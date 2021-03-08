‫تعلن شركة Clé de Peau Beauté (كلي دو بو بيوتي) عن الفائز بجائزة Power of Radiance (قوة الإشراق) لعام 2021

محتفيةً بأولئك الذين ألهموا وحسّنوا حياة الفتيات والنساء عبر تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)

طوكيو، 7 مارس/آذار، 2021 /PRNewswire/ — تتشرف شركة Clé de Peau Beauté، العلامة التجارية الفاخرة لمنتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، بالإعلان عن الجائزة الثالثة في جوائز “قوة الإشراق” والتي هي جزء من التزامها الخيري طويل الأمد بالدفاع عن حقوق تعليم الفتيات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كمفتاح لتمكين غد أكثر إشراقًا. في العام الماضي، ونتيجة لجائحة كوفيد-19، تعطل التعليم. لقد أوضح اعتمادنا المتزايد على التكنولوجيا أيضًا أن المستقبل سيتطلب تركيزًا أكبر على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للجيل القادم من الفتيات لتحقيق النجاح والازدهار – ولهذا السبب تفخر شركة Clé de Peau Beauté بقدرتها على اتخاذ إجراءات هادفة لتحقيق نتائج ملموسة من خلال مناصرة التعليم المرتبط بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. يشمل الالتزام الخيري طويل الأجل لشركة Clé de Peau Beauté “جوائز قوة الإشراق” وشراكة متعددة السنوات مع اليونيسف لدعم برنامج المساواة بين الجنسين. ستكرّم جوائز قوة الإشراق لعام 2021 أليونا تكاتشينكو من كازاخستان، التي قدمت مساهمات لا تصدق في الدعوة إلى توفير تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عالي الجودة للفتيات والشابات في بلدها. تهدف شركة Clé de Peau Beauté من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الفتيات والنساء من اتخاذ موقف استباقي في إحداث فرق إيجابي في العالم.

ولسوء الحظ، غالبًا ما يعتمد الوصول إلى الفرص على الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية للفرد. وعلى الرغم من ذلك، فإن زيادة تقدم الفتيات والنساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يمكن أن تساعد في تزويدهن بالمهارات اللازمة لتأمين وظائف ذات دخل أعلى في المستقبل، وبالتالي تحفيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعاتهن*. التعليم هو مفتاح إطلاق إمكانات الفتيات – فهو يفتح إمكانيات لا حصر لها ويمكن أن يلهم المساهمات الإيجابية للمجتمع العالمي. وبالرغم من ذلك، يُحرم العديد من الفتيات حول العالم من فرصة التقدم إلى المدرسة الثانوية بسبب عوائق مثل الزواج المبكر والفقر والتمييز والتحيز الجنساني. يمكن أن يساعد الوصول إلى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مكافحة هذه الحواجز وتمكين الفتيات من المطالبة بالمستقبل الذي يختارونه.

“منذ مارس/آذار 2019، تحتفل Clé de Peau Beauté بالنساء اللائي اتخذن إجراءات لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهن من خلال التعليم والتمكين من خلال جوائز قوة الإشراق. هذه هي السنة الثالثة التي نحظى فيها بشرف تكريم هؤلاء النساء الاستثنائيات، ويشرفني أن أحتفل بالحائزة على جائزة هذا العام، السيدة أليونا تكاشينكو. أثرت دعوتها لإدماج تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المناهج الدراسية في كازاخستان على أكثر من 500 ألف فتاة. صرحت السيدة/ يوكاري سوزوكي (Yukari Suzuki)، مديرة العلامة التجارية، لشركة Clé de Peau Beauté: “إن إنجازاتها هي شهادة على إيماننا بأن كل شخص لديه القدرة على تغيير العالم ليس فقط لنفسه ولكن أيضًا لمن حوله”.

السيدة/ أليونا تكاتشينكو هي مبتكرة the Hour of Code (ساعة البرمجة) في كازاخستان، حيث قدمت البرنامج إلى بلدها في عام 2014 لإلهام الطلاب لتعلم البرمجة، وخاصة الفتيات الصغيرات. دفعت أليونا لجعل ساعة البرمجة متاحة للفتيات في كل من البيئات الحضرية والريفية من خلال العمل مع الحكومة الوطنية والإقليمية لنشر البرنامج في المدارس في جميع أنحاء كازاخستان. بعيدًا عن عملها التعليمي، استفادت أليونا من خلفيتها الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للمشاركة في تأسيس شركة Nommi (نومي)، وهي شركة ناشئة للهواتف المحمولة تديرها كازاخستان. يمكن أن يؤدي الافتقار إلى الاتصال إلى تفاقم فجوات التعليم، وقد تم تأسيس Nommi لحل هذه المشكلة من خلال توفير الإنترنت في كل مكان، وخاصة في المناطق الريفية. تؤمن أليونا بشدة أن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هي أداة أساسية للابتكار وتريد تشجيع الفتيات الأخريات على متابعتها كمجال للدراسة.

