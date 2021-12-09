تقدم الألياف الغذائية البريبايوتية المحاليل المركبة لصحة الجهاز الهضمي ومنتجات الصحة

روتردام، هولندا، 8 ديسمبر 2021 /PRNewswire / — أعلنت شركة يونيفار بي في ( Univar B.V ) الأوروبية، وهي شركة تابعة لشركة يونيفار سوليوشنز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UNVR ) (يشار إليها “بيونيفار سوليوشنز” أو “الشركة”)، وهي موزع عالمي للمواد الكيميائية والمكونات ومزود لخدمات القيمة المضافة، اليوم عن اتفاقية توزيع جديدة مع شركة تاتا للمواد الكيميائية المحدودة ( Tata Chemicals Ltd ) لمجموعتها الخاصة بالألياف الغذائية البريبايوتية، FOSSENCE ® و GOSSENCE®، لاستخدامها في صناعات الأغذية والمشروبات والمكملات الغذائية في بلدان مختارة في جميع أنحاء أوروبا وتركيا ومصر وروسيا.

ويستند الاتفاق إلى العلاقات القائمة في الولايات المتحدة وكندا. تُنتج الألياف الغذائية ®FOSSENCE و® GOSSENCE — باستخدام تكنولوجيا التخمير المخصصة في المنزل التي وضعتها شركة تاتا إن كيو، قسم علوم التغذية بشركة تاتا للمواد الكيميائية المحدودة، وتستخدم في الأغذية والمشروبات، ومسحوق أغذية الرضع والمبردة، والمكملات الغذائية والأطعمة الصحية. توفر إضافة هذه المكونات الصحية الهضمية إلى المحفظة الاستثمارية لشركة يونيفار سوليوشنز للمكونات والتخصصات الرائدة في الصناعة للشركات المصنعة للأغذية والمشروبات والمكملات الغذائية في المناطق خيارات إضافية للمكونات الوظيفية لتتماشى مع أحدث الاتجاهات الصحية والغذائية.

وصرح ماثيو أوتاواي، نائب الرئيس الأول للحلول الاستهلاكية في يونيفار سوليوشنز قائلًا: “يعتمد علينا عملاؤنا في الأغذية والمشروبات والمكملات الغذائية في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تلبية احتياجاتهم المتطورة، ومع ذلك، فإن يونيفار سوليوشنز متحمسة لتعميق علاقتنا مع شركة تاتا إن كيو. وأضاف: “نحن نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا القوية مع عملائنا في أوروبا وتركيا ومصر وروسيا، باعتبارنا شركة رائدة في مجال توزيع المكونات المتخصصة. ومن خلال محفظتنا الاستثمارية القوية من المكونات مثل ألياف ®FOSSENCE الغذائية والخدمة الأفضل في فئتها، والخبرة في صناعة الطعام المخصص والمكملات الغذائية، والدعم الفني وشبكة من مطابخ الاختبار المبتكرة، يمكننا مساعدة عملائنا على تحقيق رؤية منتجاتهم في الحياة”.

تنتج شركة تاتا إن كيو الألياف الغذائية البريبايوتية المُعدّة للمساعدة في تعزيز نمو النبيت الجرثومي المعوي المفيد صحيًا. وتستخدم المكونات لمجموعة متنوعة من الأغراض، إلى جانب الفوائد التي تشمل المساعدة في عوامل الإخفاء، والعمل كمحسن نكهة، وزيادة نقطة التجمد وإطالة العمر الافتراضي من خلال إضافتها إلى العديد من الأطعمة والمشروبات.

وذكر فينكاتادري رانجاناثان، رئيس العمليات لأعمال علوم التغذية بشركة تاتا للمواد الكيميائية المحدودة “إن أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هي السوق المستهدف للتركيز بالنسبة لنا، ونحن واثقون من أن شراكتنا مع يونيفار سوليوشنز سوف توفر لعملائنا وصول أسرع، ومهلة أقل وخدمة عملاء استثنائية”، وأضاف قائلًا “تُلبي مجموعتنا الاستثمارية من المكونات المدعومة بالعلوم المُصنعة باستخدام تكنولوجيا التخمير كامل الخلية الحاصلة على براءة اختراع احتياجات العملاء الذين لديهم وعي صحي واطلاع كبير بما يجري اليوم من خلال تقديم فوائد صحية بريبايوتية عبر التطبيقات الغذائية والمكملات الغذائية. ونحن على يقين من أن يونيفار سوليوشنز ستكون شريكًا عظيمًا وستضيف إلى إرثنا العالمي الذي يزيد عن 80 عامًا والقيم التي تتوافق مع مجموعة تاتا”.

