سيسعى الصندوق الجديد إلى الاستثمار في مختلف القطاعات مع التركيز على المشاريع الناشئة في شبكة OneValley التي تحل مشاكل القيمة العالية في أسواق النمو العالية باستخدام تكنولوجيات الجيل التالي.

التي تحل مشاكل القيمة العالية في أسواق النمو العالية باستخدام تكنولوجيات الجيل التالي. يهدف صندوق OneValley إلى توزيع 25 مليون دولار،في المقام الأول من خلال إستثمارات أولية واستثمارات سابقة للبداية مع إستثمارات لاحقة في شركات حافظات مالية عالية الأداء.

سان ماتيو، كاليفورنيا, 1 ديسمبر 2021 /PRNewswire/- تبدي شركة OneValley حماسها للإعلان عن إطلاق صندوق OneValley كجزء من مهمتها في دعم أصحاب المشاريع في بناء الشركات الكبرى عبر شبكتها.

تعتبر OneValleyمنصة عالمية لريادة الأعمال مقرها في وادي السيليكون، والتي تدعم رجال الأعمال، وتسرع من الشركات البادئة، وتعمل على تمكين المنظمات في مختلف أنحاء العالم التي تعزز مجتمعات الإبداع. تدعم OneValley بشكل مباشر أكثر من 60000 عضو، فضلاً عن 20000 عضو إضافي بشكل غير مباشر من خلال Passport، وهي منصة الابتكار الرقمي الرائدة التي تربط بين الشركات البادئة والمؤسسات والجامعات وغيرها من المجموعات التي تنمي المجتمعات المحلية لدعم روح المبادرة.

قد تم إطلاق صندوق OneValley بالشراكة HMC Capital، وهي شركة عالمية متعددة الاستراتيجيات لإدارة الأصول البديلة ومستثمر مبكر في OneValley. ومع توفر ما يزيد عن 15 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة والاستشارة في مختلف فقرات الاستثمار، بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والائتمان والمشاريع/النمو، فقد جلبت مؤسسة إدارة الإسكان والبناء رؤى قيمة وبنية أساسية للتعجيل بإنجاز الصندوق الجديد والارتقاء به.

“خلال السنوات الثلاث الماضية، قمنا ببناء واحد من أكبر الأنظمة البيئية الناشئة في العالم. ومع إطلاق صندوق OneValley، أصبح لدينا الآن القدرة على الاستثمار في الشركات البارزة التي نراها عبر شبكتنا،”يقول نيخيل سينها، الرئيس التنفيذي لشركة OneValley.

ويسرنا أن نوسع شراكتنا مع فريق OneValley لإطلاق هذه المبادرة ” قال فيليبي هيلد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة HMC Capital وعضو لجنة الاستثمار لصندوق OneValley. “نحن نعتقد أن صندوق OneValley يمثل منصة إستثمارية فريدة ومحظوظة بشكل أساسي في المراحل المبكرة من الاستثمار، ونحن سعداء برؤية المحفظة الأولية تأخذ شكلها.”

تحت قيادة المدير الإداري خوان سكارليت وأليك رايت، كبير موظفي المنتجات في شركة OneValley، فإن صندوق OneValley سوف يعمل على تنفيذ إستثمارات أولية واستثمارات سابقة للبداية، وسوف يسعى إلى متابعة تنفيذ الأهداف من خلال جولات التمويل الأولى. سوف يسعى الصندوق إلى إنشاء شركات بادئة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات التي تحل مشاكل القيمة العالية في الأسواق النامية بالاستعانة بتكنولوجيات الجيل التالي. سيستخدم صندوق OneValley البنية التحتية للتعجيل ببدء التشغيل التي أنشأها لدعم الشركات المندرجة تحت محفظتها يشمل هذا الربط الشبكي للخبراء والمستثمرين، ومصادر المواهب، وتسويق النمو، وتطوير الأعمال التجارية وفقا لمجلة Fortune 500، وموارد عملية لبناء الأعمال التجارية من مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات ذوي القيمة العالية الذين يشتركون مع شبكة OneValley.

“سوف يقوم صندوق OneValley بشكل منهجي بتحديد الشركات الواعدة التي تنشأ من خلال نظام OneValley الحيوي والمتنوع، والاستثمار فيها،” قال خوان سكارليت، المدير الإداري للصندوق. “ثم سنستخدم ثروة الموارد من منصة OneValley لدعم شركاتنا الاستثمارية وتسريع أعمالها التجارية بطريقة ذات مغزى. أعتقد أن صندوق OneValley هو أحد أكثر المنصات قيمة وشمولًا للاستثمار في المرحلة الأولية المتاحة لمؤسسي الشركات الناشئة اليوم.”

حتى الآن، أنجز صندوق OneValley خمسة إستثمارات أولية، بما في ذلك Pogo، وهي شركة تعيد تصور اقتصاد البيانات من خلال مكافأة الناس مباشرة على بياناتهم؛ وNERv Technologies، وهي عبارة عن جهاز طبي مزود ببرنامج حاسوبي، ومبادرة تحليلية للكشف المبكر عن تسربات الجهاز الهضمي بعد الجراحة؛ وSYRG، وهو برنامج تطبيقي إداري لأصحاب العمل من العاملين على مدار الساعة الذين يسعون إلى تحويل وتحسين قوة العمل لديهم؛ و Bloomfield Robotics، وهي منصة ذكاء اصطناعي لرؤية حاسوبية لمراقبة المحاصيل وتحسينها، و M10، وهي منصة بنية أساسية ممكنة بسلاسل الحجب للبنوك بهدف جلب المعاملات المالية في الوقت الحقيقي لعملائها في مختلف أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول صندوق OneValley Venture، تفضل بالزيارة هنا.

OneValley تمثل منصة عالمية لريادة الأعمال، يقع مقرها الرئيسي في وادي السيليكون، وتدعم رواد الأعمال، وتساعد في تشغيل الشركات الناشئة، وتمكين المنظمات في جميع أنحاء العالم التي تساعد المجتمعات الإبداعية. تدعم OneValley بشكل مباشر أكثر من 60000 عضو وبشكل غير مباشر أكثر من 20000 عضو من خلال شراكات ومنصات مؤسساتنا، التي يتم تشغيلها من خلال منصاتنا الإلكترونية Passport، وهي منصة الابتكار الأكثر شمولًا في العالم والتي تربط وادي السيليكون بالعالم والعالم بوادي السيليكون. لمزيد من المعلومات حول One Valley ، قم بزيارة theonevalley.com.

شركة HMC Capital هي منصة إستثمارية واستشارية عالمية تركز على أصول بديلة تتجاوز قيمتها 16.5 مليار دولار أمريكي في AUM و AUD اعتبارًا من سبتمبر 2021 يعمل مع وجود محلي في 6 دول، مع فريق رفيع المستوى يتكون من أكثر من 80 من المحترفين في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، للحصول على أفضل فرص الاستثمار للمستثمرين من المؤسسات والقطاع الخاص. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.hmccap.com.

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بـ:

OneValley

خوان سكارليت

مدير عام، شركة OneValley Ventures

juan@theonevalley.com

HMC Capital

باربرا سيفون

الإتصالات. HMC Capital

bsifon@hmccap.com

شعار- https://mma.prnewswire. com/media/1698918/OneValley___ HMC_Logo.jpg