قالت السيدة تكاتشينكو “لقد فتحت المشاركة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعلم جوانب مختلفة من علوم الكمبيوتر العديد من الأبواب ومكنتني من اغتنام الفرص المثيرة التي جاءت في طريقي. من خلال الدعوة والعمل اللذان أقوم بهما، آمل أن أعطي الشباب فهمًا أوضح للإمكانيات التي يمكن أن يوفرها تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. حلمي هو المساعدة في توفير الأدوات للفتيات الصغيرات لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتهن وعدم قبول القيود المفروضة عليهن، بغض النظر عن خلفيتهن. إن الحصول على جائزة “قوة الإشراق” سيساعدني في تغيير “ساعة البرمجة” في كازاخستان، وفي نهاية المطاف ضمان تمثيل أكثر مساواة للفتيات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”.

بصفتها حاصلة على جائزة “قوة الإشراق” لعام 2021، ستُمنح أليونا منحة يمكن التبرع بها لقضية من اختيارها لمواصلة عملها المؤثر في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. يتم تمويل “جوائز قوة الإشراق” من خلال نسبة من المبيعات العالمية لـ The Serum (المصل) الخاص بشركة Clé de Peau Beauté. مصمم لإيقاظ ذكاء البشرة – قدرة البشرة على التمييز بين المنبهات الجيدة والسيئة، ينشط المصل أيضًا مصدر الحيوية والإشراق. بدأت رحلة Clé de Peau Beauté كمدافعين عن التعليم بحلم لعالم أفضل. لهذا السبب اختاروا أحد منتجات الخطوة الأولى الأكثر شهرة، المصل، وتعهدوا بحصة من مبيعاته من أجل هذه المهمة.

تكمن القوة في إنارة العالم داخل كل فرد، ومن خلال “جوائز قوة الإشراق”، تقف Clé de Peau Beauté مع الفتيات والنساء على مستوى العالم أثناء قيامهن بتحويل العالم لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن.

*مصدر المعلومات: Stepping Up Women’s STEM Careers in Infrastructure (الارتقاء بوظائف المرأة في مجالات STEM في البنية التحتية) (http://documents1.worldbank. org/curated/en/ 192291594659003586/pdf/An- Overview-of-Promising- Approaches.pdf)

حول أليونا تكاتشينكو

أصبحت السيدة تكاتشينكو مهتمة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال دراسة الفيزياء والرياضيات، وكذلك العمل مع شركات التكنولوجيا في بداية حياتها المهنية. لقد أرادت نشر الوعي، وتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في بلدها الأم، لذا شاركت في تأسيس مركز Love to Code، وهو مركز تدريب على البرمجة للأطفال. أطلقت أليونا مبادرة اجتماعية تُسمى “ساعة البرمجة” في كازاخستان لجذب المزيد من الاهتمام إلى موضوع البرمجة وعلوم الحاسوب، أثناء الدفاع عن مهمة Love to Code لمنح كل طفل في ألماتي وفي جميع أنحاء كازاخستان في نهاية المطاف فرصة لتعلم البرمجة. نما برنامج ساعة البرمجة في كازاخستان من 60 ألف إلى 350 ألف طالب بحلول عام 2019، منذ تدشينه لأول مرة. سرعان ما أصبح برنامج “ساعة البرمجة” أكبر مبادرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كازاخستان – حيث تم إطلاع أكثر من 500 ألف فتاة كازاخستانية على منهج STEM وتدريب أكثر من 200 معلمة على منهج STEM. شاركت أليونا أيضًا في تأسيس شركة Nommi، وهي شركة ناشئة للاتصال الآمن تديرها كازاخستان، توفر بيانات LTE (تطور طويل الأمد) سريعة للعاملين عن بُعد في جميع أنحاء العالم. قامت Nommi بتوسيع وتوقيع اتفاقيات مع بعض الشركات المدرجة في مجلة فورتشن لأفضل 500 شركة. وهي أول مؤسسة تكنولوجية من آسيا الوسطى تضع قائمة فوربس 30 تحت 30 في آسيا (2019).

حول Clé de Peau Beauté

تأسست Clé de Peau Beauté، العلامة التجارية العالمية الفاخرة من Shiseido Cosmetics، في عام 1982 للتعبير المثالي عن الأناقة والعلم. Clé de Peau Beauté تعني مفتاح جمال البشرة. تتمثل فلسفة العلامة التجارية في إطلاق العنان لقوة إشراق المرأة من خلال تسخير تقنيات المكياج والعناية بالبشرة المتطورة من جميع أنحاء العالم. تسترشد Clé de Peau Beauté بحس جمالي رائع وذكاء دائم، وتغمر منتجاتها بالحداثة والسحر والديناميكية لتبرز كشركة رائدة في الصناعة في تقديم إشراق رائع للغاية، ينبع من الداخل. متوفر في دول ومناطق معينة حول العالم.

الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Clé de Peau Beauté:‏ www.cledepeau-beaute.com

صفحة الانستجرام الرسمية لشركة Clé de Peau Beauté:‏ https://www.instagram.com/ cledepeaubeaute/

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