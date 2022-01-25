‫تغلق Centurion للاستثمار إجمالي 2.0 مليون دولار CIX خلال فترة ما قبل البيع وقبل اسبوع من الموعد المحدد

تالين، إستونيا،, 25 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Centurion للاستثمار، الشركة المسجلة في إستونيا، والمنصة الرقمية الأسرع نموًا، المتخصصة في تداول واستثمار الأصول الرقمية والعملات المشفرة عن نجاحها في جمع 2 مليون دولار خلال 72 ساعة من مرحلة ما قبل البيع على مدار أسبوعين من عرض التبادل الأولي القادم من العملة الرقميّة CIX لخدمة منصتها .حيث تسعى Centurion للاستثمار إلى إصدار إجمالي 2.4 مليار من عملتها الرقمية CIX بقيمة 31.4 مليون دولار. يوفر البيع الخاص الذي تم زيادة ثلثه بالفعل ما يقارب 240 مليون عملة رقميّة CIX، والذي سيتم إصدارها بسعر مبدئي منخفض، موزعة على شكل زيادات بقيمة (48 مليونCIX )، لتمكّن المستثمرين الأوائل بشكل خاص من تخفيض السعر الرسمي للعملة الرقمية ل 120/1 Tetherأو 0.012 دولار أمريكي لكل عملة رقميّة، على سبيل المثال: تقديم زيادة بنسبة 20% لكل عملة رقميّة لمجموعة صغيرة من المستثمرين الأوائل أثناء الجولة الخاصة.

علي كساب، رئيس مجلس إدارة Centurion للاستثمار، قال في إحدى مقابلاته : “مع تطور العالم، تتحول أساليبنا القديمة إلى عالم من التقنيات المتقدمة، والتسوّق الرقمي، والمشاركة في التجارة والاستثمارات الآلية، ليغلب طابع المكننة على الطابع التقليدي القديم. وقد تم ملاحظة هذا التحول من قبل Centurion للاستثمار،المنصة الأسرع نموًا في منطقتها، والمتخصصة في التجارة والاستثمار. وأضاف “يعتبر عام 2021 عامًا فريدًا للعملات المشفّرة- حيث لفت انتباهي المكاسب التي تحققت للبيتكوين بنسبة 60%، ومكاسب الإيثيريوم التي بلغت 400%، إلى جانب المكسب الهائل لعملة بينانس BNBبنسبة 1300%، والتي تعتبر العملة الاساسيّة لمنصة بينانس. ليعتبرهذا الأمر شهادة ذاتية على النظام الأساسي الذي يقدم قيمًا واضحة من خلال الجهات الفاعلة في النظام البيئيEcosystem الذي يتمتع بميزة رابحة، والدليل ما حدث مع عملات المنصات الأخرى، واداء العملات الرقميّة في الماضي. فبوضع هذه الأمور، صممت شركة Centurion للاستثمار Excha nge token CIX، توكين الإنكماش ERC20 الذي تدعم النظام البيئي باعتبارها العملة الأصلية لجميع المعاملات والخدمات عبرالمنصة والتي تمكّن كارهي الفوائد الإضافية ومستخدين الأطراف الفاعلة في النظام البيئي في الشبكة الممتدة بشراء، بيع، تحويل، والتمويل اللامركزي، دفع، والتجارة، وغيرها من المنتجات المالية والاستثمارية “.

وخلال هاتين المرحلتين من البيع الخاص ولمدة أسبوعين، تخطط Centurion للاستثمارتقديم حق أو “الحق في العملة الرقميّة” لعدد محدود من المشترين المؤهلين، أو”مشتري البيع الخاص” للحصول على العملة الرقميّة CIX لخدمة منصة شركة Centurion للاستثمار.

مازال العديد من الأشخاص يعتبرون أن العملة المشفرة صعبة ومعقّدة، ولكن ما توفّره Centurion للاستثمارسيغيرهذا التصور. فقد صمم نظامً كاملًا لتسهيل شراء، بيع، ونقل الأصول الرقمية لجميع الأشخاص.حيث توفّر Centurion لمستخدميها محفظة CI، والتي تتمتع بميزة التمويل اللامركزي للاستفادة من منتجات وخدمات التمويل اللامركزي المتاح. كما تفخر منصة Centurion بامتلاكها Centi Pay ،اوبوابة الدفع،والتي تساعد الشركات المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت إلى لتوسيع نطاق الدفع لتشمل مجتمع العملات المشفّرة.كذلك، تقدم بطاقة CI بالشراكة مع فيزا، الاحتفاظ بالعملات المشفّرة والتبادل على الفور، والتي سيتاح تطبيقها في أكثر من 60 مليون موقع تجاري عالمي. وقد صُممت هذه البطاقة لمنح استراد نقدي يصل إلى 8% عند التسوق أو التعامل، باستخدام البطاقة في الكثير من العروض الترويجية.

باتباع خارطة محددة، تهدف Centurion إلى زيادة مكاسب قيمة العملة الرقميّة CIX، بما يوازي 1600% عائد للاستثمار، وأن تكون العملة مدرّجة وقابلة للتداول مع أكبر من 10عملات مشفرة عالمية التي تقدّم سيولة فورية. كما أعلنت Centurion عن خطتها للنمو والتوسع الفوري اُصدرت من خلال “Litepaper 2.0″ بعد افتتاح مكاتبها في أوروبا والشرق الأوسط لتعتبر الموافقات والتراخيص التنظيمية المتعددة قيد المعالجة، مثل: مؤسسة الأموال الإلكترونية التي تسمح بإصدار حسابات منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة بالانجليزية، مركز دبي للسلع المتعددة، مركز دبي التجاري العالمي المرخص في الإمارات العربية المتحدة، ترخيص سنغافورة، ترخيص لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية. وتتركّز العديد من هذه الجهات على قيادة إطار تنظيمي هش لجميع العمليات والمنتجات في النظام البيئي للمنصة حيث تم تخصيص ميزانية تسويقية كبيرة للتعاون والتوسع للمساهمة في الرقمنة ونشر المعرفة حول البلوكتشين.

وقد تم تدعيم منصة Centurion بفريق متخصّص من المستشارين وأعضاء مجلس الإدارة، على سبيل المثال: علي كساب موؤسّس Centurion Invest، أحد قادة الأعمال الأكثر ابتكارًا في الإمارات العربية المتحدة،ورائد أعمال تسلسلي ،يتمتع ب 20 سنىة من الخبرة عبر البرمجة الحسابية. معالي السيد ذو الفقار ز.غديالي المدير التنفيذي لشركة الاتجاهات للاستثمار القابضة،رئاسة مكتب العائلة المالكة في أبوظبي، والمدير التنفيذي لبوتيك نيويورك للاستثمار، وبنك ميرشنت فيرست وول ستريت كابيتال. ستيفن ميدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركات- التمويل وجمع الأموال، والرئيس التنفيذي والمؤسس ل MonetaPro &MagMo. أوتبال ناث عضو المجلس الاستشاري، والمتحدث الواعد والقائد الفكري للنظام البيئي للتكنولوجيا المالية والبلوك تشين.

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