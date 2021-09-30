أحد أفضل الأساطيل العالمية لتعميم عمل Tesla EV مع منصة BluWave-ai EV Fleet Orchestrator لدفع الابتكار في الإمارات العربية المتحدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، وأوتاوا, 30/سبتمبر/2021 /PRNewswire/– دخل تاكسي دبي في شراكة مع مبتكري تقنية الذكاء الاصطناعي Clean Tech الكنديين BluWave للعمل نحو تزويد الأسطول بالكهرباء المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحسينه.

يُعد تاكسي دبي، قسم إدارة هيئة الطرق والمواصلات أحد كيانات النقل العالمية الرائدة في طليعة سيارات الأجرة التي تعمل بالكهرباء في جمبع أنحاء العالم. خلال السنوات الثلاث الماضية، فعلت دبي تشغيل 200 تاكسي كهربائي، وتخطط لتحويل أغلب أسطولها الذي يزيد على 5000 سيارة أجرة إلى شبكة نقل منخفضة الانبعاثات والتكلفة. صادقت هيئة الطرق والمواصلات على خطة طويلة الأجل للتخلص نهائيًا من الانبعاثات الصادراة من النقل العام في دبي بحلول عام 2050 وتُعد المدينة الهيئة الحكومية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطرح مثل هذه الخطة المستدامة للنقل العام.

تستفيد الشراكة من 9 براءات اختراع ل USPTO في BluWave-ai في مجال تحسين الطاقة، وأساطيل الكهرباء، إلى جانب مبادرات التخلص من الكربون في تاكسي دبي، واكتساب رؤى من البيانات التشغيلية، وتطبيق هذه الرؤى على العمليات الحية، وبالتالي تقليل تكاليف الطاقة من خلال مضاعفة استخدام الطاقة المتجددة.

قال جين فيليب لينتو، القنصل العام الكندي في دبي “تُعد دبي سوقًا كبيرًا لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي المأخوذة من المبتكرين الكنديين الرائدين مثل BluWave-ai’، ويسعدنا أن تتعاون BluWave-ai‘ مع مؤسسة تاكسي دبي للمساعدة في مبادرات الاستدامة الخاصة بهم،

قال عمار البريقي، المدير الإداري المساعد في تاكسي دبي، “وحيث أصبحت أساطيلنا EV توسعة لشبكة الكهرباء، سوف يتيح لنا تعاون تاكسي دبي مع حلول BluWave-ai الاستفادة الكاملة من أجهزة البيانات”، “وبناءً على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتقرير متي يمكن شحن وإرسال المركبات بشكل ديناميكي يمكننا رؤية المسار الذي يعزز ربحنا الاستثماري في أساطيل تاكسي Tesla، وEV الخاصة بنا.

وتعد المرحلة الأولى من التعاون مرحلة محاكاة بدون اتصال بالإنترنت يمكن من خلالها بناء نماذج ذكاء اصطناعي، وأنظمة غير متصلة بالإنترنت في منتج منسق عمل الأسطول BluWave-ai EV، ويمكن تعميم النظام في العمليات الحية لعمل تحسينات مستمرة على مستوى النظام. وبمجرد اكتمال هذه المرحلة الأولى، سوف يتمتع تاكسي دبي بجميع المقاييس والأنظمة التي تحتاجها لتعميم BluWave-ai EV Fleet Orchestrater بما يصل إلى تكامل النظام، وتعميم الشبكة على نطاق واسع.

يقول ديفاشيش بول-الرئيس التنفيذي لشركة BluWave-ai EV – “بفضل سنوات عديدة من البيانات، يمكن ل BluWave-ai EV حاليًا مساعدة تاكسي دبي على إدراك كيفية استخدام التاكسي في الطرق، “اليوم توضع سيارات الأجرة الكهربائية في حدول زمني ثابت للشحن بغض النظر عن فرص الحصول على عوائد، وترك هامش دولاري محتمل غير متحقق من سيارات أجرة EVK تساعد حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا في تحسين فهم جدولة شحن وإرسال الأسطول، ومضاعقة فوائد العمليات الفعلية إلى الحد الأقصى”

نبذة عن تاكسي دبي

مؤسسة تاكسي دبي، هي شركة تابعة لهيئة الطرق والمواصلات تقدم لعملائها مجموعة من الخدمات، ووسائل الراحة، والرعاية، وملتزمين بأعلى مستويات معايير جودة النقل، لا يكمن تطور ونمو مؤسسة تاكسي دبي في مجرد التطور الحالي، ولكن يتمتع أيضا بتركيز طويل المدى نحو المستقبل، وتهدف المؤسسة إلى أن تقدم لعملائها أفضل درجات الرضا من خلال التطوير المستمر وإتاحة خدمات جديدة لا تعزز نطاق عروضها الحالية فقط ولكن تدعم مكانتها في صناعة النقل الذكي.

نبذة عن BluWave-ai

تركز BluWave-ai على دفع انتشار الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي على مستوى العالم، وتطبق حلولنا الذكاء الاصطناعي لتحسين التكلفة والإتاحة، والموثوقية لمختلف مصادر الطاقة سواء المتجددة أو غير المتجددة في الوقت الفعلي، ويتيح ذلك لعملائنا – سواء المجتمعات، أو المؤسسات أو المرافق- تحسين قراراتهم بشأن الطاقة من ناحية الاستدامة، والموثوقية، والقدرة على تحمل التكلفة.

يُرجى التواصل مع: Brandon Paul, Marketing, BluWave-ai, Email: brandon.paul@bluwave.ai.com, www.bluwave-ai.com

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