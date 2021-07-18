‫تطوير السيارة هافال H6 HEV بمنصة L.E.M.O.N المنصة تظهر لأول مرة في تايلاند

باودينغ، الصين، 17 يوليو/تمّوز 2021 /PRNewswire/ — مؤخراً ، الجيل الثالث من طراز هافال (H6 HEV) وهو أول طراز من (HEV) تم تطويره بمنصة L.E.M.O.N، وظهر لأول مرة عالمياً في بانكوك، تايلاند. وقد لقي استحسان المستهلكين في تايلاند بمجرد إطلاقه. منصة L.E.M.O.N، هي أحدث منصة تقنية معيارية عالية الذكاء تم إنشاؤها بواسطة جريت وول موتورز (GWM) للسوق العالمية.

عند البداية في تصميم منصة L.E.M.O.N، أخذت جريت وول موتورز بعين الاعتبار تماماً في الحاجة إلى تزويد المستخدمين بخيارات متنوعة. وبالتالي، تتميز المنصة بالمرونة، والأداء العالي، والسلامة العالية، وخفة الوزن، ويمكن أن تكون متوافقة تماماً مع منتجات مثل الجيل الثالث من هافال H6، وهافال جوليون، وهافال داغو. مع هذه المنصة، تتمتع هذه النماذج بهيكل أفضل وأداء أقوى وقدرة على تلبية طلب المستخدمين على الجودة والراحة.

هافال (H6 HEV) هو نموذج هجين تم تطويره على هذه المنصة، وهو أيضاً أول طراز يتم تطبيقه بتقنية “L.E.M.O.N. DHT” في الأسواق الخارجية. وبفضل المحرك التوربيني1.5T ومحركات الدفع، يدعم الطراز التبديل الذكي هذا وفقاً لسيناريوهات الاستخدام المختلفة، وبالتالي يتجنب بشكل فعال ظروف الازدحام المروري التي تتميز بالفرملة المتكررة في المناطق الحضرية وتقليل مقاومة الهواء التي تواجهها محركات الدفع على الطرق السريعة. تم تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود مع انخفاض استهلاك الوقود المشترك إلى 4.9 لتر / 100 كم. يحقق النموذج توازناً مثالياً بين الكفاءة العالية والأداء العالي في جميع نطاقات السرعة والسيناريوهات.

كأول نموذج استراتيجي عالمي مبني على منصة L.E.M.O.N، تم تحسين الجيل الثالث من هافال H6 ليكون أخف بنسبة 8٪ -10٪ من الجيل السابق، مع تحقيق أداء أفضل في التسارع، والكبح، والتوجيه، والتسلق مع استهلاك أقل للوقود. علاوة على ذلك، فإن أكثر من 70٪ من مواد السيارة مصنوعة من الفولاذ عالي القوة، وفي الأجزاء الرئيسية (مثل العمود A، والعمود B، وإطار الباب)، يصل ضغط تحمل الحاجز إلى 2000 ميجا باسكال. تم تحسين صلابة الهيكل والسلامة للمركبة بأكملها بشكل كبير، مما أدى حقاً إلى تحقيق تطور شامل.

تم تجهيز هافال داغو، النموذج الثاني المبني على هذه المنصة، بهيكل بناء موحد، ماكفيرسون ونظام تعليق مستقل متعدد الوصلات، وحلقة باب مدمجة بختم ساخن لتحل محل نقاط اللحام التقليدية. يساعد هذا في تقليل اقتحام الجسم في حالات الاصطدام، وتحسين سلامة الركاب في حالات الاصطدام الصغيرة المتداخلة بنسبة 25٪. وفي الوقت نفسه، تم إصدار منصة L.E.M.O.N. المتوافقة للغاية والقابلة للتوسيع، وتوفر معاييرًا قابلة للتعديل بأبعاد متعددة لقاعدة المحور، وقاعدة العجلات، ومجموعة نقل الحركة، وتعليق السفر لتلبية أنماط القيادة المختلفة.

المنصة، وهي انعكاس أساسي للبحث والتطوير التكنولوجي في جريت وول موتورز، لا تعمل فقط على إمكانيات منتجات جريت وول موتورز، ولكنها توفر الدعم الفني لمشاركتها المتعمقة في العولمة. في المستقبل، سيتم إطلاق المزيد من المنتجات المبنية على هذه المنصة على مستوى العالم، مما يوفر للمستخدمين المزيد من تجارب القيادة الاقتصادية والصديقة للبيئة والآمنة والمريحة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1575768/HAVAL_H6_HEV_ Developed_on_L_E_M_O_N__ Platform_Make_its_Debut_in_ Thailand.jpg