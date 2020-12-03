‫تعلن صوليرا أنها بشراكة مع جوجل كلاود إستطاعت أن تحقق تقدما ملحوظا بخصوص منتوجها Qapter الذي يعتمد على الذكاء الإصطناعي من أجل تسريع إدارة حوادث السيارات وحسن تدبيرها

ويست ليك، تكساس, 3 ديسمبر / كانون أول 2020 /PRNewswire/ — شركة Solera Holdings, Inc. (المُشار إليها بـ ” صوليرا ” أو الشركة”)، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال المخاطر وتطوير الحلول الرقمية لقطاع التأمين وصناعة السيارات، أعلنت اليوم عن إصدار تحديثات جديدة فيما لحلها الثوري Qapter القائم على الذكاء الاصطناعي وإدارة ملفات حوادثالسيارات من البداية إلى النهاية

تتيح منصة Qapter للمشاركين في نظام إصلاح التصادم، تسريع إدخال الذكاء الاصطناعي في سير عملهم، دون المخاطر والتكاليف والقيود الكامنة في الحلول القديمة. كما يتيح التعاون بين الذكاء الاصطناعي لشركة صوليرا والبنية التحتية للكلاود لـجوجل إمكانية توسيع نطاق الحل عالميًا، ومناسبته لأي مركبة مهما كان نوعها وطرازها.

فيمجال حوادث السيارات، يعد الانتقال السريع من الصورة إلى التقدير أحد أصعبالمشاكل التي يجب حلها. بينما تستخدم الحلول الأخرى خوارزميات إحصائية بسيطة لإسقاط تقدير تصليح من صورة ما، تستخدمصوليراتقنيات “Repair Science TM” التي أثبتت جدواها، استنادًا إلى أكثر من 40 عامًا من الخبرة في جمع وتنظيم بيانات السيارات و إدارة الحوادث، لبناء تقديرات أكثر دقة و صحة، بسرعة واتساق وعلى نطاق واسع.

باستخدام صور التلف فقط ورقم تعريف السيارة، يحدد Qapter عمليات الإصلاح الأكثر ذكاءً، مما يؤدي إلى تقدير دقيق ومفصل للإصلاحات اللازمة والذي يتضمن التفاصيل المتعلقة بأرقام أجزاء السيارة وأثمنتها. يوفر ذلك سرعة لا مثيل لها وشفافية في سير العمل بين شركات التأمين، الخبراء، ورشات الإصلاح، شركات التأجير والسائقين، مما يوفر الوقت والمال في كل مرحلة من مراحل الإصلاح.

ذكر داركو ديانوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة صوليرا “تتطلب رؤيتنا الإستراتيجية لمستقبل سوق التأمين تفكيرًا شاملاً وطموحًا وتركيزًا واضحًا على تقديم أفضل الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن توسيع نطاقها على المستوى العالمي. تتيح لنابياناتنا التي لا مثيل لها والذكاء الاصطناعي الفائق الذي يستفيد من تكنولوجيا جوجل الرائدة في الصناعة قيادة الجيل التالي من منتجات صوليرا وتميزها في الخدمة بسرعة ودقة.

باستخدام وحدات معالجة Tensor (TPU) من جوجل ورؤية API وGoogle Kubernetes Engine وغيرها من الأدوات عبر جوجل كلاود، اكتسبت صوليرا سرعة كبيرة في ربط النماذجالتي تضم بيانات أكثر من 300 مليون حادثة ومليار صورة، مما يمكِّن من سرعة توزيع منصة Qapter الخاصة بالشركة للعملاء ونشرها فيما يقرب من 90 دولة حول العالم.

وبفضل البنية التحتية لإدارة حوادث السيارات التي تستعملها حاليا شركة صوليرا والمثبتة بالفعل في إدارة العديد من جوانب سير العمل، يساعد تطبيق مهارات الذكاء المرئي الجديدة المتوفرة من منصة Qapter شركات التأمين وورشات الإصلاح على توفير الوقت وتسريع عملية الإصلاح وزيادة إرضاء العملاء.إلى جانب القدرة على دعم الخدمة الذاتية للعملاء، وإرجاع أسرع للسيارات المستأجرة، وإرجاع عقود الإيجار بصورة أكثر سلاسة،تتيح منصة Qapter للعملاءمزيدًا من التحكم في تجربتهمالخاصة في الحوادثوإعادتهم إلى الطريق بشكل أسرع.

صرَّح كريج وايلي، مدير إدارة المنتجات، منصة الذكاء الاصطناعي في جوجل كلاود: ” تستمر التكنولوجيا الآليةفي فتح الأبواب أمام الشركات التي تتطلع إلى إنشاء عصر جديد من الابتكار المستند إلى البيانات”. “تعمل شركة صوليرا على تعزيز تجارب العملاء المتميزة، وإنشاء منتجات وخدمات جديدة، والعمل على رقمنة أجزاء من أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي المدعوم من جوجل كلاود. نحن متحمسون لكوننا جزءًا من هذه الرحلة “.

ذكر إيفان ديفيز، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة صوليرا “لدينا عدد كبير من خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا والتي نعمل على تحسينها باستمرار لزيادة قيمة خدماتنا لعملائنا، وقد وفر نظام جوجل كلاود وقتًا كبيرًا لمبرمجينا، مع العديد من عمليات الدمج والاستثمار المستمر في الأدوات والقدرات الجديدة التي تعزز منصتهم القائمة لدعم التحسين التكراري المستمر”.

للحصول على مزيد من المعلومات حول نهج شركة صوليرا للذكاء الاصطناعي والذكاء المرئي في إدارة حوادث السيارات باستخدام منصة Qapter، تفضل بزيارة https://www.qapter.com.

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