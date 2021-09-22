‫تعزيز شركة W.L Gore & Associates لأداء ودقة جهاز GORE® VIABAHN® Endoprosthesis

تشمل التحسينات التي أُدخلت على الأجهزة ذات القطر الكبير إمكانية الوصول من خلال أوعية أصغر مع توفير تصور محسّن عن طريق إضافة علامات ظاهرية مُشعة

25 عامًا من الابتكار المستمر

بوتزبرون، ألمانيا، 22 سبتمبر 2021 / بي آر نيوز واير/ – وكجزء من الجهود المبذولة للتحسين المستمر للحلول الطبية للمرضى الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية المعقدة، أعلنت شركة W.L Gore & Associates (Gore) إطلاق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للجهاز التعويضي الداخلي GORE® VIABAHN® الدقيق ذو القطر الكبير مع سطح نشط حيويًا. وفد اعتمدت التحسينات على تعزيز جهاز علاج التخثر ليصبح الجهاز الرائد في السوق لعلاج أمراض الأوعية الدموية المعقدة. ويقلل تصميم جهاز VIABAHN® المبتكر من تخثر الدم داخل الأوعية الدموية بتوفير دعامة أكبر بقطر 9-13 مم بما يصل إلى 3 Fr، مما يتيح التوصيل من خلال أوعية أصغر. وقد أدى استخدام الأوعية الأصغر حجمًا إلى انخفاض مخاطر حدوث مضاعفات الوصول إلى الأوعية الدموية في مجموعات مختارة من المرضى، بالإضافة إلى ذلك، تعمل العلامات المشعة الجديدة مع تكوينات الجهاز ذات القطر الأكبر، على تحسين التصور تحت التنظير التألقي، مما يسهل تحديد الموضع مع إمكانية التنبؤ به مما يعزز من دقة الجهاز. ووفقًا لمانويل ألونسو، جراح الأوعية الدموية الحاصل على الدكتوراه في الطب، أوفييدو، إسبانيا: “أنه بالإضافة إلى العلامات المُشعة التي تسهل تحديد المواقع والنشر، يتيح المظهر الجانبي السفلي الجديد استخدام غلاف أصغر، مما يقلل من مخاطر التلف في موقع الوصول”. ” فبالاقتران مع إمكانية التتبع والمرونة، سيصبح هذا الجهاز الجديد والأسرع أداءًا مفيدًا للغاية في علاج الحالات المرضية المعقدة والتي أتعامل معها خلال ممارستي المهنية.”

وصرح بنجامين بيكستيد، قائد فريق الأوعية الدموية في Gore: “تتمحور قصة GORE® VIABAHN® Endoprosthesis حول تعاون الأطباء عبر أربعة مؤشرات أساسية تتمثل في المريض وإثبات الأداء مرارًا وتكرارًا”.

ومنذ إطلاقه في الاتحاد الأوروبي عام 1996، استمر تطوير الجهاز بإضافة العديد من التحسينات لدعم مئات الآلاف من المرضى في جميع أنحاء العالم. * وحاليًا، يتم استخدام جهاز VIABAHN® في علاج مؤشرات سريرية مختلفة مثل إصابات الشريان الفخذي السطحي (SFA)، والإصابات الحرقفية، وإعادة تضيق الدعامة لإصابات الشريان الفخذي السطحي (SFA) وإصابات دائرة الوصول الشرياني الوريدي (AV). *

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:https://www. goremedical.com/eu/products/ viabahn.

* الحصول على دواعي الاستعمال الكاملة ومعلومات السلامة الهامة الأخرى لمنتجات Gore التجارية المشار إليها هنا، يُرجى الرجوع إلى تعليمات الاستخدام المعمول بها (IFU).

1. Applegate RJ, Sacrinty MT, Kutcher MA, et al.الاتجاهات في مضاعفات الأوعية الدموية بعد القسطرة القلبية التشخيصية والتدخل التاجي عن طريق الجلد عبر الشريان الفخذي ، 1998-2007. JACC: Cardiovascular Interventions 2008;1(3):317- 326.

تقوم Gore بتصميم الأجهزة الطبية التي تعالج مجموعة من أمراض القلب والأوعية الدموية والحالات الصحية الأخرى. مع أكثر من 50 مليون جهاز طبي مزروع على مدار أكثر من 45 عامًا، تَبْني شركة Gore على إرثها المتمثل في تحسين نتائج المرضى من خلال مبادرات البحث والتعليم والجودة. ويُوفِّر أداء المنتج وسهولة الاستخدام وجودة الخدمة توفيرات مستدامة في التكاليف للأطباء والمستشفيات وشركات التأمين. وقد انضمت Gore إلى الخدمة مع الأطباء، ومن خلال هذا التعاون نعمل على تحسين الحياة.

حول شركة Gore

W. L. Gore & Associates هي شركة عالمية لعلوم المواد مكرسة للارتقاء بالصناعات وتحسين الحياة. ومنذ عام 1958، قامت Gore بحل تحديات تقنية معقدة في البيئات الصعبة — من الفضاء الخارجي إلى أعلى قمم العالم إلى العمل الداخلي لجسم الإنسان. تَجني Gore إيرادات سنوية تبلغ 3.8 مليار دولار بفضل أكثر من 11.000 مشارك وثقافة قوية مُوجهة نحو العمل بروح الفريق،

gore.com

قد لا تكون المنتجات المذكورة متوفرة في جميع الأسواق.

GORE و Together, improving lifeو PROPATEN و HELEX هي علامات تجارية مملوكة لشركة W. L. Gore & Associates.

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