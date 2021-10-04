غوانغزهو، الصين، 4 أكتوبر 2021 / بي آر نيوز واير / – تاجر تجزئة منتجات أسلوب الحياة MINISO (NYSE: افتتحت MNSO متجرها الرئيسي الجديد في الإمارات العربية المتحدة في 24 سبتمبر. يقع المتجر الرئيسي الذي تبلغ مساحته 387 مترًا مربعًا في دبي مول، أحد أرقى مراكز التسوق في الإمارات العربية المتحدة، وقد حقق رقمًا قياسيًا جديدًا في المبيعات ليوم الافتتاح

المتجر الرئيسي في دبي مول هو خامس متجر MINISO جديد منذ أن بدأ الوباء في عام 2020. حتى الآن، افتتحت MINISO خمسة وعشرون متجرًا في الإمارات وخمسة متاجر في عمان.

منذ يناير 2020، واجهنا درجات متفاوتة من القيود في هذا السوق، بما في ذلك الإغلاق وحظر التجول. تسبب الوباء أيضًا في حدوث اضطرابات في مجال البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت بالكامل. قال جاك لي، المدير الإقليمي لشركة MINISO: “لقد انتهزنا الفرصة بالدخول إلى بعض أفضل مراكز التسوق في الإمارات العربية المتحدة وافتتاح متاجر جديدة تخلق تجربة تسوق ممتعة لعملائنا”.

تكيفت MINISO مع التحديات التي يفرضها الوباء في دولة الإمارات العربية المتحدة. عندما لا يتمكن العملاء من زيارة المتاجر غير المتصلة بالإنترنت أثناء الوباء، تتيح MINISO التواصل الجديد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. لزيادة التحول الرقمي وسط الوباء، منذ مارس 2020 ، تعمل MINISO أيضًا مع منصات الإنترنت المعروفة محليًا مثل Amazon و NOON و MAF لبيع منتجاتها. يصبح هذا التزام MINISO بتقوية العلاقات مع الشركات العميلة مع إقامة تعاون مع المزيد من المنصات المحلية على الإنترنت.

المتاجر الفعلية الجديدة: التكيف مع احتياجات العملاء المتغيرة

بالنسبة إلى المتاجر الفعلية، غيّرت MINISO أيضًا تصميم المتجر وهيكل المنتج. استجابة للطلب المتزايد على التعلم الإلكتروني أثناء الوباء، نفذت MINISO منطقة منتجات التعلم الرقمي في متاجرها. يتم أيضًا إنشاء مناطق خاصة لمنتجات النظافة الشهيرة.

أجرت MINISO دراسات سوق دورية وحددت الاحتياجات المتغيرة للعملاء في الإمارات العربية المتحدة، مثل منتجات الأثاث والإكسسوارات المنزلية. ونتيجة لذلك، أقامت MINISO جدارًا من الأكسسوارات في المتاجر، والذي أصبح عامل جذب وأدى إلى أداء مبيعات جيد للفئات المعنية.

من خلال المحادثات المقربة مع العملاء، ومراقبة احتياجاتهم المتغيرة واتخاذ إجراءات المبادرة استجابةً للشكوك، تواصل MINISO استكشاف سوق الإمارات العربية المتحدة. تهدف MINISO في المستقبل إلى تعزيز التعاون مع مشاهير الإنترنت من الإمارات العربية المتحدة، لزيادة التوعية بالعلامة التجارية في سوق الإمارات العربية المتحدة وجعل تجربة تسوق العملاء المحليين أكثر متعة.

نبذة عن مجموعة MINISO :

MINISO هو متجر تجزئة لمنتجات أسلوب الحياة، يقدم أدوات منزلية عالية الجودة، ومستحضرات تجميل، وأطعمة ولعب أطفال بأسعار معقولة. منذ افتتاح أول متجر لها في قوانغتشو في عام 2013، كان لدى MINISO ما يعادل 4749 متجرًا في 99 دولة ومنطقة حتى تاريخ 30 يونيو 2021. مع التركيز على التصميم الأنيق والصيحات الجديدة الممتعة، تتمثل مهمتها في تمكين الجميع من الاستمتاع بمفاجآت الحياة الصغيرة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://www.instagram.com/ miniso.official/

www.miniso.com