كامبريدج، المملكة المتحدة، 16 سبتمبر ، 2021 (GLOBE Newswire) –أعلنت Dante Labs ، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال علوم الجينوم والطب الدقيق، اليوم عن تعيين Rachel Haverfield في منصب المستشارةٍ العامة في فريق القيادة من أجل تعزيز النمو وتوسيع نطاق الأعمال والفرص.

وقد صرّح Andrea Riposati، المدير التنفيذي في شركة Dante Labs قائلاً: “يسرّنا انضمام Rachel إلى فريق القيادة الآخذ في التوسع والذي يضم أفضل المواهب في هذا المجال.” “سوف تكون خبرة Rachel على الصعيد العالمي وفي مجالات التجارة القانونية والتنظيمات والامتثال للقوانين مفيدة لـ Dante Labs، فيما نعمل على تمكين الحكومات ومجموعات المرضى والأفراد في مختلف أنحاء العالم من الحصول على معلومات معمّقة تستند إلى الجينوم الكامل تكون قابل للتنفيذ وذات أهمية سريرية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الطب الشخصي.”

تنضم Rachel Haverfield إلى Dante Labs كمستشارة عامة. بصفتها محامية الشركة ذات خبرة كبيرة اكتسبتها بالعمل في مكاتب محاماة وشركات عامة وخاصة، سوف تعمل Rachel كمستشارة قانونية رئيسية ومديرة كل المعاملات، ومسائل الملكية الفكرية وإدارة الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في Dante Labs. وقبل انضمامها إلى Dante Labs، تولّت Rachel منصب نائب رئيس قسم الشؤون القانونية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة Illumina الواقعة في كامبردج.

وصرّحت Rachel Haverfield، المستشارة العامة في Dante Labs: “أنا سعيدة بانضمامي إلى Dante Labs في هذا الوقت المثير للاهتمام الذي يبرز خلاله علم الجينوم كضرورة أساسية للرعاية الصحية ويسفر عن نتائج أفضل للمرضى”. وأضافت قائلة: “أنا متحمسة لانضمامي إلى فريق الخبراء هذا الذي تتسق مهمته مع مهمتنا الساعية لتوسيع نطاق الأعمال على مستوى العالم وذلك بهدف استحداث نهج أكثر إنسانية في التعامل مع الرعاية الصحية”.

نبذة عن Dante Labs

إنَّ Dante Labs هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر تستند إلى تسلسل الجينوم الكامل والذكاء الاصطناعي والتجارة في هذه التطبيقات. تتضمن أصولنا واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، ومنصة برمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح لنا اتباع نهج صناعي في التسلسل الجيني.

يقع مقر شركة Dante Labs في كامبريدج في المملكة المتحدة، ولها مختبر بحثي في مدينة ولفرهامبتون، وقد دعمت الشركةُ طلب حكومة المملكة المتحدة المُلحّ والعاجل لتوسيع نطاق حل الاختبارات عالية السعة والمؤتمتة للغاية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتشمل المرضى المصابين فضلاً عن المرضى الذين يحملون أجسامًا مضادة لهذا الفيروس. وقد تمكَّنت شركة Dante Labs من تحقيق ذلك عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا الحالية التي تم تطويرها لأبحاث تسلسل الجينوم الكامل.

جهة الاتصال

Giorgio Lodi

media@dantelabs.com

‎+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com