بليزايت جروف، يوتا, 15/نوفمبر/2021 / PRNewswire/– أعلنت فورتيم تيكنولوجيز شركة فورتيم تكنولوجيز الرائدة في أمن المجال الجوي والدفاع لكشف وضرب الطائرات بدون طيار الخطرة عن إنجازها في المرحلة الأولى من مراجعة تصديق الطيران AS9100D

أنشأت فورتيم تيكنولوجيز نظام إدارة جودة يظهر كفاءة العملية، والقيادة، وعمق التوثيق لتضمين التحسين المستمر، والدروس المستفادة أيضًا. وتعتبر الأداة المستخدمة في المراجعة بمثابة توثيق خارجي يعقبه مراجعة مباشرة داخلية، ومقابلات، وأخذ عينات. وكانت النتائج متسقة مع التوجه الاستراتيجي الحالي للمنظمة وتلبي بشكل عام النتائج المتوقعة. وحصلت فورتيم على توصية للمضي قدمًا للمرحلة التالية بناء على تمرير العناصر المختلفة لتخفيف المخاطر وتأكيد عملية الجودة.

قال تيموثي بين الرئيس التنفيذي لفورتيم تكنولوجيز “تتفق فورتيم مع شركائنا حول العالم لتقديم حلول جودة تلبي المتطلبات الصارمة للطيران القياسي AS9100D” ونسعد بإنجاز هذه المرحلة المهمة على طريق التطوير المستمر “

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نبذة عن فورتيم تكنولوجيز

تُعد شركة فورتيم تيكنولوجيز شركة رائدة في مجال التوعية بالمجال الجوي والأمن والدفاع لاكتشاف الطائرات بدون طيار الخطرة وضربها وتوجد شركة فورتيم في خمس قارات من أجل مراقبة المجال الجوي العالمي والدفاع عنه وخاصة في المحافل، والجامعات، ومناطق قطار الأنفاق وذلك من خلال نظام متقدم وشامل للرادار الموزع، والذكاء الاصطناعي الحديث، والمستشعر العميق المتكامل، والتقاط الطائرات المسيرة ذاتية الحركة. ويعمل النظام نفسه على التعجيل بسلامة المجال الجوي في العالم من أجل التنقل الجوي المتقدم (advanced air mobility – AAM). ويقع مقر الشركة في بليزانت غروف، بولاية يوتا، وهي مملوكة للقطاع الخاص وتدعمها شركة توشيبا، وبوينغ، و DCVC، وشركة مبادلة للاستثمار، و Signia Venture Partners، وغيرهم من الشركات الأخرى. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة fortemtech.com

للتواصل: أماندا ميزكوسكي

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