نبذة عن يونيفار سوليوشنز

يونيفار سوليوشنز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:UNVR ) هي شركة عالمية رائدة في مجال توزيع المواد الكيميائية والمكونات وتمثل محفظة استثمارية متميزة من المنتجين الرواد في العالم. ومن خلال امتلاك الشركة لأكبر أسطول نقل خاص في هذه الصناعة وقوة مبيعات تقنية، ومعرفة لوجستية لا مثيل لها، ومعرفة عميقة بالسوق والتنظيم، وتطوير التركيبات والوصفات، والأدوات الرقمية الرائدة، فإنها تقف في وضع جيد لتقديم حلول مصممة وخدمات ذات قيمة مضافة لمجموعة عريضة من الأسواق والصناعات والتطبيقات. وفي الوقت الذي تحقق فيه يونيفار سوليوشنز هدفها للمساعدة في الحفاظ على صحة المجتمعات المحلية وإطعامها ونظافتها وسلامتها، فإنها ملتزمة بمساعدة العملاء والموردين على الابتكار والتركيز على النمو معًا. تعرف على المزيد من خلال الرابط التالي univarsolutions.com .

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بعض البيانات المتعلقة بالأحداث المستقبلية ونوايانا ومعتقداتنا وتوقعاتنا وتوقعاتنا للمستقبل، وهي “بيانات تطلعية” بالمعنى الوارد في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، وتعديلاته. تخضع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، قد يكون الكثير منها خارج سيطرة الشركة. وتخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات والافتراضات. وقد وردت مناقشة مفصلة لهذه العوامل والشكوك في سجلات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. وتشمل العوامل المحتملة التي يمكن أن تؤثر على هذه البيانات التطلعية، من بين عوامل أخرى: ذروة الانتشار الجغرافي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومدة انتشارها ودرجة خطورتها؛ والإجراءات التي قد تتخذها السلطات الحكومية لمعالجة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أو الحد من تأثيرها؛ والآثار السلبية المحتملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد العالمي وعملائنا وموردينا؛ والتأثير العام للجائحة على أعمالنا ونتائج العمليات والوضع المالي؛ وتقلبات أخرى في الظروف الاقتصادية العامة، لا سيما في الإنتاج الصناعي ومتطلبات عملائنا؛ وتغييرات كبيرة في استراتيجيات الأعمال للمنتجين أو في عمليات عملائنا؛ وزيادة الضغوط التنافسية، بما في ذلك ما يترتب على توحيد المنافسين؛ وتغييرات كبيرة في تسعير المواد الكيميائية والطلب عليها وتوافرها؛ ومستويات مديونيتنا، والقيود التي تفرضها أدوات ديننا، وقدرتنا على الحصول على تمويل إضافي عند الحاجة؛ ومجموعة واسعة من القوانين واللوائح التي تحكمنا، بما في ذلك القوانين واللوائح الممتدة البيئية والصحية والسلامة؛ وعدم القدرة على دمج الأعمال التجارية وأنظمة الشركات التي نحصل عليها، بما في ذلك شركة نيكسيو سوليوشنز (Nexeo Solutions, Inc.)، أو تحقيق الفوائد المتوقعة لمثل عمليات الاستحواذ هذه؛ والاضطرابات التجارية المحتملة والخروقات الأمنية، بما في ذلك حوادث الأمن السيبراني؛ وعدم القدرة على توليد رأس مال عامل كاف؛ وزيادة تكاليف النقل والوقود والتغيرات في علاقتنا مع مقدمي الخدمات من الغير؛ والحوادث، وأعطال السلامة، والأضرار البيئية، والمسائل المتعلقة بجودة المنتج والمسؤولية وعمليات الاستدعاء؛ والفشل في عمليات التسليم الرئيسية أو النظامية التي تشمل شبكة التوزيع أو المنتجات التي نعهد بها؛ والمخاطر التشغيلية التي قد لا نؤمن عليها بشكل كاف؛ وإجراءات التقاضي الجارية والمخاطر القانونية والتنظيمية الأخرى؛ والتحديات المرتبطة بالعمليات الدولية؛ والتعرض لأسعار الفائدة وتقلبات العملة؛ والتدهور المحتمل في السمعة التجارية؛ والخصوم المرتبطة بعمليات الاستحواذ والمشاريع المشتركة والاستثمارات الاستراتيجية؛ والتطورات السلبية التي تؤثر على برامج المعاشات التقاعدية والمعاشات التقاعدية بين عدة أصحاب أعمال؛ واضطرابات العمالة المرتبطة بالجزء النقابي للقوى العاملة لدينا؛ والعوامل الأخرى الموضحة في سجلات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. نود تنبيهكم بأن المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ليست ضمانًا للأحداث أو النتائج المستقبلية، وأن الأحداث أو النتائج الفعلية قد تختلف جوهريًا عن تلك الأحداث أو النتائج التي تم إجراؤها في المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي أو التي اقترحتها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تحديد البيانات التطلعية بشكل عام باستخدام مصطلحات تطلعية مثل “قد” أو “خطة” أو “نسعى أو “نتوقع” أو “ننوي” أو “نخمن” أو “نتكهن” أو “نعتقد” أو “نواصل” أو مصطلحات النفي لها أو الاشكال المختلفة لها أو مصطلحات مماثلة. صدرت أي معلومات تطلعية معروضة هنا فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتعهد الشركة بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي معلومات تطلعية كي تعبر عن التغييرات في الافتراضات، أو حدوث أحداث غير متوقعة، أو خلاف ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

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