‫تطلق مختبرات إيناتوس خدمة الاختبار العام للأجسام المضادة لفيروس كورونا 2 المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس-كوف-2) في أوروبا باستخدام جهاز سي باس (cPass™) من شركة جين سكريبت (GenScript)

يُعد سي باس أول منتج يتوفر تجاريًا للكشف السريع عن الأجسام المضادة المعادلة القادرة على القضاء على الفيروس

ليدن، هولندا وأوس، هولندا وبيسكاتاواي، نيو جيرسي, 16 سبتمبر / أيلول 2020 /PRNewswire/ — أعلنتمختبرات إيناتوساليوم عن إصدار أول خدمة لاختبار الأجسام المضادة لفيروس سارس-كوف-2 للجمهور في أوروبا، باستخدامجهاز سي باس (cPass™) للكشف عن الأجسام المضادة المعادلةمنشركة جين سكريبت (GenScript). يُمثل هذا الجهاز الأول من نوعه في العالم الذي يتيح الكشف السريع عن الأجسام المضادة المعادلة (NAbs)، وهي الأجسام المضادة المحددة الموجودة في مصل مرضى كوفيد-19 والمسؤولة عن القضاء على العدوى الفيروسية. تُعد إيناتوس أول مختبر طبي في أوروبا يطلق خدمة من هذا النوع للجمهور.

صرحت الدكتورة أنجا جاريتسن، الرئيس التنفيذي لمختبرات إيناتوس: “يمثل تعاوننا مع شركة جين سكريبت (GenScript) خطوة بالغة الأهمية نحو تقديم منتجات مبتكرة عالية الجودة لمكافحة جائحة كوفيد-19، التي تشكل تهديدًا عالميًا للصحة العامة”. “يستخدم جهاز cPass ™ طريقة اختبار جديدة قادرة على اكتشاف الأجسام المضادة المعادلة التي يمكنها تحييد فيروس معين. تكمن أهمية الاختبار في تحديد عمر المناعة المحتملة لدى كل من الأفراد والسكان عمومًا وتسهيل تطوير اللقاحات وتطوير العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة. وسيصبح الاختبار الرئيسي لمراقبة معدل الأجسام المضادة بمجرد تنفيذ التطعيم “.

أجرت مختبرات إيناتوس مؤخرًا دراسة في كيسيل، إحدى مدن جنوب هولندا التي تضررت بشدة خلال الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19، لتحديد عمر الأجسام المضادة الرابطة مقابل الأجسام المضادة المعادلة لدى الأفراد. خضع الأشخاص للفحص في البداية بعد إصابتهم بفترة تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر باستخدام جهاز اختبار سريع لقياس مستويات الغلوبولين المناعي (IgG وIgM)، ثم أعيد اختبارهم بعد شهرين أو ثلاثة أشهر. وبعد ذلك، خضعت عينات المرضى لفحص الأجسام المضادة المعادلة باستخدام جهاز cPass ™ من شركة جين سكريبت. انخفضت مستويات الأجسام المضادة الرابطة بشكل ملحوظ في 90 بالمائة من الحالات بمرور الوقت، بينما كان مستوى الأجسام المضادة الوظيفية (الأجسام المضادة المعادلة) مستقرًا في 70 بالمائة من هولاء الأشخاص الذين قد خضعوا للفحص.

صرح الدكتور لينفا وانج، مخترع جهاز سي باس ومدير برنامج الأمراض المعدية المستجدة في كلية ديوك الطبية للدراسات العليا التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية، سنغافورة، “يقدم اختبار cPass ™ نتائج موثوقة تعادل المعيار الذهبي في مختبرات الفيروسات، وهو اختبار تحييد فيروس سارس-كوف-2 الحي، دون الحاجة إلى المختبرات التي تطبق المستوى الثالث للسلامة الحيوية. لا يُظهر هذا الاختبار الجديد تاريخ إصابة الأشخاص بالعدوى فحسب، بل قد يقدم بعض مؤشرات الوقاية منها في المستقبل.”

ذكر الدكتور باتريك ليو، الرئيس التنفيذي المتناوب لشركة جين سكريبت: “يمثل هذا التعاون خطوة مهمة إلى الأمام، حيث يقدم رؤى قيمة حول المناعة المحتملة ويتيح للمؤسسات في جميع أنحاء العالم إمكانية أفضل للوصول إلى نهج موثوق لفحص فيروس كوفيد-19”.

نبذة عن شركة جين سكريبت بايوتك ( GenScript Biotech Corporation )

شركة جين سكريبت بايوتك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية التي تطبق تقنيتها الخاصة في مجالات مختلفة بدايةً من أبحاث علوم الحياة الأساسية ووصولًا إلى تطوير الطب الحيوي الانتقالي والمنتجات التركيبية الصناعية والحلول العلاجية الخلايا. وإيمانًا بدورها في تحسين صحة الإنسان والطبيعة من خلال التكنولوجيا الحيوية، فقد طورت الشركة أفضل القدرات والإمكانات لإنتاج الكواشف البيولوجية.

نبذة عن مختبرات إيناتوس ( Innatoss Laboratories )

إيناتوس هي إحدى المختبرات التشخيصية مكثفة البحوث في هولندا، التي تدمج تطوير المنتجات مع أداء التشخيصات المتقدمة للأفراد والمجتمعات. وبفضل خبرتها الرئيسية في فحوصات الأمصال وبيولوجيا الخلايا التائية، تستطيع إيناتوس تغطية جميع جوانب الاستجابة المناعية للأمراض المعدية. تركز إيناتوس على الأمراض المعدية ذات الخلفية المناعية المعقدة مثل حمى كيو وداء لايم، وقد اتسع نطاق مهمتها في “الكشف عن الأمراض المعدية مبكرًا، والمساهمة في تقليص مشكلات الرعاية الصحية المرتبطة بها إسهامًا كبيرًا” ليشمل مواجهة جائحة كوفيد-19 عام 2020.

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