بنجالورو، الهند، 23 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ – أطلقت OnMobile Global المحدودة (“OnMobile”)، الشركة العالمية الرائدة في مجال الترفيه عبر الهاتف المحمول، منتجها الجديد لألعاب مسابقة الأجهزة المحمولة B2B ،Challenges Arena، تحت اسم العلامة التجارية O-Cade مع Ooredoo ميانمار.هذه إحدى الست شراكات التى تم إطلاقها في ساحة التحديات

منصة O-Cade هي منصة فريدة لـ Ooredoo ميانمار لتقوية مبادرات المشاركة الخاصة بهم تجاه المشتركين. تقدم المنصة للاعبين تجربة غامرة للعب والمنافسة في معارك مختلفة وبطولات مفتوحة كما تتيح الحصول على فرصة للفوز بجوائز دورية وفي الوقت المناسب.

مع ألعاب HTML5 الشائعة عبر الأنواع كجزء من عروضها، تسمح O-Cade للاعبين بدعوة أصدقائهم أو غيرهم من اللاعبين عبر الإنترنت للمنافسة في معارك فردية ومتعددة. يمكن لعب البطولات اليومية ضد الآلاف من اللاعبين عبر الإنترنت لتحقيق مركز في لوحة المتصدرين.

منصة O-Cade لها عملتها الخاصة بها O-Coins، يمكن للاعبين شراؤها من خلال محفظة Airtime وM-pitesan للعب مختلف الألعاب. يحصل المستخدمون الجدد على ما يصل إلى 200 O-Coins مجانًا كجزء من عرض الإطلاق. يتمتع اللاعبون أيضًا بفرصة ربح O-Coins وجوائز أخرى مثيرة من خلال ممارسة الألعاب بانتظام على المنصة. تعرض لوحات المتصدرين النتائج اليومية والأسبوعية للاعبين للتحقق من ترتيبهم وإظهار مكاسبهم.

يتكامل O-Cade حاليًا مع تطبيق My Ooredoo، وهو متاح في شكل PWA، ويمكن العثور عليه بلغتين، الإنجليزية والبورمية.

أعلن بيسواجيت ناندي، نائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية، OnMobile عن إطلاقه، قائلاً: “نحن متحمسون للغاية للشراكة مع Ooredoo ميانمار في مبادرة الألعاب الجديدة هذه. نحن سعداء للغاية بالنتائج الأولية للإطلاق ونتطلع لتعزيز تجربة المستخدم خلال الأشهر القادمة.”

وقال ألوك فيرما، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في Ooredoo ميانمار: “نحن متحمسون لإطلاق O-Cade كعرض لمشتركينا. يساعدنا هذا المنتج الفريد على تعزيز المشاركة مع عشاق الألعاب، ويزيد من الولاء ويضمن ارتباطًا طويل الأمد “.

ستظهر O-Cade كوجهة انطلاق لممارسة الألعاب الفورية والمعارك والبطولات المفتوحة في المنطقة، مع بوابة الاسترداد الخاصة بها حيث يمكن للاعبين استبدال O-Coins باستخدام منتجات Telco (Data و Airtime وما إلى ذلك). سيكون لديها أيضًا عدد قليل من خيارات الدفع الإضافية لشراء O-Coins في المستقبل.

حول OnMobile :

OnMobile (NSE: ONMOBILE) (BSE: 532944)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الترفيه المحمول. يقع مقر OnMobile الرئيسي في بنجالور، الهند ولديها مكاتب في جميع مناطق العالم، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات مثل مقاطع الفيديو والنغمات والألعاب والمسابقات. لدى OnMobile قاعدة قابلة للعنونة تصل إلى أكثر من 2.68 مليار مستخدم وأكثر من 100 مليون مشترك نشط عبر العديد من المناطق الجغرافية بناءً على عمليات النشر الحالية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.onmobile.com .