‫تعلن شركة Dante Labs عن تعيين السيد Mark Van Oene في مجلس إدارتها لدعم النهج التشغيلي والإستراتيجية التجارية

كامبريدج، المملكة المتحدة بتاريخ 24 أغسطس، 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت اليوم شركة Dante Labs التي تُعدّ شركةً رائدةً على الصعيد العالمي في علم الجينوم والطب الدقيق عن تعيين السيد Mark Van Oene عضوًا في مجلس إدارتها. جدير بالذكر أن Mark يشغل منصب رئيس العمليات في شركة Pacific Biosciences، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول التسلسل عالية الجودة.

صرح Andrea Riposati، المدير التنفيذي لشركة Dante Labs قائلاً “من دواعي سروري أن أرحب بالسيد Mark Van Oene في مجلس إدارة الشركة”. “ونحن على ثقة تامة أننا سنستفيد بشكلٍ كبير من خبراته ومهاراته القيادية المُثبتة في إطار توسيع نطاق مؤسسة Dante التجارية العالمية بحيث توفر خدمات للمزيد من الأشخاص من خلال توفير المعلومات الجينومية اللازمة لعلاج الأمراض والوقاية منها”.

وقد صرح السيد Van Oene قائلاً “أنا متحمس للانضمام إلى مجلس إدارة Dante من أجل المساعدة على توسيع نطاق الأعمال التجارية ولا شك أن الجميع أدرك الآن أهمية علم الجينوم في مجال الرعاية الصحية؛ فله دور مهم للغاية في تطوير العقاقير والأدوية الدقيقة”.

يتمتع السيد Van Oene بخبرة قيادية هائلة في مجال علم الجينوم؛ إذ إنه كان يتولى قيادة أنشطة التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي وإدارة البحث والتطوير والتصنيع في إطار عمله في شركة Pacific Biosciences. وقبل ذلك، شغل العديد من المناصب القيادية الرئيسية في شركة Illumina، وقد شغل في نهاية المطاف منصب مدير الشؤون التجارية، وذلك بتعيينه في عام 2017. وقبل عمله في Illumina، كان مدير خدمات التنميط الجيني في شركة Ellipsis Biotherapeutics. وسينضم السيد Van Oene إلى مجلس إدارة شركة Dante Labs مع السيد Bob Ragusa، رئيس العمليات في شركة Illumina والسيد Mark Morgan، نائب الرئيس الأول في شركة GRAIL.

نبذة عن Dante Labs

إنَّ Dante Labs هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر تستند إلى تسلسل الجينوم الكامل والذكاء الاصطناعي والتجارة في هذه التطبيقات. تتضمن أصولنا واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، ومنصة برمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح لنا اتباع نهج صناعي في التسلسل الجيني.

يقع مقر شركة Dante Labs في كامبريدج في المملكة المتحدة، ولها مختبر بحثي في مدينة ولفرهامبتون، وقد دعمت الشركةُ طلب حكومة المملكة المتحدة المُلحّ والعاجل لتوسيع نطاق حل الاختبارات عالية السعة والمؤتمتة للغاية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتشمل المرضى المصابين فضلاً عن المرضى الذين يحملون أجسامًا مضادة لهذا الفيروس. وقد تمكَّنت شركة Dante Labs من تحقيق ذلك عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا الحالية التي تم تطويرها لأبحاث تسلسل الجينوم الكامل.

جهة الاتصال

Giorgio Lodi

[email protected]

‎+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com