‫تعيين مدير مخضرم رئيسًا لشركة General Fusion

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، في 13 أغسطس 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت شركة General Fusion اليوم تعيين Klaas de Boer رئيسًا لمجلس إدارتها. ويتصادف هذا التعيين مع وصول مؤسسات استثمارية جديدة تدعم برنامج الشركة الذي يهدف إلى التسويق لطاقة الاندماج العملية. ويشمل هذا البرنامج بناء Fusion Demonstration Plant تعرض تقنيات شركة General Fusion ضمن الشروط المتعلقة بمنشأة توليد الطاقة.

أتى قرار اختيار السيد de Boer رئيس الشركة الجديد بديهيًا، كونه عضو في مجلس إدارة General Fusion منذ 11 عامًا، فضلاً عن خبرته التي تزيد عن 20 عامًا في مجال رأس المال المخاطر والتي تمتدّ على نطاق أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط. يُعدّ de Boer حاليًا الشريك الإداري لشركة Entrepreneurs Fund حيث عمل على تعزيز نمو مجموعة واسعة من الاستثمارات، بما في ذلك المشاركة عام 2009 في أول مشروع تمويل رأس المال المخاطر لشركة General Fusion.

وفقًا لـ de Boer “تلتزم شركة General Fusion بتحويل أنظمة إمدادات الطاقة العالمية إلى مصادر طاقةٍ نظيفة وآمنة وبلا حدود. وتُعدّ Fusion Demonstration Plant المعلم الرئيسي في هذه المسيرة”. وأضاف، “أنا متشوّق جدًا لتولّي هذا الدور الجديد ومضاعفة الدعم الذي أقدمه للشركة فيما تُعرّف العالم على طاقة الاندماج.”

حلّ السيد de Boer كبديل للرئيس السابق Fred Buckman الذي ساعد General Fusion في توسيع نطاق برنامج التسويق الخاص بها وتعزيز فريق إدارتها الموهوب. وقد انضم السيد Buckman إلى مجلس الإدارة عام 2013 وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة على مدار الأعوام الثلاث الماضية، وسيتابع عمله كمدير.

صرّح الرئيس التنفيذي Christofer Mowry أنّ “خبرة السيد de Boer الواسعة في شركة General Fusion بالإضافة إلى رؤيته العالمية حول سياسة التغيّر المناخي وتمويل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تُعدّ ثروةً حقيقيةً للشركة، فيما يشقّ برنامج تسويق الاندماج الخاص بنا طريقه نحو تحقيق الزخم”. وأضاف الرئيس التنفيذي قائلاً “أودّ أيضًا أن أعبّر عن امتناني الشخصي والعميق لرئيسنا السابق Fred Buckman، فقد لعبت حكمته في التوجيه والقيادة دورًا أساسيًا في حجز مقاعد دائمة لنا على متن رحلة النجاح”.

نظرة حول General Fusion

تسلك شركة General Fusion المسار الأسرع والأكثر عملية للوصول إلى طاقة اندماج تجارية، وقد اتخذت فانكوفر في كندا مقرًا لها، وتنتشر فروعها في كل من واشنطن العاصمة ولندن، المملكة المتحدة. تأسست General Fusion عام 2002 وتحظى بتمويل اتحاد عالمي يضمّ روادًا من شركات رأس مال المخاطر في مجال الطاقة والصناعة والتكنولوجيا. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.generalfusion.com.

لمزيد من المعلومات تواصل مع:

Paul Sullivan

الهاتف المحمول: ‎+1 604 603 7358

paul.sullivan@generalfusion.com

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