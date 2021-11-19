واشنطن، 18 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ – تأكيدًا منها على المبادرة التاريخية لتعزيز التنمية الشاملة للشباب من جميع القدرات، منحت مؤسسة ستافروس نياركوس (SNF) للألعاب الأولمبية الخاص مبلغ 8,500,000 دولارًا أمريكيًا لإطلاق الحملة العالمية للدمج بهدف دعم الأفراد ذوي الإعاقات الذهنية. تهدف هذه الشراكة إلى رفع مستوى الوعي بالقوة التحويلية للبرمجة الشاملة للألعاب الأولمبية الخاصة في شتى أنحاء العالم، وكذلك تمكين الشباب من أجل المساعدة في دفع جهود السياسة العالمية لدعم الدمج في المدارس والمجتمعات.

صرّح تيم شرايفر، رئيس مجلس إدارة الألعاب الأولمبية الخاصة الدولية، قائلاً “يشرفنا الحصول على الدعم المستمر من مؤسسة ستافروس نياركوس لتقديم حملة عالمية من أجل الدمج حول العالم الذي يرفض الكلام الخلافي للأطراف السياسية المتطرفة ويعارضها. تُعد رسالة دمج الألعاب الأولمبية الخاصة بمثابة رسالة لقبول الاختلاف الذي يتعلق بمئات الملايين من الأطفال والشباب حول العالم. وأضاف أيضًا “يتمتع الرياضيون والشباب اليوم بإمكانيات تستحق الاهتمام. كمّا أن رسالتهم غير سياسية وغير مستقطبة- حيث إنها رسالة تضامن ووحدة وأمل ستكون واضحة لنا خلال هذا الوقت الذي كان سببًا للفُرقة في تاريخ البشرية”.

تعتمد هذه المنحة الجديدة المُمتدة على مدار ثلاث سنوات على دعم مؤسسة ستافروس نياركوس منذ عام 1998 من خلال توسيع برنامج المدارس المُوحدة للألعاب الأولمبية الخاصة، حيث تدمج الرياضة الشاملة والقيادة الشبابية الشاملة في البيئات المدرسية. وسيشمل التوسع حوالي 3,000 مدرسة في 22 دولة. إضافة إلى ما سبق، ستطلق المنحة حملة قوية للقيادة الفكرية حول موضوع الدمج، وكذلك إنشاء أول تحالف عالمي من أجل الدمج والتعليم وهو تحالف يضم الحكومات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة ووكالات المعونة الأجنبية والمؤسسات التي ترنو إلى تعزيز الدمج الاجتماعي على مستوى العالم من خلال التعليم.

ذكر أندرياس دراكوبولوس، الرئيس المشارك لمؤسسة ستافروس نياركوس: “تسعى مؤسسة ستافروس نياركوس إلى دعم التغيير الاجتماعي الدائم نحو الأفضل، كما تتمتع الألعاب الأولمبية بسجلٍ حافل في المساعدة على تحقيق تحولات دائمة في العقلية، والتي تيدأ من الأفراد إلى المدارس والأسر والمجتمعات وحتى الدول”. كمّا أردف قائلاً “إن الشباب الملتزمين والمفعمين بالحيوية من جميع القدرات بمثابة مرشدون لنا للطريق نحو مستقبل أكثر شمولاً. وتفخر مؤسسة ستافروس نياركوس بأن تكون جزءًا من الجهود المبذولة لتوصيل أصواتهم أثناء تقديم الخدمات الرئيسية في المدارس في شتى أنحاء العالم”.

من خلال “اللعب المُوحد”: “التعلم المُوحد”، والألعاب الأولمبية الخاصة ومؤسسة ستافروس نياركوس حولت البيئات المدرسية إلى مجتمعات قبول ودمج. منذ عام 2018 “اللعب المُوحد”: “التعلم المُوحد” وصل برنامج “التعلم المُوحد” إلى أكثر من 190،000 شابًا من الأصحاء وذوي الإعاقات الذهنية في 14 دولة، مما يُعد دليلًا على أن برمجة المدارس المُوحدة أداةً قوية لتعزيز العقليات والسلوكيات الشاملة:

يعتقد 8 من كل 10 معلمين أن المدارس الموحدة قد أثرت تأثيرًا إيجابيًا على بيئتهم المدرسية.

ذكرت 94 بالمائة من المدارس أن برامج المدارس المُوحدة قد قلل من التنمر والمضايقات واللغة العدائية.

كان الطلاب في اليونان أكثر استعدادًا بمقدار تسع مرات للاعتقاد بأن بإمكانهم التعلّم من أشخاص آخرين مختلفين عنهم، وأكثر استعدادًا بنحو تسع مرات للاعتقاد بأنهم قادرون على جعل مدرستهم مكانًا أفضل.

الاعتماد على نجاح اللعب المُوحد: التعلّم المُوحد، والألعاب الأولمبية الخاصة الخاص ومؤسسة ستافروس نياركوس سيطلقون الحملة العالمية للدمج، ورفع رسالة الدمج التي يقودها الشباب إلى قادة الفكر الذين يشكلون الخطاب العام السائد ويعقدون تحالفًا للقيادة العالمية للتعليم والدمج، ودفع المزيد من المجتمعات نحو التزام مشترك بالدمج والاحتفال بإنسانيتنا المشتركة.

نبذة عن الألعاب الأولمبية الخاصة

تأسست الألعاب الأولمبية الخاصة عام 1968، وهي حركة عالمية للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية. نحن نعزز قبول جميع الناس من خلال قوة الرياضة والبرمجة في التعليم والصحة والقيادة. تقدم الألعاب الأولمبية الخاصة أكثر من 30 رياضة أولمبية مختلفة وأكثر من 100000 لعبة ومسابقة كل عام، وذلك بمشاركة أكثر من ستة ملايين رياضي وشريك للأولمبياد الخاص Unified Sports® في أكثر من 201 دولة وإقليم وأكثر من مليون مدرب ومتطوع. تواصل معنا من خلال: تويتر، وفيسبوك، ويوتيوب، وإنستاغرام، ولينكد إن ومدونتنا على موقع ميديام. ويمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني www.SpecialOlympics.org.

نبذة عن مؤسسة ستافروس نياركوس

تُعد مؤسسة ستافروس نياركوس إحدى المؤسسات الخيرية الدولية الخاصة الرائدة في العالم، وتقدم منحًا للمنظمات غير الربحية في مجالات الفنون والثقافة والتعليم والصحة والرياضة والرعاية الاجتماعية، كمّا تموّل مؤسسة ستافروس نياركوس المؤسسات والمشروعات في شتى أنحاء العالم التي تهدف إلى تحقيق تأثير واسع ودائم وإيجابي للمجتمع بشكلٍ عام، وإظهار قيادة قوية وإدارة سليمة. كما تدعم المؤسسة المشروعات التي تسهل تكوين الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة فعّالة لخدمة الصالح العام. منذ عام 1996، التزمت المؤسسة بأكثر من 3.2 مليار دولار من خلال تقديم أكثر من 5,000 منحة لمنظمات غير ربحية في أكثر من 135 دولة حول العالم. اطلع على المزيد على SNF.org

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