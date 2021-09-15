‫تعلن شركة Dante Labs عن إجراء حركة توسعية في فريق قسم الشؤون المالية لديها بتعيين Andre Nel في منصب كبير موظفي الشؤون المالية وDalila Rahmani رئيسًا لقسم المحاسبة وLaura D’Angelo نائبة مدير قسم علاقات المستثمرين وOmar Elbakshish في منصب المدير الأول

كامبريدج، المملكة المتحدة، سبتمبر 14، 2021 (GLOBE Newswire) — أعلنت Dante Labs ، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال علوم الجينوم والطب الدقيق، اليوم عن تعيين كلٍّ من Andre Nel وDalila Rahmani وLaura D’Angelo وOmar Elbakshish في فريق الإدارة بالشركة، الأمر الذي يسهم في تعزيز ريادتها العالمية للمساعدة على توسيع نطاق الأعمال المتزايد.

وقد صرح Andrea Riposati، المدير التنفيذي بشركة Dante Labs قائلاً: “إنه لمن دواعي سرورنا الترحيب بانضمام كلٍّ من Andre وDalila وLaura وOmar إلى فريق القيادة الآخذ في التوسع هنا في شركة Dante،” “وبينما نعمل من أجل توفير نهج أكثر إنسانية في مجال الرعاية الصحية، فإنَّ رؤيتنا المشتركة للمستقبل وتزايد الأهمية التي تؤدي فيها علوم الجينوم دورًا في قطاع الرعاية الصحية هما العاملان اللذان من شأنهما المساعدة على تلبية احتياجات عملائنا التي لم تنفذ بدءًا من تسلسل الجينوم الكامل وصولاً إلى اكتشاف العقاقير وتطويرها إلى الاختبارات الخاصة بمرض كوفيد”.

سينضم هؤلاء القادة إلى فريق قسم الشؤون المالية بشركة Dante للمساعدة على توسيع نطاق الأعمال بينما نعمل على تقديم نموذج عالمي مميز من الاختبارات والخدمات التي تؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق نتائج أفضل للأشخاص في مختلف أنحاء العالم.

ينضم Andre Nel، الذي يتولى قيادة الفريق، إلى Dante Labs ليشغل منصب كبير موظفي الشؤون المالية. يتمتع Andre بخبرة تزيد على 20 عامًا في مجال توفير الدعم المالي الإستراتيجي والتشغيلي ذي القيمة العالية للمؤسسات العالمية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، مثل Pfizer وIllumina. وقد شغل Andre مؤخرًا منصب نائب رئيس قسم الشؤون المالية في شركة Illumina (NASDAQ: ILMN) في سان دييغو.

انضمت Dalila إلى شركة Dante Labs لتشغل منصب رئيس قسم المحاسبة. وقد عملت Dalila في وقتٍ سابق مع Andre بشركة Illumina كرئيس ديوان المحاسبة والخدمات المشتركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وقد تولت Dalila مؤخرًا قيادة فريق التمويل التجاري بشركة Illumina، حيث كان هذا الفريق متخصصًا في التوقعات المالية وإعداد الموازنة وإنشاء الشراكات التجارية والإدارة. وقبل انضمامها إلى Illumi، بدأت حياتها المهنية كمدقق حسابات في شركة Ernst & Young. تتمتع Dalila بسجلٍ حافل من العمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، كما أنها حاصلة على درجة الماجستير في مجالَي المحاسبة والتمويل. ولا شك أنَّ عملها في هذا المجال سيفيدنا كثيرًا في نهجنا الأكثر تخصيصًا في مجال الطب والرعاية الصحية.

تنضم Laura D’Angelo إلى شركة Dante Labs لتشغل منصب نائب رئيس قسم علاقات المستثمرين. لقد عملت Laura مؤخرًا كرئيسة قسم علاقات المستثمرين في Invitae (NYSE: NVTA)، وهي شركة متخصصة في الاتصالات الخارجية التي تستهدف المحللين والمستثمرين ووسائل الإعلام المالية، فضلاً عن العملاء من الأطباء والمرضى. وبفضل ما تتمتع به Laura من حياة مهنية متخصصة في مجال الاتصالات، فإنها توفر منظورًا فريدًا لفريق الشؤون المالية في شركة Dante حيث نحوِّل البيانات المتسلسلة إلى إجابات تنقذ حياة الأشخاص الذين نوفر لهم الخدمات.

ينضم Omar Elbakshish إلى شركة Dante Labs ليشغل منصب مدير أول للتمويل التجاري. إنَّ Omar متخصصٌ ماهر في مجال النمذجة المالية والتوقعات والشراكة التجارية، حيث عمل أيضًا في شركة Illumina قبل انضمامه إلى Dante. وبفضل ما يتمتع به من سجل حافل من شَغل المناصب المالية في قطاع التكنولوجيا الحيوية طوال فترة حياته المهنية، سوف يساعد Omar شركة Dante على نشر التطبيقات الجينومية التي سيكون لها تأثيرٌ حقيقيٌ في حياة الأشخاص.

صرَّح Andre Nel، كبير موظفي الشؤون المالية في شركة Dante Labs قائلاً: “يسرني كثيرًا أن أتولى قيادة فريق قسم الشؤون المالية الذي يتحلى بصفات الشغف والموهبة هنا في Dante Labs للمساعدة على التعجيل بتطبيق علوم الجينوم على نطاق عالمي لتحسين نتائج الرعاية الصحية”. “وبعد أن عملت في وقتٍ سابق مع Dalila وOmar وأتعاون الآن مع Laura، فأنا على ثقة من أنَّه أصبح لدينا فريق مناسب من الاختصاصيين لإنجاز مهمتنا وإثبات مدى أهمية علوم الجينوم في اتباع نهج شامل وإنساني في مجال الرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم”.

نبذة عن Dante Labs

إنَّ Dante Labs هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر تستند إلى تسلسل الجينوم الكامل والذكاء الاصطناعي والتجارة في هذه التطبيقات. تتضمن أصولنا واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، ومنصة برمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح لنا اتباع نهج صناعي في التسلسل الجيني.

يقع مقر شركة Dante Labs في كامبريدج في المملكة المتحدة، ولها مختبر بحثي في مدينة ولفرهامبتون، وقد دعمت الشركةُ طلب حكومة المملكة المتحدة المُلحّ والعاجل لتوسيع نطاق حل الاختبارات عالية السعة والمؤتمتة للغاية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتشمل المرضى المصابين فضلاً عن المرضى الذين يحملون أجسامًا مضادة لهذا الفيروس. وقد تمكَّنت شركة Dante Labs من تحقيق ذلك عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا الحالية التي تم تطويرها لأبحاث تسلسل الجينوم الكامل.

جهة الاتصال

Giorgio Lodi

media@dantelabs.com

‎+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com