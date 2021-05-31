‫تطوير الصين للعلوم والتكنولوجيا للتركيز بشكل أكبر على الاعتماد على الذات

بكين، 31 مايو 2021 /PRNewswire/ — دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة إلى تسريع الجهود في بناء الصين لتصبح رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتحقيق الاعتماد على الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تقوية الذات وتعزيزها على أعلى المستويات.

أدلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بهذه التصريحات أثناء كلمة ألقاها في اجتماع ضم الجمعيات العمومية لأعضاء الأكاديمية الصينية للعلوم، والأكاديمية الصينية للهندسة، والمؤتمر الوطني للجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا.

صرح سيادة الرئيس بالتالي “أن الاعتماد على الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا وتقوية الذات يجب أن يُنظر إليه دائمًا أنه دعمًا استراتيجيًا للتنمية الوطنية”.

فقد أعرب سيادته عن تهانيه للحاضرين بالاجتماع، وقدم تحياته للمهنيين العاملين في مختلف المناصب العلمية والتكنولوجية.

“أود أن أعرب عن امتناني لعقد هذا الاجتماع، وأتوجه بتحياتي الخالصة أيضًا إلى المهنيين المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا الذين يعملون بجِد في مختلف المناصب. كما صرح سيادته أن يوم 30 مايو يصادف اليوم الوطني الخامس للعاملين في مجال العلوم والتكنولوجيا، وأود أن أبعث بتحياتي إليكم جميعًا”.

هذا وقد أشاد الرئيس بالتقدم المحرز في الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا، والأبحاث الأساسية، والابتكارات الأصلية، والعلوم الاستراتيجية والتكنولوجيا، والصناعات المتطورة، وكذلك الدور المهم للعلوم والتكنولوجيا في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحسب ما ذكره الرئيس شي جين بينغ “أفقد ثبتت الممارسة أنه ثمة إمكانية كبيرة للابتكار المستقل في الصين، ويمكن للمتخصصين في مجال العلوم والتكنولوجيا في بلدنا إنجاز الكثير. ومع روح مواكبة التقدم مع العصر، وروح الشجاعة في إجراء تحسينات مستمرة من خلال الإصلاحات والعزيمة والمثابرة التي لا تُقهَر، يجب على المتخصصين في مجال العلوم والتكنولوجيا في بلدنا الإلمام بالتوجهات العالمية، وأخذ زمام المبادرة، ومواجهة المشاكل مباشرة، والتغلب على الصعوبات. كما يجب أن يستهدف التطور العلمي والتكنولوجي آفاق العلوم والتكنولوجيا العالمية، ويخدم ساحات المعارك الاقتصادية الرئيسية، وأن يسعى جاهدًا لتلبية الاحتياجات المهمة للبلد، وأن يعود بالنفع على حياة الأفراد وصحتهم. لكي تتمكن من الاضطلاع بالواجبات المهمة التي أوكلها إليك العصر، يجب أن تسعى جاهدًا لتحقيق الاعتماد على الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا وتطوير الذات على أعلى مستوى”.

حث الرئيس شي جين بينغ المتخصصين في مجال العلوم والتكنولوجيا في الصين على تحمل المسؤوليات التي أوكلها إليهم العصر والسعي من أجل الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا وتعزيز الذات على أعلى المستويات.

وأضاف الرئيس قائلًا “دعونا نتحد معًا ونتخذ خطوات جريئة نحو الابتكار، ونعمل بدون كلل لتقديم المزيد من الإسهامات لبناء الصين لكي تصبح قوة علمية وتكنولوجية، وتحقيق الحلم الصيني للنهضة الوطنية”.

رابط: https://m.youtube.com/ watch?v=P0905Iip5JA

فيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=P0905Iip5JA