‫تطلق KRAFTON تحديثها الجديد BR:EXTREME كجزء من تحديثات شهر يناير للعبة PUBG: NEW STATE

سانتا مونيكا ، كاليففورنيا., 13 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلنت KRAFTON, Inc. اليوم عن توفر تحديثها الجديد للعبة PUBG: NEW STATE على أجهزة Android وiOS. ويتضمن هذا التحديث إطلاق وضع BR:Extreme، والذي يحدد عدد اللاعبين المشاركين في الباتل رويال إلى 64 لاعباً (مقارنة بالوضع الأصلي الذي يصل عدد اللاعبين فيه إلى 100 لاعب) ويحدد وقت كل جولة إلى 20 دقيقة. وضع BR:Extreme متوفر في خريطة Troi، صمم هذا الوضع ليتمكن اللاعبون من خوض المعارك الحماسية والسريعة (والفوز بعشاء الدجاج).

يتضمن تحديث يناير أيضاً سيارة Rimac Nevera بشراكة مع Bugatti Rimac ، بالإضافة إلى سلاح P90 وخيارات تخصيص الأسلحة وغيرها المزيد. انظر أدناه للحصول على ملخص كامل للميزات الرئيسية المضافة إلى اللعبة مع تحديث يناير.

وضع BR:Extreme الجديد: تجربة جديدة تم تطويرها وتحسينها للعب على الأجهزة المحمولة، كل جولة مدتها 20 دقيقة وتكون محدودة بـ 64 لاعباً. في هذا الوضع، تقتصر ساحة المعركة على منطقة لعب أصغر داخل خريطة Troi ، والتي سيتم اختيارها عشوائيًا وتتغير في كل مباراة. يبدأ جميع اللاعبين بمسدس P1911 وقنبلة دخان و300 نقطة في أرصدة الطائرة الآلية وعدادات دفع مشحونة بالكامل. عند بدء المباراة، سيتم إسقاط حزمتين من حزم الرعاية في مواقع عشوائية، مما يسمح للاعبين بالحصول على معدات ذات مستوى أعلى في وقت مبكر من المباراة. بعض الميزات الإضافية الموجودة في تجربة الباتل رويال الجديدة هذه هي:

تجربة جديدة تم تطويرها وتحسينها للعب على الأجهزة المحمولة، كل جولة مدتها 20 دقيقة وتكون محدودة بـ 64 لاعباً. في هذا الوضع، تقتصر ساحة المعركة على منطقة لعب أصغر داخل خريطة ، والتي سيتم اختيارها عشوائيًا وتتغير في كل مباراة. يبدأ جميع اللاعبين بمسدس وقنبلة دخان و300 نقطة في أرصدة الطائرة الآلية وعدادات دفع مشحونة بالكامل. عند بدء المباراة، سيتم إسقاط حزمتين من حزم الرعاية في مواقع عشوائية، مما يسمح للاعبين بالحصول على معدات ذات مستوى أعلى في وقت مبكر من المباراة. بعض الميزات الإضافية الموجودة في تجربة الباتل رويال الجديدة هذه هي: زيادة عدد المركبات والعناصر في جميع أنحاء Troi ، مما يتيح للاعبين جمع الموارد بسرعة أكبر.

، مما يتيح للاعبين جمع الموارد بسرعة أكبر. يقفز الناجون بالمظلات من ارتفاع منخفض حتى يتمكنوا من الهبوط على الخريطة في أسرع وقت ممكن.

ستصل طائرات التوصيل الآلية بشكل أسرع، مما يسمح للاعبين بجمع العناصر بشكل أسرع.

تم تقليل وقت الانتظار قبل إعادة إدخال أحد أعضاء الفريق إلى 60 ثانية.

