ذلك وتواصل الذهاب إلى أبعد من ذلك لدعم كل عميل من عملائها في كل مرحلة من مراحل عملية البناء، من التصميم والتسليم والتوريد، إلى دعم السوق الثانوي والإضافات.

الفيديو- https://mma. prnewswire.com/media/1663378/ Nightingale_Furniture___ Middle_East.mp4

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1663377/Trans_Seas_ USA_LLC_Nightingale_Chairs.jpg