‫تطبيق360VUZ  يجذب عدة مستثمرين عالميين خلال جولته الاستثمارية

– 360VUZ تعقد شراكة مع أكثر من 25 شركة اتصالات جديدة في الربع الثالث من العام 2020

/PRNewswire/ — دبي ، 16 ديسمبر 2020:حصل تطبيق 360VUZ، الخاص بتقديم عروض فيديو حصرية للواقع الافتراضي في 360 درجة، على تمويل جديد من أكبر شركات الاستثمار العالمية مما سيؤهله للاستعداد لجولة استثمارية جديدة من الفئة ب، ليصل مجموع الاستثمارات الكللي الى 8.4 مليون دولار أمريكي.

وشارك في الجولة التي عقدت مؤخرا عدة شركات مستثمرة جديدة وهيKnollwood Investment Advisory وImpact46 وAlFalaj Investment وDAI ، حيث سيساعد التمويل الجديد في تطوير التكنولوجيا المستخدمة والميزات المبتكرة الخاصة بتطبيق 360VUZ، وسيعمل على توسيع نطاقها العالمي وتقديم تجارب مميزة لبناء عالم متصل.

وقال كريس روجرز، عضو مجلس إدارة 360VUZ والخبير في مجال تقنيات الهواتف المحمولة: “تتخذ شركة 360VUZ مركزا يؤهلها إلىتحقيق قصة نجاح عالمية، حيث أثبتت الشركة نجاحها في بناء منتج مبتكر لديه القدرة على التوسع في مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم”.

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي في 360VUZ: “نحن نسعى في 360VUZ إلىبناء عمل تجاري مربح وقابل للتطوير. ونحن فخورون بتحقيقنا لأرباح قياسية خلال الربع الثالث من العام 2020. ويكمن هدفنا في الاستمرار نحو تحسين التقنيات والميزات المبتكرة من خلال استخدام حلقات التطوير على نطاق عالمي.”

وأضاف خالد: “لقد أصبحت مهمتنا اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى لمساعدة الأشخاص والشركات من جميع أنحاء العالم لازالة حواجز السفر والوقت والوصول من خلال المنصة التي يوفرها تطبيق 360VUZ المتطور والتقنيات المميزة الخاصة به.”

وتحرص 360VUZ على اطلاق ميزات مبتكرة رئيسية بشكل شهري كميزة الدردشة الصوتية للمشاهير وميزة الدردشة VIP بما يتماشى مع رؤية الشركة لمنح المستخدمين تجربة لا مثيل لها لربط المستخدمين والمعجبين والمشاهير معًا، واطلاق تطويرفي التجربة الاجتماعية من خلال زيادة القيمة الترفيهية وجعل النظام الأساسي للتطبيق ليس مجرد تجربة مشاهدة ولكن تجربة اجتماعية مميزة.

ووقعت 360VUZ اتفاقيات مع أكثر من 25 شركة اتصالات جديدة حول العالم خلال الربع الثالث من العام 2020 وحده لتشمل أسواقًا مثل المملكة المتحدة وإسبانيا وماليزيا وإندونيسيا والكويت وتركيا والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا. وتم وضع الاتفاقيات الجديدة لتسهيل الاشتراك لجميع مستخدمي تطبيق360VUZ في جميع أنحاء العالم وتعزيز تجربتهم المميزة. وتعتبر وسائل العالم الافتراضي وتقنية الجيل الخامس (5G) المستقبل الواعد في مجال تقنيات بث الفيديوهات، حيث سيعمل كل من الواقع الممتد (XR)، ووالواقع الافتراضي (VR)، ووالواقع المعزز (AR) على تغيير نمط السوق الحالي لتترأس التقنيات المستخدمة في مجال الاتصالات. كما وتعمل تقنية الجيل الخامس (5G) على تحسين تجربة المستخدم في مجال صناعة الوسائط الجديدة.

وقال عبد العزيز العمران، شريك في شركة Impact46 للاستثمار: “مع تطور قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية، تعتبر شركة 360VUZ في مركز ممتاز للاستفادة من هذه الفرصة من خلال تقنيتها المبتكرة وتوفير تجربة افتراضية كاملة. ويسعدنا المشاركة مع فريق 360VUZ، لحرصهم الدائم وتصميمهم على اكتشاف مجالات مختلفة للشراكة مع كل من المؤسسات المحلية والدولية وتقديم منتج يخدم نطاقًا عالميًا واسعاً”.

ويعتبر الاستثمار الجديد تهيئة نحو الخوض في جولة استثمارية جديدة من الفئة ب، حيث ساهم في وضع360VUZ كواحدة من أكثر الشركات الناشئة المتطورة والمميزة في مجال الإعلام والترفيه.

وبالإضافة إلى المشاركة الاستثمارية من Knollwood و Impact46 و DAI وAlFalaj Investment، يتم دعم 360VUZ من قبل العديد من المستثمرين الآخرين مثل Shorooq Partners و KBW Venturesو Media Visions و AlTouq Group وVision Ventures وHala Ventures و 500Startups و Magnus Olssonو Samih Toukanو Jonathan Labin و DTEC Ventures و عائلة الراشد ومستثمرين استراتيجيين آخرين.

وتم انشاء تطبيق 360VUZ في العام 2017 على نطاق عالمي واسع بهدف ربط المستخدمين في أكثر من 25 دولة ليشهد زيادة كبيرة في عدد تفاعل المستخدمين وتحقيق إيرادات شهرية قياسية مؤخراً.

يمكنكم تحميل التطبيق عبر الرابط التالي : www.360VUZ.com

كما يمكنكم متابعة الشركة على موقع إنستجرام عبر الرابط التالي : https://bit.ly/360VUZ- Instagram

نبذة عن 360VUZ

تأسست شركة 360VUZ في عام 2017 على يد رائد الأعمال خالد زعترة، في مدينة دبي. ولدى الشركة مكاتب في لوس أنجلوس، وكاليفورنيا، والرياض، ولديها فريق عمل مكون من 30 متخصصاً في تطوير المنتجات التقنية وغيرها من المجالات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1386317/Khaled_Zaatarah_ 360VUZ.jpg