مركبة جديدة – Rimac Nevera : يستهل تحديث يناير أيضًا بداية شراكة PUBG: NEW STATE مع Bugatti Rimac ، يمكن للاعبين تجربة Rimac Nevera واختبار قيادتها في Troi . سيتم تقديم صندوق Rimac Crate المحدود، والذي يحتوي على العديد من العناصر الحصرية داخل اللعبة، مثل سيارة Rimac Nevera بخمسة ألوان متنوعة، بما في ذلك: Nevera Blue و Gunpowder Gray و Prism Glow و Sunburst Red و Lumious Gold .

يستهل تحديث يناير أيضًا بداية شراكة مع ، يمكن للاعبين تجربة واختبار قيادتها في . سيتم تقديم صندوق المحدود، والذي يحتوي على العديد من العناصر الحصرية داخل اللعبة، مثل سيارة بخمسة ألوان متنوعة، بما في ذلك: و و و و . موسم خاص وموسم جديد : يقدم الموسم الأول، الذي بدأ رسميًا بعد شهرين من الموسم التحضيري، ثمانية مستويات جديدة – تتراوح من البرونزي إلى المنتصر- يتنافس فيها اللاعبون للوصول إلى مستوى أعلى. مع تقدم اللاعبين في كل مستوى، سيربحون مجموعة متنوعة من المكافآت بما في ذلك ميداليات الدجاج ومظاهر الأسلحة. الموسم الخاص الجزء الثالث متاح الآن أيضًا، والذي يتمحور حول شخصية بن براون داخل اللعبة، والتي تعد جزءًا من فصيل تحالف ( GLC ). سيتمكن اللاعبون من إكمال المهام لكسب مكافآت وعناصر متنوعة أثناء استكشاف PUBG: NEW STATE .

: يقدم الموسم الأول، الذي بدأ رسميًا بعد شهرين من الموسم التحضيري، ثمانية مستويات جديدة – تتراوح من البرونزي إلى المنتصر- يتنافس فيها اللاعبون للوصول إلى مستوى أعلى. مع تقدم اللاعبين في كل مستوى، سيربحون مجموعة متنوعة من المكافآت بما في ذلك ميداليات الدجاج ومظاهر الأسلحة. الموسم الخاص الجزء الثالث متاح الآن أيضًا، والذي يتمحور حول شخصية بن براون داخل اللعبة، والتي تعد جزءًا من فصيل تحالف ( ). سيتمكن اللاعبون من إكمال المهام لكسب مكافآت وعناصر متنوعة أثناء استكشاف . سلاح جديد – P90 : هذا السلاح الرشاش، الذي سينتشر في حزم الرعاية في ساحات القتال، سيأتي بمدى تحولي قياسي من المستوى 2 وكاتم مرفق للصوت، ولكن لا يمكن تعديله مع أي ملحقات أخرى. يستخدم ذخيرة بحجم 5.7 ملم، يمكن شراؤها الآن من متجر الطائرات الآلية.

هذا السلاح الرشاش، الذي سينتشر في حزم الرعاية في ساحات القتال، سيأتي بمدى تحولي قياسي من المستوى 2 وكاتم مرفق للصوت، ولكن لا يمكن تعديله مع أي ملحقات أخرى. يستخدم ذخيرة بحجم 5.7 ملم، يمكن شراؤها الآن من متجر الطائرات الآلية. خيارات تخصيص أسلحة جديدة: مع أداة DP-28 الجديدة لكتم الصوت، يمكن للاعبين الآن إرفاق مخفي الوميض ( AR / DMR ) أو معوض ( AR / DMR ) بسلاح DP-28 . ولكن عند استخدام أي من هذه الملحقات ستقل قوة السلاح قليلاً. يمكن للاعبين الآن أيضًا إرفاق مخزن مطوي خفيف الوزن بسلاح Beryl M762 لتقليل انتشار الرصاص عند إطلاق النار من مستوى الورك أو الكتف مع زيادة سرعة التصويب التلقائي. سيتأثر استقرار السلاح عند استخدام هذا الملحق.