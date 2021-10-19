هونغ كونغ أس آي آر – Media OutReach – 19 أكتوبر 2021 – ثبت أن الخدمات السحابية المُدارة توفر أفضل بنية أساسية ومنصة رقمية، بينما تسمح لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات بالتركيز على الاحتياجات المدرة للدخل. تفخر Sangfor بالإعلان عن إطلاق خدمات Sangfor Managed Cloud Services المدارة السحابية التي طال انتظارها في Sangfor EPIC 2021 القادمة، مما يضع الخدمات السحابية المحمية والمدارة بشكل احترافي في متناول كل مؤسسة.

الخدمات السحابية المدارة من Sangfor (MCS) تعني المزيد من التخصيص لكل من الشركات الإقليمية والمؤسسات العالمية. يوفر MCS الراحة والمرونة للسحابة العامة، والأمن والتحكم وخدمة السحابة الخاصة.

تقدم Sangfor MCS البنية التحتية كخدمة (IaaS) والنظام الأساسي كخدمة (PaaS) والأمن كخدمة (SECaaS). يختار العملاء أن يكون لديهم مضيف سحابي مخصص ، وتخزين وشبكات، أو اختيار خدمات السحابة الخاصة والبيانات والاسترداد، أو كل ما سبق.

تعمل Sangfor بشكل وثيق مع شركاء محليين عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين لتقديم خدمات مدارة من البداية إلى النهاية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتبسيط رحلة التحول الرقمي للعملاء وحمايتها.

يتوفر Sangfor MCS في أكثر من 100 موقع لمراكز البيانات الموزعة عالميًا ويأتي مزودًا بقدرات أمان قوية مدمجة. تحب الشركات التركيز السهل على معايير الامتثال المحلية وحتى الدولية. تعمل Sangfor أيضًا بشكل وثيق مع شركائها من خلال بوابة شريك ملائمة للحصول على الخدمات المهنية النهائية.

طورت Sangfor MCS حلولاً فريدة تشمل:

حساب وتخزين مرن

حساب مخصص كخدمة

السحابة الخاصة والحاويات كخدمة

إدارة التطبيقات والبيانات الهامة

التعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي كخدمة

خدمات المضيف للبنية التحتية المحلية القائمة على HCI

خدمات الأمن المدارة (MDR)

التكلفة الإجمالية للملكية لـ Sangfor MCS أقل بنسبة 30٪ من السحابة العامة وهي الحل المفضل لتمكين إستراتيجية السحابة المختلطة مع زيادة الأمان والمرونة. تم تصميم قدرات الأمان السحابية الأصلية لتقليل الاستثمار الكلي في حلول أمان الشبكة والقوى العاملة، وتحقيق أهداف أمان معدل وقت إسترجاع الخدمة في غضون 5 دقائق وتوفير 35٪ على الأقل من التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) للأمان.

يقع شركاء Sangfor MCS في جميع أنحاء الصين وإندونيسيا والفلبين وتايلاند وإيطاليا ومناطق أخرى حول العالم، ويستضيفون أكثر من 1000 مركز بيانات على مستوى المؤسسات للعملاء.

تعتبر الخدمات السحابية المدارة من Sangfor حقًا قرارًا جديرًا بالثقة وخاليًا من القلق. انضم إلى Sangfor EPIC 2021 لمعرفة المزيد حول Managed Cloud Services، ومجموعة Sangfor الواسعة من حلول أمان الشبكات والسحابة. شكر خاص للجهات الراعية INTEL و SUNDRAY لجعل Sangfor EPIC 2021 ممكنًا.

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