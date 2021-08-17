‫تفوز شركة تي سي أل (TLC) بثلاث جوائز 2021-2022 من جمعية خبراء الصورة والصوت (EISA) بما في ذلك جائزة لأول تليفزيون إل سي دي فاخر (Premium LCD TV)

هونغ كونغ، 17 أغسطس/آب 2021 / PRNewswire / — فازت شركة تي إل سي إليكترونيكس ( ‎1070.HK) ، وهي إحدى الشركات البارزة في صناعة التلفزيون العالمية وشركة إلكترونيات استهلاكية رائدة، بثلاث جوائز رئيسية من جمعية خبراء الصورة والصوت ( EISA ) بما في ذلك “أفضل تليفزيون إل سي دي للشراء في 2021-2022” و “أفضل مكبرات صوت للشراء في 2021-2022″ وللمرة الأولى، أفضل منتج ” تليفزيون إل سي دي فاخر في 2021-2022″ لمنتجها ( Mini LED 4K TV 65C825 ).

تلفزيون تي إل سي موديل ( Mini LED 4K TV 65C825 ‎ ) – تلفزيون إل سي دي فاخر لعام 2021-2022

يأتي تلفزيون ( TCL’s C825 ) مزودًا بتقنية ( TCL Mini LED ) مع الآلاف من الديودات الباعثة للضوء ( LED ) الصغيرة التي توفر سطوعًا مذهلاً وإبرازات دراماتيكية وأداء صورة بمدى ديناميكي عالي ( HDR ) أكثر ثراءً وواقعية؛ تنتج الديودات الباعثة للضوء ( LED ) الصغيرة التي يتم التحكم فيها بدقة تباينًا مذهلاً، مما يجعل ( C825 ) قادرًا على الكشف عن تفاصيل جديدة في المناطق المظلمة ووضوح براق بارز بشكل متزامن، للحصول على عمق وأبعاد أكبر. يتميز تليفزيون ( C825 ) بأحدث تقنية النقاط الكمّية ( Quantum Dot) ، مما يوفر وحدة تخزين لون تزيد عن درجة 100٪ منتجة من أكثر من مليار لون ودرجات ظلال. كما يأتي مزودًا بنظام صوت دولبي فيجين ( Dolby Vision IQ) ، ودولبي أتموس ( Dolby Atmos) ، وأونكايو ( Onkyo ).

تلفزيون تي إل سي موديل ( QLED 4K 55C728 ) – الحائز على أفضل تليفزيون إل سي دي للشراء في 2021-2022

يجمع موديل ( C728 ) من تي إل سي بين ‎4K ، و النقاط الكمّية ‎ ‏ ( Quantum Dot) ، و120 هرتز تقدير للحركة وتعويض للحركة ( MEMC ) للحصول على جودة صورة بمدى ديناميكي عالي ‎4K رائعة وسلسة مع أداء ألوان نابض بالحياة. يأتي ( C728 ) أيضًا مع مدير ألعاب ويدعم أحدث تنسيقات الصورة بمدى ديناميكي عالي ‎ ‎ (بما في ذلك HDR10+‎ و Dolby Vision IQ ). يأتي التصميم الخالي من الحواف لـ ( C728 ) من تي إل سي مع حامل مركزي معدني أنيق بحيث يمكن وضع هذا التلفزيون ذو الشاشة الكبيرة بسهولة على أي سطح في المنزل.

مكبرات صوت تي إل سي موديل ( TS8132 Dolby Atmos Soundbar ) – الحائزة على أفضل مكبرات الصوت للشراء في 2021-2022

يوفر تليفزيون ( TS8132 ) تجربة غامرة استثنائية للأفلام والتلفزيون والألعاب. يمكن للمستخدمين تجربة الصوت دولبي أتموس بأبعاد جديدة، مدفوعة بإعداد القناة 3.1.2. يمكن أن يعمل ( TS8132 ) أيضًا كمحور صوتي لغرفة المعيشة لأنه يحتوي على كروم كاست مدمج، ويعمل مع أجهزة أبل أير بلاي، ووهاي جوجل، وأليكسا ويتصل بجميع أنظمة الصوت الشائعة.

* قد يختلف مظهر المنتج ووظائفه وتوافره باختلاف البلدان / المناطق.

عن تي سي أل إليكترونيكس

تي سي أل إليكترونيكس كود السهم ( ‎1070.HK ) هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو ولاعبة رائدة في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست الشركة في العام 1981 وهي تعمل اليوم في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وحسب أوميديا، أصبحت تي سي أل اليوم تحتل المرتبة رقم 2 بين شركات صناعة التلفزيون العالمية لناحية الحصة السوقية لعام 2020. تتخصص تي سي أل في البحث والتطوير وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والمنتجات السمعية والمنتجات المنزلية الذكية.