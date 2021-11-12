سان دييغو وبنغالور، الهند، 12 نوفمبر 2021 /بي ار نيوزواير/ — أعلنت شركة Jubilant Biosys Limited اليوم عن توسيع مرافقها لدعم مجال الكيمياء الاستكشافية لديها وعروض خدمة ADME في المختبر. تقدم شركة Jubilant Biosys خدمات لشركة Turning Point Therapeutics فيما يتعلق ببرامج أبحاث الأورام متعددة الجزيئات الصغيرة. Turning Point هي شركة متخصصة في علاج الأورام الدقيقة تقوم بتطوير علاجات من الجيل التالي تستهدف عوامل التوجيه الجينية للسرطان.

سيتم تقديم الخدمات لشركة Turning Point Therapeutics بواسطة مركز أبحاث ابتكار الكيمياء الحديث (CIRC) الذي أنشأته شركة Jubilant Biosys Limited في منطقة نويدا الكبرى بالهند. يتمتع مركز أبحاث ابتكار الكيمياء التابع للشركة بسعة أولية تبلغ 500 مكافئ بدوام كامل مما يتيح أداءً تشغيليًا أعلى لخدمات الكيمياء الاستكشافية ويضمن أيضًا التحول السريع لبيانات ADME في المختبر لمشاريع العملاء.

وتعليقًا على هذا التوسع، قال جوليانو بيرفيتي، الرئيس التنفيذي لشركة Jubilant Biosys Limited : “يسعدنا الكشف عن مركز أبحاث ابتكار الكيمياء الذي تم بناؤه حديثًا في نويدا الكبرى لتلبية احتياجات شركة Turning Point واحتياجات مشروع عملائنا الآخرين، ونحن نتطلع إلى الإسراع في إنجاز برامجهم من خلال هذا الموقع”.

“نحن متحمسون لمواصلة علاقتنا مع شركة Jubilant Biosys Limited عندما يبدأون في استخدام مركز أبحاث ابتكار الكيمياء الحديث (CIRC) الخاص بهم. وأفاد سيغفريد رايش، أستاذ ورئيس القسم العلمي في شركة Turning Point Therapeutics: إنهم يواصلون تقديم خدمات المتعاقدين بصورة احترافية لإنجاز مشاريع الكيمياء الاصطناعية الصعبة مع إدراك أهمية فترات الدورة القصيرة لتقديم وتوفير بيانات ADME في المختبر لإتمام مشاريعنا المتنامية”.

نُبذة عن Jubilant Biosys Limited

تُعد شركة Jubilant Biosys شركة تابعة لشركة Jubilant Pharmova Limited، وهي شركة مستحضرات صيدلانية عالمية متكاملة، ويقع مقرها في بنغالور ونويدا في الهند. تقدم هذه الشركة خدمات البحث والتطوير التعاقدية للشركات المبتكرة للأدوية في جميع أنحاء العالم، وأثبتت خبرتها في الخدمات الفنية في الكيمياء بما في ذلك – الكيمياء الطبية/التركيبية والحاسوبية، والبحث والتطوير (PR&D) وقدرات توسيع الأعمال وفقًا لممارسات التصنيع الجيدة (GMP) إلى المرحلة الثانية. وتشتمل خدمات علم الأحياء على علم الأحياء الهيكلي وعلم الأحياء المخبري، والتمثيل الغذائي للعقاقير والحركية الدوائية (DMPK) وعلم العقاقير المخبري وعلم السموم. علاوةً على ذلك، قامت Jubilant Biosys بدمج خبرة اكتشاف العقاقير في سجل حافل بالعمل على أكثر من 80 برنامجًا في مجالات علاجية متعددة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر علم الأورام واضطرابات التمثيل الغذائي ومجال الألم والالتهابات ومجال الجهاز العصبي المركزي (CNS) بجانب تناولها للأمراض النادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.jubilantbiosys.com

نبذة عن Turning Point Therapeutics

Turning Point Therapeutics هي شركة متخصصة في علاج الأورام الدقيقة في المرحلة السريرية وتمتلك مجموعة من الأدوية التجريبية المكتشفة داخليًا والمصممة لمعالجة القيود الرئيسية لعلاجات السرطان الحالية. ويُعد الدواء الرئيسي الذي يتصدر الأدوية في للشركة هو ريبوتريستينيب؛ وهو مثبط الكيناز من الجيل التالي الذي يستهدف عوامل التوجيه السرطانية ROS1 وTRK لسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة والأورام الصلبة المتقدمة. أظهر ريبوتريستينيب (الذي يخضع للدراسة في المرحلة الثانية لدراسة التسجيل في البالغين والمرحلة 1/2 للدراسة في المرضى من الأطفال) نشاطًا مضادًا للأورام واستجابات مستمرة بين مرضى مثبطات الكيناز الذين لم يخضعوا للعلاج من قبل والذين تم علاجهم مسبقًا. وتتضمن مبيعات الشركة من الأدوية المُرشحة أيضًا دواء إيلزوفانتينيب؛ والذي يستهدف MET وCSF1R وSRC، حيث يخضع للدراسة في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على المرضى الذين يعانون من أورام صلبة متطورة أو نُقيلية تحتوي على طفرات جينية في MET؛ ويستهدف TPX-0046 RET، والذي يخضع للدراسة في المرحلة 1/2 من التجربة السريرية على المرضى الذين يعانون من أورام صلبة متقدمة أو نقيلية تحتوي على طفرات وراثية في RET؛ و TPX-0131 (وهو أحد مثبطات ALK من الجيل التالي) والذي يخضع للدراسة في المرحلة 1/2 من التجربة السريرية على المرضى الذين عولجوا سابقًا ويعانون من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة المتقدم أو المنتشر والذين تظهر لديهم نتيجة إيجابية لـ ALK. تعمل الشركة على تطوير علاجات تمثل نقطة تحول للمرضى في علاج السرطان. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.tptherapeutics.com .

نٌبذة عن Jubilant Pharmova Limited

تعتبر شركة Jubilant Pharmova Limited (المعروفة سابقًا باسم Jubilant Life Sciences Limited) شركة تعمل في مجال المستحضرات الصيدلانية وخدمات البحث والتطوير التعاقدية والأعمال المتعلقة باكتشاف العقاقير الجديدة المشمولة بحقوق الملكية. تتضمن الأعمال الصيدلانية التي تُجرى من خلال Jubilant Pharma Limited (JPL) بسنغافورة تصنيع وتوريد المستحضرات الصيدلانية المشعة من خلال شبكة مكونة من 48 صيدلية للمواد المشعة في الولايات المتحدة ومنتجات علاج الحساسية، والتصنيع التعاقدي للحقن المعقمة والمنتجات غير المعقمة، والمكونات الفعالة في العقاقير ((APIs، وتركيبات الجرعات الصلبة من خلال ستة مرافق تصنيع تلبي جميع احتياجات الأسواق الخاضعة للتنظيم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ومناطق جغرافية أخرى تقدم Jubilant Biosys Limited خدمات البحث والتطوير التعاقدية من خلال اثنين من مراكز الأبحاث العالمية في بنغالور ونويدا في الهند. تمتلك شركة Jubilant Pharmova Limited فريقًا يصل عدده إلى حوالي 6,000 شخص من ثقافات متعددة في جميع أنحاء العالم، وتشتهر الشركة بأنها “الشريك المختار” من قبل شركات المستحضرات الصيدلانية الرائدة على مستوى العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.jubilantpharmova. com

مسؤول تطوير الأعمال:

رافيشاندران س

bd@jubilantbiosys.com