‫تطلق VOOPOO جهاز DRAG X&S PRO ذو الزر الواحد لتحسين تجربة المستخدم

شنجن، الصين, 24/أغسطس/2021 / PRNewswire/– أطلقت VOOPOO جهازها الجديد DRAG X&S PRO، مما يوفر تجربة أكثر ابتكارًا واحترافية للمستخدمين حول العالم، من خلال مفتاح زر واحد، وTPP X Pod، إلى جانب لتصميم المحبب للمستخدم.

التركيز المستمر على تجربة المستخدم

من أجل تحسين ملاءمة التشغيل، يستخدم DRAG X&S PRO تقنية مفتاح الزر الواحد التي تسمح للمستخدمين بتجربة الأداء الاحترافي اللحظي باستخدام مفتاح الزر الواحد، كما تحتفظ ايضا بوضع التشغيل/ الإيقاف التقليدي الذي يسمح للمستخدمين بحرية الاختيار بين الأوضاع المختلفة.. حاليًا، تتبع السجائر الإلكترونية المتاحة في السوق بشكل أساسي نمط الزر التقليدي الذي يتطلب 5 ضغطات متتالية على الزر، مما يزيد من تعقيد التشغيل للمستخدمين.

ذكر إيفريست، الرئيس التنفيذي لشركة VOOPOO “في الماضي، ابتكرت سلسلة DRAG أسرع سجل إشعال للسجائر الإلكترونية المتاحة في ذلك الوقت خلال 025. ثانية، وطبقت عملية فنية إبداعية للراتنج، إلى جانب مواد جلدية معدنية، مع الاستمرار في اكتشاف منصات PNP/TPP عالمية نؤمن أن جهاز DRAG X&S PRO الجديد سوف يقدم أيضا للمستخدمين تجربة مماثلة ممتعة”

التصميم المبتكر يجذب المشاعر المعقدة

يحقق التصميم الجديد ل TPP X Pod مزيجًا مبتكرًا بين الجراب والخزان، يمنح الملمس المعدني الرائع و مواد PCTG غير الضارة ل TPP X Pod نفس مظهر وملمس Tank، كما يربط بين أقوى ملف برنامجTPP، وشريحة GENE.FAN 3.0، مما يمنح TPP X Pod نفس الأداء القوي الذي يتمتع به Tank،

وتضم تفاصيل التصميم روح VOOPOO لتجربة المستخدم. على سبيل المثال، صمم مخطط مجرى الهواء الجديد لتجنب الاتصال المباشر مع السائل الإلكتروني الذي يسمح بالمزيد من التدخين الإلكتروني الحساس، ويسمح الهيكل الداخلي البسيط بتنظيف يومي أكثر ملاءمة، إلى جانب فتحة هوائية مصممة خصيصًا لتجربة MTL.

نبذة عن VOOPOO

أنشئت VOOPOO عام 2017، وأحرزت تقدمًا سريعًا من خلال منتجات DRAG التي حظيت باستحسان عالمي خلال فترة قصيرة، وياعتبارها شركة ذات تقنية عالية في R&D، إلى جانب التصميم، والتصنيع، والعلامة التجارية، فقد حظيت VOOPOO بسلسلة من أربع منتجات رئيسية RAG ،VINCI ،ARGUS، و V، وحديثا، تتواجد VOOPOO في أكثر من 70 دولة في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.voopoo.com/, و تابع IG, فيس بوك و تيك توك.

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تحذير: قد يستخدم المنتج مع منتجات السائل الإلكتروني التي تحتوي على نيكوتين النيكوتين مادة كيميائية تسبب الإدمان

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1599702/VOOPOO_DRAG_ X_S_PRO_The_All_Round_Master. jpg